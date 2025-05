Războiul din Ucraina a reînviat „strategiile războiului rece”, susține fiul scriitorului John le Carré

Războiul Rusiei din Ucraina a reaprins „strategiile războiului rece”, a declarat Nick Harkaway, fiul celebrului scriitor John le Carré, a cărui adaptare a romanului clasic al tatălui său, „The Spy Who Came in from the Cold” (n.r. „Spionul care a ieșit din joc”), va ajunge în curând în librării, anunță The Guardian.

Nick Harkaway este de părere că situaţia geopolitică actuală are ecouri ale dificilei perioade postbelice .

„Având în vedere conflictele în care ne aflăm, se simte ca şi cum toate conversaţiile din timpul războiului rece şi geopolitica care stă la baza războiului rece, toate chestiunile strategice, sunt încă aceleaşi”, a spus el. „Nu se schimbă”.

Întrebat ce părere ar fi avut tatăl său despre starea politicii mondiale de astăzi, Harkaway a spus că acesta ar fi fost îngrozit.

„A fost un optimist, a crezut în oameni şi că putem construi o lume mai bună”, a spus el. „Toate cărţile, într-o măsură sau alta, sunt despre cineva care găseşte curajul de a face ceva care va schimba lucrurile în bine. Implicaţia este întotdeauna că, dacă nu găsim acest curaj, ne vom prăbuşi”.

„Spionul care a ieșit din joc” a fost adaptat, la scurt timp după publicarea sa, într-un film cu Richard Burton în rolul lui Alec Leamas, spionul care este convins să se întoarcă pe teren de către maestrul spion George Smiley.

Dramaturgul David Eldridge, care a adaptat romanul pentru scenă, a declarat că ideea iniţială pentru adaptare a venit în aceeași perioadă cu otrăvirea cu novicioc din Salisbury (n.r. a disidentului rus Aleksei Navalnîi), care a ridicat întrebarea despre cum reacţionează o ţară la un astfel de atac. „Ar trebui să răspunzi cu aceeaşi monedă, astfel încât să îţi poţi învinge inamicul?” a spus Eldridge. „Dar, făcând acest lucru, îţi compromiţi sistemul de valori?”

Ideea locului unde serviciile de informaţii britanice trasează linia de demarcaţie este una dintre temele dominante ale poveştii. La fel cum este şi efectul pe care spionajul îl are asupra lui Leamas, care se află într-o stare de disperare existenţială la sfârşitul romanului.

O parte din acţiune are loc în Germania de Est, iar Harkaway a declarat că apariţia zidului Berlinului - linia de demarcaţie a oraşului care a căzut în 1989 - ca parte a decorului a fost o amintire dramatică a perioadei.

„Vorbim despre relevanţa modernă - ei bine, aceasta a fost o cicatrice în mijlocul Europei care a existat timp de 40 de ani”, a spus el. „Când vezi asta de aproape, are un impact foarte puternic”.

„Spionul care a ieșit din joc” va avea premiera pe 17 noiembrie la Soho Place, în Londra.

Editor : C.A.