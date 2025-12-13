Live TV

Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare”

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP.

„Marea Neagră nu ar trebui considerată o zonă de confruntare. Acest lucru nu ar aduce beneficii nici Rusiei, nici Ucrainei. Toată lumea are nevoie de o navigaţie sigură în Marea Neagră”, le-a declarat Erdogan jurnaliştilor la bordul avionului prezidenţial, la întoarcerea sa din Turkmenistan, citat de agenţia oficială de ştiri Anadolu, scrie Agerpres.

O navă comercială sub pavilion turc a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea oraşului-port ucrainean Odesa pe ţărmul Mării Negre.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce preşedintele turc a discutat problema unei „încetări limitate a focului, asupra instalaţiilor energetice şi a porturilor” cu omologul său rus Vladimir Putin, pe marginea unui summit în Turkmenistan.

Atacuri masive ale Rusiei în Ucraina. Nave turcești lovite de rachete în Odesa și mii de locuitori fără curent

Turcia a avertizat în ultimele săptămâni în legătură cu o „escaladare îngrijorătoare” în Marea Neagră, după ce Ucraina a revendicat atacuri cu drone împotriva unor petroliere având legătură cu Rusia.

Erdogan a declarat că a discutat cu Putin în special despre războiul din Ucraina şi eforturile de pace, a precizat Anadolu.

„Putin ştie foarte bine care este poziţia Turciei în această chestiune”, a spus Erdogan.

După întâlnirea cu preşedintele rus, „sperăm să avem ocazia să discutam planul de pace (pentru Ucraina) şi cu preşedintele american (Donald) Trump”, a adăugat el.

"Pacea nu este departe, o putem vedea", a afirmat el.

Editor : Sebastian Eduard

