Propuneri ca Bulgaria să amâne trecerea la euro cu un an. Planurile unui partid de extrema dreaptă, eurosceptic

Un partid de extremă dreapta eurosceptic din Bulgaria face presiuni pentru adoptarea unei rezoluții parlamentare care să amâne cu un an adoptarea euro de către țară.

Partidul Vazrazhdane a declarat că va înainta o moțiune în fața Adunării Naționale pentru a obliga Cabinetul să solicite amânarea datei de înlocuire a leului până la 1 ianuarie 2027, scrie TVP World.

Anunțul a fost făcut vineri, la doar o zi după demisia guvernului în urma protestelor de stradă la nivel național. Demonstrațiile au vizat în principal corupția, dar și politica economică, inclusiv adoptarea euro.

Temerile legate de creșterea prețurilor

Bulgaria are în prezent în plan să adopte moneda comună a UE la 1 ianuarie 2026. Problema a provocat tensiuni politice în țară, aproximativ 50% din populație opunându-se acestei măsuri. Oponenții invocă temerile legate de creșterea prețurilor, pe măsură ce comercianții cu amănuntul rotunjesc prețurile.

Banca Centrală Europeană și banca centrală a Bulgariei au declarat că este probabil să se înregistreze o ușoară creștere a inflației în Bulgaria după trecerea la noua monedă, dar au subliniat că impactul global este modest și nu reprezintă un risc economic major.

Argumente

Kostadinov susține că Sofia nu este pregătită pentru conversie, deoarece bugetul pentru anul viitor este calculat în lev și „nu menționează nicăieri cuvântul «euro»”.

Adresându-se parlamentului vineri, Kostadinov a declarat că i-a scris președintelui, Rumen Radev, solicitând convocarea unei ședințe a Consiliului consultativ pentru securitate națională pe motivul „aderării ilegale și forțate a Bulgariei la zona euro”, dar nu a primit niciun răspuns.

