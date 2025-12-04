Polonia cumpără submarine suedeze A26 pentru întărirea securității în Marea Baltică

Polonia investește 2,3 miliarde de euro în achiziția a trei submarine suedeze A26, într-un efort strategic de modernizare a flotei și de consolidare a securității în Marea Baltică, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune.

Polonia a convenit achiziționarea a trei submarine suedeze, într-un contract în valoare de aproximativ 10 miliarde de zloți (2,3 miliarde euro), ca parte a mult-așteptatului program de modernizare navală Ork, scrie Euronews.

Vicepremierul și ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că Polonia va achiziționa submarine A26 din clasa Blekinge de la producătorul suedez Saab, primul vas urmând să sosească în 2030.

„Suedia a prezentat cea mai bună ofertă, conform echipei, iar acest lucru a fost confirmat de Consiliul de Miniștri într-o analiză obiectivă a tuturor criteriilor, atât privind timpul de livrare, prețul, valoarea, cât și capacitatea de operare, în special în Marea Baltică”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

Șapte companii din șase țări au participat la licitație, inclusiv ThyssenKrupp din Germania, Fincantieri din Italia și Naval Group din Franța. Potrivit Ministerului Apărării, Suedia s-a angajat să transfere tehnologie și să investească în industria navală poloneză pentru a garanta că țara va putea, în mod independent, să întrețină și să repare submarinele.

Submarinele vor putea coborî la peste 200 de metri adâncime și vor opera autonom cel puțin 30 de zile. Vor fi echipate cu torpile și lansatoare de rachete capabile să lovească ținte de coastă și din interiorul teritoriului.

Singurul submarin operațional al Poloniei, construit în URSS

Achiziția răspunde unor deficiențe critice în capacitățile navale ale Poloniei. Marina poloneză operează în prezent aproximativ 40 de nave, dintre care aproape 30 sunt nave de luptă staționate în principal la Gdynia și Świnoujście. Starea lor tehnică ridică semne de întrebare de ani de zile, deoarece forțele navale au fost mult timp cea mai puțin finanțată ramură a armatei.

Singurul submarin operațional al Poloniei, ORP Orzeł, a fost construit în Uniunea Sovietică în 1985 și petrece mai mult timp în reparații decât pe mare. Cele mai mari nave ale flotei sunt la fel de învechite. Fregatele Oliver Hazard Perry au peste 45 de ani de serviciu, iar corveta ORP Kaszub are 38 de ani.

Majoritatea celorlalte nave au roluri auxiliare, inclusiv numeroase dragoare de mine și nave de patrulare. Dragoarele de mine din clasa Kormoran II rămân cel mai modern element al forțelor navale.

Generalul-locotenent în rezervă Jarosław Gromadziński a declarat pentru Euronews că decizia Ministerului Apărării este „foarte bună”, subliniind că trei unități moderne garantează continuitatea capacităților de luptă.

„Sunt în favoarea contractului cu Suedia pentru că submarinul A26 are un design modular care poate fi configurat în funcție de nevoile beneficiarului”, a spus Gromadziński. „Această navă are avantajul de a fi proiectată ținând cont de specificul Mării Baltice.”

Totuși, el a remarcat că Marina a dus lipsă de viziune strategică, comparativ cu forțele terestre. „Avem cea mai mare armată terestră din Europa, dar acest lucru se datorează în principal faptului că suntem vecini cu un agresor. În opinia mea, nu am fost pe deplin convinși de rolul pe care ar trebui să îl joace Marina”, a spus el.

Marea Baltică, importanță strategică

Securizarea Mării Baltice este crucială pentru securitatea economică și energetică a Poloniei. Trei platforme petroliere Orlen operează în larg, iar portul petrolier din Gdansk asigură aprovizionarea pentru rafinării din Polonia și Germania.

Sectorul energiei eoliene offshore este, de asemenea, în dezvoltare, prima fermă de 1,14 gigawați urmând să fie pusă în funcțiune în 2026, la 23 km de țărm. Aceasta va furniza energie pentru 1,5 milioane de gospodării și va reduce emisiile de CO₂ cu 2,8 milioane de tone anual.

Terminalul GNL din Świnoujście are o capacitate de peste 8 miliarde de metri cubi pe an, iar gazoductul Baltic Pipe poate transporta 10 miliarde de metri cubi. Conform analiștilor, ambele investiții acoperă întregul necesar anual de gaz al Poloniei.

Numeroase cabluri de electricitate și telecomunicații se află, de asemenea, pe fundul mării. Polonia operează trei terminale container importante: Baltic Hub în Gdansk, BCT și GCT în Gdynia, precum și instalațiile din complexul portuar Szczecin–Świnoujście.

Flota Baltică Rusă și NATO

Flota Baltică a Rusiei este staționată la Baltiysk, la intrarea în laguna Vistula, și în Golful Finlandei. Aceasta include un submarin, un distrugător, două fregate, patru corvete și aproximativ o duzină de nave mici purtătoare de rachete și nave de desant.

Aderarea Finlandei și Suediei la NATO a schimbat echilibrul de putere în regiune. Combinat cu sprijinul Poloniei, Germaniei și Danemarcei, vasele rusești se confruntă acum cu o poziție strategică mult mai dificilă.

Navele staționate în Golful Finlandei sunt deosebit de vulnerabile, deoarece această fâșie îngustă de apă poate fi rapid blocată cu mine sau rachete antinavă în caz de conflict. Insulele strategice, în special Gotland, sunt de asemenea cruciale. Controlul asupra Gotland determină dominația în Marea Baltică, ceea ce a determinat Suedia să își crească prezența militară acolo.

„Rusia menține o flotă în Baltică, iar sarcina noastră este să o blocăm în porturi, astfel încât, dacă va fi necesar, să fie o țintă ușoară pentru artilerie. În caz de conflict, nu trebuie să permitem acestor nave să iasă în mare”, a spus Gromadziński. El a recomandat relocarea principalelor forțe de apărare navală ale Poloniei și a comandamentului către Świnoujście, în vest, în afara razei potențialelor amenințări din est.

