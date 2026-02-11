Turcia afirmă că ar putea fi antrenată în cursa pentru înarmarea nucleară. Dă vina pe Iran pentru asta

Turcia ar putea fi forțată să se alăture cursei nucleare regionale din cauza preocupărilor legate de ambițiile nucleare ale Iranului, a declarat ministrul turc de Externe Hakan Fidan, citat de Bloomberg.

Ankara nu dorește să perturbe echilibrul fragil al puterii în regiune, care ar putea declanșa o competiție nucleară, a declarat Fidan într-un interviu acordat CNN Turk. Dar „s-ar putea să fim nevoiți să ne alăturăm inevitabil aceleiași curse”, a adăugat el, răspunzând la întrebarea dacă Turcia consideră dezvoltarea armelor nucleare de către Iran ca pe o amenințare.

Declarațiile lui Fidan vin în contextul eforturilor conduse de SUA de a împiedica Iranul să dezvolte capacități nucleare de nivel militar. Turcia a acuzat Israelul că deține un astfel de arsenal și a afirmat că acesta subminează stabilitatea regională — o acuzație pe care Israelul nu a confirmat-o și nici nu a negat-o.

Dezvoltarea armelor nucleare „trebuie analizată într-un context mai larg”, a declarat Fidan, calificând-o drept „o chestiune strategică de nivel înalt”. Țara nu are un program de arme nucleare și este parte la Tratatul de neproliferare nucleară. În prezent, construiește prima dintre cele trei centrale nucleare pentru producerea de energie.

Turcia a găzduit zeci de arme nucleare americane la baza aeriană Incirlik din provincia Adana, în apropiere de granița cu Siria, deși nu i s-a permis să le transporte sau să le utilizeze.

Referindu-se la discuțiile dintre SUA și Iran care au avut loc vineri în Oman și care urmează să continue săptămâna aceasta, Fidan a spus că atacurile aeriene „nu vor duce la schimbarea regimului” din Teheran și a adăugat că Orientul Mijlociu nu poate suporta un alt război.

„Ei nu fabrică o bombă atomică”, a spus Fidan despre Iran. El a prezis că îndoielile cu privire la dorința Washingtonului de a-și îndeplini angajamentele de securitate față de aliați ar putea stimula o viitoare cursă a armelor nucleare în Asia și Europa.

