Live TV

Donald Trump, ironizat de regele Charles într-un discurs la Casa Albă: „Dacă nu am fi fost noi, ați fi vorbit franceza"

Data actualizării: Data publicării:
Regele Charles și Donald Trump. Foto Profimedia

Regele Charles al III-lea a profitat de discursul său rostit marți, cu ocazia unei cine oficiale la Casa Albă, pentru a-l ironiza pe președintele american Donald Trump, care, în ianuarie, le-a spus liderilor europeni că, fără ajutorul Statelor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial, aceștia ar vorbi acum limba germană. „Îndrăznesc să spun că, dacă nu am fi fost noi, ați fi vorbit franceza”, a glumit monarhul britanic, conform France24.

În timp ce șefii de stat făceau glume în timpul discursurilor de la cină, regele Charles a făcut referire la comentariile anterioare ale lui Donald Trump îndreptate împotriva aliaților europeni, pe care îi acuză că profită de pe urma apărării încă din cel de-al Doilea Război Mondial.

„Domnule președinte, ați afirmat recent că, dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar vorbi germană. Îndrăznesc să spun că, dacă nu am fi fost noi, dumneavoastră ați fi vorbit franceză”, a glumit suveranul britanic.

Regele se referea la locurile cu origini britanice și franceze din America de Nord, unde puterile coloniale rivale s-au luptat pentru controlul continentului înainte de independența Statelor Unite, acum 250 de ani.

La reuniunea de la Davos din ianuarie, liderul de la Casa Albă a afirmat că, fără ajutorul Statelor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, „ați vorbi germană și puțină japoneză”.  Însă remarca glumeață a regelui a reflectat atmosfera cordială care s-a creat pe măsură ce el și Trump au discutat despre „relația specială” dintre Londra și Washington, în ciuda tensiunilor legate de războiul din Iran.

A continuat să facă glume pe seama celui de-al 47-lea președinte american, spunând că nu a putut să nu remarce „reamenajările” din Aripa de Est a Casei Albe, pe care fostul magnat imobiliar a demolat-o pentru a construi o sală de bal gigantică, în valoare de 400 de milioane de dolari.

„Îmi pare rău să spun că noi, britanicii, am încercat, desigur, să reamenajăm Casa Albă în 1814”, a spus el, referindu-se la momentul în care soldații britanici au incendiat clădirea.

Regele Charles a glumit, de asemenea, spunând că cina reprezenta „o îmbunătățire considerabilă față de Boston Tea Party”, când, în 1773, coloniștii au aruncat în mare încărcături întregi de ceai britanic supus taxelor.

Trump – un fan înfocat al familiei regale britanice, a cărui mamă era originară din Scoția – și-a rezervat cea mai mare parte a umorului pentru ținte interne.

„Vreau să-l felicit pe Charles pentru discursul fantastic pe care l-a ținut astăzi în fața Congresului”, a spus liderul american. „A reușit să-i facă pe democrați să se ridice în picioare – eu n-am reușit niciodată să fac asta”.

Între timp, regele a venit cu un cadou, parte a unei ofensive de curtoazie britanice îndreptate către Trump, după ce acesta l-a criticat dur pe prim-ministrul Keir Starmer pentru refuzul său de a oferi sprijin împotriva Iranului. Regele Charles i-a înmânat președintelui american clopotul submarinului britanic HMS Trump, lansat în 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Fie ca acesta să rămână o mărturie a istoriei comune și a viitorului strălucit al națiunilor noastre. Și dacă vreodată veți avea nevoie să ne contactați, ei bine, nu ezitați să ne dați un telefon”, a spus monarhul britanic, în aplauzele celor prezenți.

Citește și:

Regele Charles și regina Camilla, primiți oficial la Casa Albă. Trump: „Americanii nu au avut prieteni mai apropiați decât britanicii”

Regele Charles a îndemnat SUA să rămână fidele aliaților lor occidentali. Discurs călduros și plin de umor în Congresul american

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Suspendare istorică: 13 etape, după ce a "înnebunit" și și-a lovit adversarul cu pumnul în față!
Digi Sport
Suspendare istorică: 13 etape, după ce a "înnebunit" și și-a lovit adversarul cu pumnul în față!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
gheorghe piperea
Piperea spune că au existat „niște strâmbări din nas” în AUR față de...
BUCURESTI - USR - CONFERINTA - LEGILE EDUCATIEI - 18 APR 2023
Ministrul Economiei: Un PSD condus de Grindeanu dărâmă propriul...
Garnitură de metrou.
„E vremea să mai vină şi norocul”: scumpirea biletelor la metrou...
WhatsApp Image 2026-04-29 at 13.55.41
Cine sunt „auriștii” din PSD? Gheorghe Piperea: O aripă care nu a...
Ultimele știri
Suporter dinamovist, atacat în trafic de ultrași ai echipei Steaua București. Incidentul, soldat cu accident
William și Catherine au publicat o nouă fotografie cu ocazia aniversării a 15 ani de căsătorie
Daniel Buda, europarlamentar PNL: Sorin Grindeanu să demisioneze de la șefia Camerei. România are o problemă din cauza lui
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o...
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, Diana Bulimar după retragerea din gimnastică. E înconjurată de tinere speranțe
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul...
Adevărul
Micii perfecți pentru grătar: rețeta veche de peste 100 de ani propusă de Jamila. Secretul care îi face...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariu "nebun" după PSG - Bayern 5-4: Luis Enrique, noul antrenor al lui Real Madrid!
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Sam Neill, starul din „Jurassic Park”, spune că nu mai are cancer, după ce chimioterapia nu a mai dat...
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Newsweek
Sute de mii de pensionari pot pierde 2.300 lei la pensie. Legea ce interzice cumulul pensie-salariu, elaborată
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
23 de ani de căsnicie, la fel de îndrăgostiți și azi. Julia Roberts și Danny Moder, întâlnire romantică pe...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte