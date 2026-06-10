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Prima reacție a Ucrainei după de Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către Kiev

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Heorhii Tikhîi
Heorhii Tikhîi, purtătorul de cuvând al MAE ucrainean. Foto: Profimedia

A doua zi după ce Bulgaria a anunțat încetarea asistenței militare către Ucraina, oficialitățile de la Kiev au reacționat și au venit cu precizări.

Heorhii Tikhîi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, a declarat că Ucraina nu primește ajutor militar gratuit din partea Bulgariei și că cooperarea în domeniul apărării dintre cele două țări se desfășoară pe baze comerciale, scrie European Pravda.

Conform postului public ucrainean Suspilne, aceste declarații au fost făcute după ce ministrul bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov, a afirmat că Bulgaria nu va mai oferi asistență militară Ucrainei.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a subliniat; cooperarea în domeniul apărării cu Bulgaria se bazează pe beneficii reciproce. Tikhîi a explicat că Ucraina primește echipamentul de apărare de care are nevoie, în timp ce companiile bulgare și industria de apărare a țării beneficiază de oportunități de dezvoltare.

El a adăugat că Kievul se așteaptă ca această cooperare să continue.

„Suntem recunoscători Bulgariei și recunoscători că astfel de proiecte sunt posibile. Această cooperare este comercială și reciproc avantajoasă și ne permite să avansăm mai repede către acorduri de pace”, a spus el.

Din 2022, Bulgaria a aprobat 13 pachete de ajutor militar pentru Ucraina, deși valoarea și conținutul acestor pachete au rămas clasificate.

În martie 2026, Bulgaria s-a alăturat inițiativei „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL) pentru a achiziționa arme fabricate în SUA pentru Ucraina. În aceeași lună, guvernul bulgar a semnat un acord de securitate pe 10 ani cu Ucraina.

În luna aprilie, partidul „Bulgaria Progresistă”, condus de fostul președinte pro-rus Rumen Radev, a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria, obținând un procentaj detașat de 44,59% din voturi.

Radev a făcut în repetate rânduri declarații pro-ruse, printre care și cea în care a descris Crimeea ocupată drept teritoriu rus. Luna trecută, prim-ministrul bulgar a afirmat că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol de lider în negocierile cu Rusia menite să pună capăt invaziei pe scară largă a acesteia în Ucraina.

Editor : Sebastian Eduard

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