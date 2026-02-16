Live TV

„Este pură naivitate”. Ce crede președintele ceh despre un acord de pace în Ucraina: avertismentul lui Petr Pavel despre război

Data publicării:
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Petr Pavel, preşedintele Cehiei. Foto: Profimedia Images

Președintele ceh Petr Pavel consideră că, având în vedere poziția Rusiei, nu trebuie să ne așteptăm la sfârșitul războiului din Ucraina în viitorul apropiat. Răspunzând la întrebarea unui jurnalist într-un interviu acordat publicației cehe Odkryto, dacă este de părere că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt inutile, Pavel a spus că totul depinde de așteptările privind rezultatul acestora, anunță European Pravda.

„Dacă cineva se aștepta ca în scurt timp să se ajungă la un acord între Ucraina, țările europene, Statele Unite și Rusia, era pur și simplu naiv. Faptul că pozițiile Ucrainei, Europei și Statelor Unite s-au apropiat sau sunt deja aproape aliniate este un mare succes”, a spus Pavel.

Președintele ceh a subliniat că elementul-cheie în procesul de negociere este dacă părțile beligerante au găsit sau nu un teren comun. Rusia, a spus el, nu a demonstrat nicio disponibilitate de compromis. Pentru a schimba această situație, aliații Ucrainei trebuie să pună Moscova într-o poziție mai dezavantajoasă, a adăugat președintele ceh.

„Istoria ne învață că negocierile pot avea succes numai atunci când ambele părți se află într-o poziție relativ favorabilă. Dacă nu este cazul, partea care se află într-o poziție mai puternică va simți întotdeauna dorința de a continua conflictul, mai degrabă decât de a-l încheia”, a spus Pavel, solicitând o presiune economică și politică sporită asupra Rusiei.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a afirmat că Rusia este dispusă să încheie un acord de pace și l-a îndemnat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să „acționeze”.

Pe 16 februarie, o delegație ucraineană a plecat la Geneva pentru negocieri cu Statele Unite și Rusia, care sunt programate să aibă loc pe 17 și 18 februarie. Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a anunțat recent numele delegaților pe care Ucraina intenționează să îi trimită la discuții.

Zelenski a declarat că speră ca procesul de negociere cu Statele Unite și Rusia privind un posibil sfârșit al războiului să nu se blocheze din cauza schimbărilor din echipa de negociere rusă, condusă de Vladimir Medinsky, consilierul liderului Kremlinului, Vladimir Putin.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cehia profimedia-1071224508
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Cehia pentru a-l susține pe președinte. Petr Pavel a acuzat un ministru de șantaj
Război Ucraina
Creștere record a cazurilor de violență sexuală în regiunea de frontieră rusă. Rolul jucat de război în amplificarea fenomenului
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie să ne pregătim. Războiul hibrid va fi de durată”
lansator TOS-3 Rusia trage racheta
Rusia a trimis în Ucraina un nou lansator de rachete termobarice, TOS-3 „Dragon”. Care sunt punctele lui slabe
Vladimir Putin.
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit!” (Politico)
Recomandările redacţiei
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pentru cine vor scădea taxele și impozitele, după decizia Coaliției...
"Hustle" (2022)
Actorul american Robert Duvall a murit la vârsta de 95 de ani
lideri coalitie guvernare
Coaliția a decis cine scapă de tăierile din administrație. Schimbări...
militari ucraineni trag lovituri de tun
Cea mai puternică contraofensivă ucraineană din 2023 încoace, după ce...
Ultimele știri
Eclipsa inelară de Soare pe 17 februarie 2026: Un fenomen astronomic rar. Unde va putea fi văzut „inelul de foc”
Patria mamă întinde lațul: rușii din Kazahstan simt mâna rece a Moscovei într-o serie de expulzări
„Arcul îndrăgostiților” din Italia s-a prăbușit de Valentine's Day: „Un cadou pe care nu și-l dorea nimeni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Gigi Neţoiu, mesaj tranşant pentru Ilie Bolojan: „Aţi distrus o fermă de şase milioane de euro! Vreţi să ne...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Dosarul Iohannis: Șeful ANAF, acuzat că vrea să pună presiune pe judecătorii. Contre dure cu avocatul...
Adevărul
Noua ordine europeană dă frisoane la Paris și Londra. „Istoria are experiențele a două războaie mondiale...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
Ministrul muncii anunță 2.300.000.000 lei sprijin pentru pensii. Cum se împart acești bani la pensionari?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online