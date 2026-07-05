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Reformă constituțională de amploare propusă de Peter Magyar. Președintele Sulyok, în pericol. „Statul maghiar nu va redeveni ostatic”

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peter magyar sustine un discurs
Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Din articol
Președintele Sulyok, în pericol.

Pachetul de reforme în 12 puncte include o limită de trei mandate pentru parlamentari și o Curte Constituțională mai independentă, cu o limită de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii săi, a declarat Magyar într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, în care a anunțat proiectul de lege.

Elaborate pe baza consultărilor publice, reformele propuse reprezintă prima revizuire constituțională din istoria democratică modernă a Ungariei care nu a fost redactată în spatele ușilor închise, a afirmat Magyar în postarea de sâmbătă, scrie TVP World.

„Această țară este a voastră, puterea este a voastră, iar această constituție va fi, de asemenea, a voastră – pe care vom începe să o redactăm împreună în lunile următoare”, a spus Magyar.

Cea mai recentă modificare este a 17-a adusă Constituției din 2011, introdusă de Orbán.

Prim-ministrul a declarat că toate prevederile noii modificări — care includ schimbări în modul de adoptare a legilor, o mai mare autonomie a sistemului judiciar și crearea unei administrații unificate a forțelor de ordine — au scopul de a împiedica pe oricine să „ia din nou statul maghiar ostatic”.

Președintele Sulyok, în pericol.

Printre prevederile amendamentului se numără și încetarea mandatului președintelui Tamás Sulyok, a declarat Magyar.

Sulyok este un aliat de lungă durată al predecesorului lui Magyar, Viktor Orbán, care a pierdut puterea în urma alegerilor din aprilie, după 16 ani la cârma Ungariei.

Magyar a justificat demiterea lui Sulyok argumentând că funcția în mare parte ceremonială de șef al statului nu poate fi îndeplinită de cineva care „a susținut guvernul care a demontat statul de drept”.

Noul prim-ministru l-a acuzat pe Orbán de clientelism instituțional și de conducerea țării în propriul său interes și în cel al unui grup restrâns de oligarhi asociați.

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Editor : Sebastian Eduard

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