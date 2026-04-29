Regele Charles al III-lea a profitat de discursul său rostit marți, cu ocazia unei cine oficiale la Casa Albă, pentru a-l ironiza pe președintele american Donald Trump, care, în ianuarie, le-a spus liderilor europeni că, fără ajutorul Statelor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial, aceștia ar vorbi acum limba germană. „Îndrăznesc să spun că, dacă nu am fi fost noi, ați fi vorbit franceza”, a glumit monarhul britanic, conform France24.

În timp ce șefii de stat făceau glume în timpul discursurilor de la cină, regele Charles a făcut referire la comentariile anterioare ale lui Donald Trump îndreptate împotriva aliaților europeni, pe care îi acuză că profită de pe urma apărării încă din cel de-al Doilea Război Mondial.

„Domnule președinte, ați afirmat recent că, dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar vorbi germană. Îndrăznesc să spun că, dacă nu am fi fost noi, dumneavoastră ați fi vorbit franceză”, a glumit suveranul britanic.

Regele se referea la locurile cu origini britanice și franceze din America de Nord, unde puterile coloniale rivale s-au luptat pentru controlul continentului înainte de independența Statelor Unite, acum 250 de ani.

La reuniunea de la Davos din ianuarie, liderul de la Casa Albă a afirmat că, fără ajutorul Statelor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, „ați vorbi germană și puțină japoneză”. Însă remarca glumeață a regelui a reflectat atmosfera cordială care s-a creat pe măsură ce el și Trump au discutat despre „relația specială” dintre Londra și Washington, în ciuda tensiunilor legate de războiul din Iran.

A continuat să facă glume pe seama celui de-al 47-lea președinte american, spunând că nu a putut să nu remarce „reamenajările” din Aripa de Est a Casei Albe, pe care fostul magnat imobiliar a demolat-o pentru a construi o sală de bal gigantică, în valoare de 400 de milioane de dolari.

„Îmi pare rău să spun că noi, britanicii, am încercat, desigur, să reamenajăm Casa Albă în 1814”, a spus el, referindu-se la momentul în care soldații britanici au incendiat clădirea.

Regele Charles a glumit, de asemenea, spunând că cina reprezenta „o îmbunătățire considerabilă față de Boston Tea Party”, când, în 1773, coloniștii au aruncat în mare încărcături întregi de ceai britanic supus taxelor.

Trump – un fan înfocat al familiei regale britanice, a cărui mamă era originară din Scoția – și-a rezervat cea mai mare parte a umorului pentru ținte interne.

„Vreau să-l felicit pe Charles pentru discursul fantastic pe care l-a ținut astăzi în fața Congresului”, a spus liderul american. „A reușit să-i facă pe democrați să se ridice în picioare – eu n-am reușit niciodată să fac asta”.

Între timp, regele a venit cu un cadou, parte a unei ofensive de curtoazie britanice îndreptate către Trump, după ce acesta l-a criticat dur pe prim-ministrul Keir Starmer pentru refuzul său de a oferi sprijin împotriva Iranului. Regele Charles i-a înmânat președintelui american clopotul submarinului britanic HMS Trump, lansat în 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Fie ca acesta să rămână o mărturie a istoriei comune și a viitorului strălucit al națiunilor noastre. Și dacă vreodată veți avea nevoie să ne contactați, ei bine, nu ezitați să ne dați un telefon”, a spus monarhul britanic, în aplauzele celor prezenți.

Citește și:

Editor : A.M.G.