Live TV

Turcia afirmă că ar putea fi antrenată în cursa pentru înarmarea nucleară. Dă vina pe Iran pentru asta

Data publicării:
8th Meeting of the Turkiye-Kazakhstan Joint Strategic Planning Group in Ankara
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan. Foto: Profimedia

Turcia ar putea fi forțată să se alăture cursei nucleare regionale din cauza preocupărilor legate de ambițiile nucleare ale Iranului, a declarat ministrul turc de Externe Hakan Fidan, citat de Bloomberg.

Ankara nu dorește să perturbe echilibrul fragil al puterii în regiune, care ar putea declanșa o competiție nucleară, a declarat Fidan într-un interviu acordat CNN Turk. Dar „s-ar putea să fim nevoiți să ne alăturăm inevitabil aceleiași curse”, a adăugat el, răspunzând la întrebarea dacă Turcia consideră dezvoltarea armelor nucleare de către Iran ca pe o amenințare.

Declarațiile lui Fidan vin în contextul eforturilor conduse de SUA de a împiedica Iranul să dezvolte capacități nucleare de nivel militar. Turcia a acuzat Israelul că deține un astfel de arsenal și a afirmat că acesta subminează stabilitatea regională — o acuzație pe care Israelul nu a confirmat-o și nici nu a negat-o.

Dezvoltarea armelor nucleare „trebuie analizată într-un context mai larg”, a declarat Fidan, calificând-o drept „o chestiune strategică de nivel înalt”. Țara nu are un program de arme nucleare și este parte la Tratatul de neproliferare nucleară. În prezent, construiește prima dintre cele trei centrale nucleare pentru producerea de energie.

Turcia a găzduit zeci de arme nucleare americane la baza aeriană Incirlik din provincia Adana, în apropiere de granița cu Siria, deși nu i s-a permis să le transporte sau să le utilizeze.

Referindu-se la discuțiile dintre SUA și Iran care au avut loc vineri în Oman și care urmează să continue săptămâna aceasta, Fidan a spus că atacurile aeriene „nu vor duce la schimbarea regimului” din Teheran și a adăugat că Orientul Mijlociu nu poate suporta un alt război.

„Ei nu fabrică o bombă atomică”, a spus Fidan despre Iran. El a prezis că îndoielile cu privire la dorința Washingtonului de a-și îndeplini angajamentele de securitate față de aliați ar putea stimula o viitoare cursă a armelor nucleare în Asia și Europa.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
3
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Digi Sport
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag SUA Iran
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Iran: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să luăm măsuri foarte dure”
Donald Trump telefon
Donald Trump și emirul Qatarului, discuție telefonică despre continuarea eforturilor diplomatice cu Iranul
US orders some military personnel at Qatar base to depart by today
Imaginile din satelit arată cum se pregătesc americanii de la baza al-Udeid pentru o posibilă confruntare cu Iranul
APTOPIX Vance
Un mesaj de comemorare a victimelor genocidului armean din 1915, publicat de JD Vance, a fost șters: contravine poziției Turciei
grafica hezbollah
SUA anunţă noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către Hezbollah
Recomandările redacţiei
nicu americani
Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 16 IAN 2025
Marinescu, după noua amânare a deciziei CCR pe pensiile speciale...
shutterstock_1688252332-1536x864
Ministerul Agriculturii lucrează la o nouă schemă de plafonare a...
obuzier k9
A început construcţia fabricii în care se va produce obuzierul K9 în...
Ultimele știri
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe bază de cărbune
Bărbat din Timiș, înșelat prin metoda „romance scam” de o femeie care pretindea că este în depresie
Viceguvernatorul băncii centrale a Bulgariei a fost numit premier interimar. Andrei Giurov va pregăti alegerile anticipate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online