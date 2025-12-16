Guvernul finlandez a fost implicat într-un scandal de rasism, după ce Miss Finlanda a fost deposedată de titlul său din cauza unei fotografii difuzate pe rețelele sociale, potrivit The Times.

Sarah Dzafce a apărut într-o postare pe platforma socială Jodel, în care își alungea colțurile ochilor, cu scriind „mâncând cu un chinez”.

Gestul a fost considerat pe scară largă drept rasist, iar Dzafce a răspuns cu o postare pe Instagram spunând că în imagine își freacă tâmplele pentru a ameliora durerea de cap.

Gest controversat al lui Sarah Dzafce, încoronată Miss Finlanda. Foto: YLE

Explicația ei nu a rezistat mult, iar Dzafce și-a prezentat scuze în fața presei, în timp ce Tara Lehtonen, concurenta care a ieșit pe locul doi, a fost încoronată noua Miss Finlanda în locul ei.

La evenimentul organizat în grabă, Dzafce acordase deja o serie de interviuri când o femeie de origine chineză, care s-a dat drept jurnalistă, i-a cerut un comentariu video.

„Îmi pare foarte rău față de toți oamenii din Asia și nu vreau niciodată să batjocoresc pe nimeni în legătură cu originea sa etnică”, a spus Dzafce, al cărei tată este din Kosovo, mama ei fiind din Finlanda.

Femeia a certat-o, spunând că „oamenii greșesc, dar noi vrem doar să își ceară scuze la timp”, înainte de a o convinge pe Dzafce să spună „îmi pare rău” în mandarină și de a se repezi ea însăși în fața camerei.

Sunneva Sjogren, directoarea executivă a concursului Miss Finland, a declarat că interviul „a avut loc spontan” și că Dzafce „a acționat cu bună-credință sub o presiune considerabilă”.

„Nu i-am cerut să folosească chineza și nici nu știam dinainte că i se va face o astfel de solicitare”, a spus Sjogren, care a pozat pentru o fotografie pe Instagram cu falsul jurnalist.

Deși videoclipul cu scuzele a câștigat doar o atenție limitată pe serviciul WeChat din China, care are peste un miliard de utilizatori activi în fiecare lună, comentariile au fost în mare parte negative.

„Prejudecățile ei sunt înrădăcinate în oasele ei. Cel mult va înceta să le mai arate, dar nu se va schimba”, a scris un utilizator, în timp ce altul a spus că Dzafce nu era „nici frumoasă, nici bună la suflet”.

Organizația Miss Finland a declarat că recunoaște că „reacțiile internaționale pot escalada rapid pe rețelele de socializare” și că continuă să monitorizeze situația și să ofere sprijin pentru sănătatea mintală lui Dzafce.

Scandalul a căpătat o dimensiune politică atunci când membrii Partidului Finlandezilor, de extremă dreapta, parte a coaliției guvernamentale, și-au postat propriile fotografii pe rețelele sociale, făcând același gest cu ochii. În ciuda indignării altor politicieni din coaliție, este puțin probabil ca partidul să ia măsuri împotriva membrilor săi.

„Consider comportamentul Partidului Finlandezilor dezgustător”, a declarat Nasima Razmyar, o deputată din partea social-democraților din opoziție, a cărei familie a fugit de talibanii din Afganistan și a cerut azil în Finlanda. „Încă o dată, ei folosesc rasismul pentru a distrage atenția de la deciziile nepopulare pe care le-au luat în guvern. Au existat atât de multe cazuri similare încât se pare că prim-ministrul acceptă tacit acțiunile rasiste ale Partidului Finlandezilor.”

Scandaluri rasiste au afectat guvernul de dreapta de când a preluat puterea în iunie 2023. În primele două luni, un ministru a demisionat după ce a fost demascat ca vorbitor principal la un miting organizat de un grup neonazist, în timp ce liderul Partidului Finlandezilor, ministrul Economiei, Riikka Purra, a fost identificat ca autor al unor postări anti-imigrație pe blog.

Fatim Diarra, o deputată ecologistă, a declarat că saga Miss Finlanda și consecințele politice au arătat că rasismul este un concept marginal în Finlanda, dar vizibil în acțiunile și retorica celor aflați la putere.

„Aceasta nu este o gafă izolată, ci face parte dintr-o cultură politică mai largă în care oamenii sunt judecați în funcție de mediul lor de proveniență, culoarea pielii sau originea etnică”, a spus Diarra, a cărei mamă este finlandeză, iar al cărei tată este din Mali. „Subminează încrederea în ideea că toți locuitorii Finlandei sunt tratați cu adevărat ca egali în societate.”

