Scandal în Cehia din cauza steagului ucrainean. Președintele țării se opune îndepărtării simbolului de pe clădirile publice

Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Petr Pavel, preşedintele Cehiei.

Președintele ceh Petr Pavel consideră că steagurile ucrainene ar trebui să continue să fluture în Cehia ca simbol al solidarității, adăugând însă că întreruperea ajutorului material acordat Kievului ar fi o greșeală mult mai gravă, transmite agenția de știri cehă ČTK

Pavel a subliniat că steagurile ucrainene din Cehia sunt „un simbol al solidarității cu o țară care a fost atacată de un stat agresiv”.

„Nu cred că s-a schimbat ceva în această privință. Ucraina este în continuare ținta agresiunii rusești și, până la încheierea unui acord de pace, solidaritatea noastră cu Ucraina nu ar trebui să slăbească”, a afirmat el.

Pavel a adăugat însă că o schimbare a poziției Pragului cu privire la ajutorul acordat Ucrainei ar fi mult mai dăunătoare.

„Fie că este vorba de ajutor material, financiar, militar sau de orice altă formă de asistență, aceasta ar avea un impact direct asupra numărului de morți, răniți și pierderi materiale. Sunt convins că ajutorul nostru trebuie să continue, deoarece nu este doar un act de solidaritate cu Ucraina, ci și o expresie a valorilor pe care noi, ca țară democratică, trebuie să le susținem.”

Amintim, săptămâna trecută, Tomio Okamura, noul președinte al Camerei Deputaților, camera inferioară a parlamentului ceh, a ordonat îndepărtarea unui steag ucrainean din clădirea Camerei Deputaților.

Karel Havlíček, primul vicepreședinte al partidului populist ANO, care conduce în prezent negocierile de coaliție, a declarat că, în opinia sa, steagurile ucrainene ar trebui îndepărtate treptat de pe clădirile guvernamentale.

