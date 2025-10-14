Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”

Muncitorii din fabrici, casierii și personalul hotelier din Grecia ar putea lucra în curând mai mult, țara urmând să devină primul stat membru al UE care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore pentru sectorul privat, conform Politico.

Parlamentul urmează să voteze miercuri controversata lege, în contextul unor manifestații planificate la nivel național. În ciuda opoziției crescânde din partea sindicatelor și a partidelor de opoziție, se preconizează că proiectul de lege va fi adoptat cu ușurință, cu voturile partidului de guvernământ Noua Democrație.

De la preluarea puterii în 2019, guvernul de centru-stânga a transformat piața muncii din țară în una dintre cele mai „flexibile” din Europa.

Începând din iulie 2024, angajații din industrie, comerț, agricultură și unele sectoare de servicii pot lucra după un nou program de șase zile, cu un supliment de 40% plătit pe lângă salariul obișnuit pentru a șasea zi lucrătoare. Măsura, care contravine tendinței de reducere a săptămânii de lucru în unele țări europene, a fost considerată necesară din cauza îmbătrânirii și scăderii populației Greciei și a deficitului major de lucrători calificați.

Grevă generală

Grecia a fost cuprinsă marți de o grevă generală, a doua din această lună, sindicatele cerând retragerea noii legislații. Majoritatea transporturilor publice și serviciilor publice au fost paralizate în urma protestelor de amploare.

„«Programul de lucru flexibil» înseamnă în practică «abolirea zilei de lucru de opt ore», distrugerea oricărui concept de viață familială și socială și legalizarea exploatării excesive”, a declarat sindicatul din sectorul public, ADEDY, într-un comunicat.

Noua legislație prevede că angajații pot lucra până la 13 ore pe zi, în maximum 37,5 zile pe an, cu o limită maximă de 48 de ore pe săptămână, pe baza unei medii de patru luni și a unui număr maxim de ore suplimentare de 150 de ore. Însă săptămâna de lucru de 40 de ore rămâne regula, iar orele suplimentare vor fi, în general, mai bine compensate, cu un bonus de 40%.

Ziua de lucru de 13 ore ar trebui să fie voluntară, niciun angajat nefiind obligat să lucreze ore suplimentare, a declarat Ministerul Muncii. Însă sindicatele au susținut că angajatorii au avantajul în această negociere, în special într-o țară în care aproape nu există tradiția inspecțiilor la locul de muncă.

De asemenea, legislația ar introduce posibilitatea ca concediul anual să fie împărțit în mai mult de două părți pe parcursul anului, programe săptămânale flexibile, contracte de două zile și angajări rapide prin intermediul unei aplicații, toate acestea pentru a răspunde „nevoilor urgente ale companiei”, se arată în proiectul de lege.

Salariile grecilor, printre cele mai mici din UE

Economia Greciei și-a revenit după criza financiară care a durat un deceniu, care a început cu criza datoriilor din 2009 și a fost urmată de trei programe de salvare care au durat până în 2018. Rata șomajului, care în timpul crizei a atins un nivel uluitor de 28%, era de 8,1% în august, ultima lună pentru care sunt disponibile cifre. Media UE era de 5,9%.

Totuși, salariile rămân printre cele mai mici din UE, ceea ce înseamnă că mulți greci sunt obligați să aibă două locuri de muncă pentru a acoperi costul ridicat al vieții, în special costurile ridicate ale locuințelor. Țara se află pe penultimul loc în UE în ceea ce privește puterea de cumpărare, aproape jumătate din gospodării neputându-și permite produsele de bază, potrivit unui raport din 2024 al Comitetului European pentru Drepturi Sociale.

Unul din cinci greci lucrează mai mult de 45 de ore pe săptămână, cea mai mare rată din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat publicate la începutul acestei luni. Conform datelor OCDE, Grecia s-a clasat pe locul cinci la nivel mondial în ceea ce privește numărul de ore lucrate anual în 2023, fiind devansată doar de Columbia, Mexic, Costa Rica și Chile.

