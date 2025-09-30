Ucraineanul căutat pentru sabotarea gazoductelor Nord Stream, reținut în Polonia

Autoritățile poloneze au reținut un ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile raportate la Nord Stream în 2022, a raportat marți postul de radio polonez RMF FM, conform Kyiv Post.

Bărbatul, identificat drept Volodimir Z., este un instructor de scufundări despre care anchetatorii germani susțin că a navigat de la Rostock la Marea Baltică în septembrie 2022, s-a scufundat pe fundul mării și a plasat explozibili pe conductele de gaz.

Explozia a avariat grav conductele Nord Stream 1 și 2, atacul declanșând una dintre cele mai controversate anchete de sabotaj din ultimele decenii.

Procurorii din Karlsruhe au emis un mandat european de arestare pe numele ucraineanului în luna iunie a anului trecut. În ciuda mandatului, autoritățile poloneze nu l-au reținut inițial.

Conform postului de radio polonez RMF FM, bărbatul locuia în apropiere de Varșovia până la arestarea sa. Procurorii polonezi sau germani nu au făcut comentarii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat că el sau guvernul său ar fi știut despre atacuri.

