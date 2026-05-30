„Rusia poate ataca în orice moment". Cum vrea NATO să transforme regiunea Baltică într-o adevărată fortăreață

Suedia și aliații săi din NATO doresc să transforme insula Gotland, situată în centrul Mării Baltice, într-o adevărată fortăreață. Săptămâna trecută au avut loc acolo primele exerciții militare sub egida NATO, în cadrul cărora aproximativ 18.000 de militari din 13 țări s-au pregătit pentru un eventual atac din partea Rusiei și au exersat modalități de a contracara atacurile hibride.

Alianța ar trebui chiar să ia în considerare amplasarea permanentă a unor sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune pentru a descuraja Rusia, au declarat pentru Politico doi diplomați din țările NATO.

Iar Rusia poate ataca în orice moment, consideră generalul Michael Klasson, comandantul forțelor armate suedeze. Principalul lucru este să nu lăsăm Moscova să preia inițiativa, a declarat el pentru publicație: „Nu trebuie să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm până când forțele armate ruse se vor reface la un anumit nivel, ci trebuie să fim mereu în alertă”.

Gotland este situată la 300 km de regiunea Kaliningrad, pe care Vladimir Putin a umplut-o cu arme, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune. „Având în vedere raza de acțiune și amplasarea sistemelor moderne [de armament], cel care controlează Gotlandul controlează cea mai mare parte a ceea ce se întâmplă în Marea Baltică”, a explicat Niklas Granholm, director adjunct al Agenției suedeze pentru cercetări în domeniul apărării.

Insula este numită „portavionul de neînvins”, deoarece reprezintă o bază esențială pentru desfășurarea operațiunilor aeriene în întreaga regiune. Avioanele de luptă care decolează de acolo pot ajunge în capitala oricărei țări situate în jurul Mării Baltice „în doar câteva minute”, afirmă Granholm.

Potrivit acestuia, dacă Rusia va ocupa insula și va amplasa acolo sisteme de apărare aeriană, va putea bloca accesul navelor și avioanelor care aprovizionează țările baltice și Finlanda și va împiedica deplasarea trupelor NATO. Dacă, însă, Gotland va rămâne sub controlul Alianței, aceasta va putea bloca accesul Rusiei la Marea Baltică, va putea folosi rachete pentru a lansa atacuri în adâncul teritoriului rus și pentru a apăra regiunea.

Suedia a investit peste 200 de milioane de euro în modernizarea infrastructurii din Gotland, a repus în funcțiune sistemele de apărare aeriană și a readus pe insulă un regiment echipat cu transportoare blindate CV90 și tancuri Leopard 2. Comandantul regimentului, Andreas Gustafsson, a declarat pentru Politico că „în decursul unui an” celor 4.500 de militari li se vor alătura „cel puțin încă o mie”. De asemenea, el speră să primească „destul de curând” artilerie de lungă distanță. Iar începând cu 2028, se preconizează amplasarea pe insulă a noilor sisteme de rachete antiaeriene cu rază medie de acțiune IRIS-T.

La exercițiile din luna mai au participat 17 operatori ucraineni de drone. Militarii suedezi au fost nevoiți să oprească de trei ori ofensiva, deoarece ucrainenii îi „distrugeau”. „Aveam o misiune cu un scenariu în care... până la 20 de tancuri de luptă atacau în cadrul unui atac mecanizat”, a povestit unul dintre operatorii de drone. „Pur și simplu zburam [deasupra lor] cu drona mea – îi vedeam pe toți, așa că erau ținte ușoare”.

Gustafsson a promis că va trage imediat o învățătură din această experiență: „Concluzia principală pentru mine este că trebuie să ne antrenăm mult mai mult cu dronele”. Toate forțele NATO trebuie să „învețe rapid” să desfășoare operațiuni cu drone și să le contracareze, iar cel mai bun mod de a face acest lucru este să învețe de la ucraineni, este de acord Clason.

