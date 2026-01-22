Live TV

Profeția lui Elon Musk la Davos: „Vor exista mai mulți roboți decât oameni”. Îmbătrânirea, „foarte ușor de rezolvat”

robotul Optimus vinde popcorn
Robotul Optimus al Tesla. Foto: Profimedia Images

În prima sa apariție la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elon Musk a prezis că roboții vor depăși în cele din urmă numărul oamenilor, relatează Euronews.

Șeful Tesla și SpaceX a discutat cu Larry Fink, CEO al BlackRock, într-o schimbare de tactică pentru miliardarul din domeniul tehnologiei, care anterior respinsese cea mai importantă reuniune politică și de afaceri anuală din lume, considerând-o elitistă și plictisitoare.

Fink a deschis sesiunea cerând publicului să aplaude mai entuziast pentru Musk. „Aplauzele nu au fost suficient de puternice. Începeți din nou”, a spus șeful BlackRock.

Cel mai bogat om din lume a început cu o glumă despre ambițiile teritoriale ale președintelui american Donald Trump, făcând referire la un summit de pace. „Și eu m-am gândit: asta e bucata? O bucățică din Groenlanda. O bucățică din Venezuela”, a spus el, stârnind câteva râsete.

El a repetat, de asemenea, afirmația sa despre viața extraterestră. „Sunt adesea întrebat: «Există extratereștri printre noi?» Și eu răspund: «Eu sunt unul dintre ei», dar ei nu mă cred. Dacă cineva ar ști dacă există extratereștri printre noi, acela aș fi eu.”

Musk a mai spus publicului că inteligența artificială și robotica vor declanșa o explozie economică fără precedent. „Vom produce atât de mulți roboți și sisteme de inteligență artificială încât vor satisface toate nevoile umane”, a afirmat el. „Previziunea mea este că vor exista mai mulți roboți decât oameni.”

Musk a explicat și că roboții umanoizi Optimus ai Tesla vor efectua sarcini simple în fabrici până la sfârșitul acestui an și lucrări industriale mai complexe în termen de 12 luni.

„Cine nu și-ar dori un robot care, presupunând că este foarte sigur, să aibă grijă de copiii tăi și de animalele tale de companie?”, a întrebat Musk.

El a prezis că până la sfârșitul anului 2026, inteligența artificială va deveni mai inteligentă decât orice individ uman și va depăși inteligența colectivă a umanității în termen de cinci ani.

Tesla a lansat servicii de robotaxi în mai multe orașe din SUA și se așteaptă la o implementare pe scară largă în toată țara până la sfârșitul anului, a spus Musk. El a adăugat că Tesla speră să primească aprobarea europeană pentru aceste vehicule luna viitoare, dar nu a specificat în ce țări.

În ceea ce privește longevitatea umană, Musk a afirmat că îmbătrânirea este „o problemă foarte ușor de rezolvat” și a prezis că, după identificarea cauzei, aceasta va fi „incredibil de evidentă” pentru oamenii de știință.

Musk a fost adăugat în programul WEF ca participant de ultim moment, apărând la o zi după ce liderul american a luat cuvântul în cadrul forumului. Miliardarul a calificat anterior reuniunea anuală drept „plictisitoare” și a criticat WEF ca fiind un organism care „devine din ce în ce mai mult un guvern mondial neales” în anii precedenți.

De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume

UE critică chatbotul Grok al lui Elon Musk pentru fotografiile „îngrozitoare” generate de IA. „Nu e picant. E ilegal. E revoltător”

