Răsturnare de situație în cazul sabotajului Nord Stream. Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe cel considerat „creierul” atacului

Nord Stream 1 și 2
Conductele Nord Stream 1 și 2 / Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Italia a suspendat extrădarea către Germania a presupusului „creier” al atacurilor din 2022 asupra conductelor de gaz Nord Stream din Marea Baltică. Curtea supremă italiană din Roma a anulat în mod neașteptat hotărârea unei instanțe inferioare, potrivit Suddeutsche Zeitung.

Cazul va fi retrimis unei alte instanțe, care va trebui să ia o nouă decizie. Procuratura Federală din Germania îl acuză pe ucraineanul în vârstă de 49 de ani de conspirație în vederea provocării unei explozii și de sabotaj neconstituțional.

Potrivit avocatului ucraineanului, Nicola Canestrini, Curtea de Casație din Roma și-a justificat decizia argumentând că drepturile bărbatului de 49 de ani au fost încălcate în timpul procedurilor judiciare care au urmat arestării sale în august.

Prin urmare, o instanță cu o componență diferită ar trebui să reexamineze cererea de extrădare.

Ucraineanul Serghii K. a fost arestat în această vară pe coasta italiană a Mării Adriatice, unde se afla în vacanță cu familia.

În prezent, el este închis într-o închisoare de maximă siguranță din nordul Italiei. Avocatul său a anunțat că ar putea depune o cerere de eliberare.

Atacul asupra fostului gazoduct germano-rus Nord Stream a atras atenția întregii lumi în urmă cu trei ani. La șase luni după începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, mai multe explozii au avariat atât de grav cele două conducte încât gazul nu mai putea circula prin ele. Exploziile au fost înregistrate în apropierea insulei Bornholm. La scurt timp după aceea, au fost descoperite patru scurgeri în trei din patru conducte.

Gazul natural rusesc era transportat anterior către Germania prin Nord Stream 1. Nord Stream 2 nu era încă operațional din cauza războiului.

Anchetatorii germani cred că Serghii K a condus o echipă de șapte suspecți, dintre care patru scafandri. Se spune că aceștia au închiriat în Germania un iaht numit Andromeda pentru a comite atacurile, pe care l-au folosit apoi pentru a naviga în Marea Baltică. Un alt suspect, tot ucrainean, se află în arest în Polonia.

Donald Tusk nu vrea să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat pentru detonarea gazoductului Nord Stream

