„Este pură naivitate”. Ce crede președintele ceh despre un acord de pace în Ucraina: avertismentul lui Petr Pavel despre război

Președintele ceh Petr Pavel consideră că, având în vedere poziția Rusiei, nu trebuie să ne așteptăm la sfârșitul războiului din Ucraina în viitorul apropiat. Răspunzând la întrebarea unui jurnalist într-un interviu acordat publicației cehe Odkryto, dacă este de părere că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt inutile, Pavel a spus că totul depinde de așteptările privind rezultatul acestora, anunță European Pravda.

„Dacă cineva se aștepta ca în scurt timp să se ajungă la un acord între Ucraina, țările europene, Statele Unite și Rusia, era pur și simplu naiv. Faptul că pozițiile Ucrainei, Europei și Statelor Unite s-au apropiat sau sunt deja aproape aliniate este un mare succes”, a spus Pavel.

Președintele ceh a subliniat că elementul-cheie în procesul de negociere este dacă părțile beligerante au găsit sau nu un teren comun. Rusia, a spus el, nu a demonstrat nicio disponibilitate de compromis. Pentru a schimba această situație, aliații Ucrainei trebuie să pună Moscova într-o poziție mai dezavantajoasă, a adăugat președintele ceh.

„Istoria ne învață că negocierile pot avea succes numai atunci când ambele părți se află într-o poziție relativ favorabilă. Dacă nu este cazul, partea care se află într-o poziție mai puternică va simți întotdeauna dorința de a continua conflictul, mai degrabă decât de a-l încheia”, a spus Pavel, solicitând o presiune economică și politică sporită asupra Rusiei.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a afirmat că Rusia este dispusă să încheie un acord de pace și l-a îndemnat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să „acționeze”.

Pe 16 februarie, o delegație ucraineană a plecat la Geneva pentru negocieri cu Statele Unite și Rusia, care sunt programate să aibă loc pe 17 și 18 februarie. Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a anunțat recent numele delegaților pe care Ucraina intenționează să îi trimită la discuții.

Zelenski a declarat că speră ca procesul de negociere cu Statele Unite și Rusia privind un posibil sfârșit al războiului să nu se blocheze din cauza schimbărilor din echipa de negociere rusă, condusă de Vladimir Medinsky, consilierul liderului Kremlinului, Vladimir Putin.

