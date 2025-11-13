Live TV

Schimbare istorică la Bruxelles: Parlamentul European recunoaște dreptul eurodeputatelor de a vota și în concediul de maternitate

Măsura adoptată joi le va permite eurodeputatelor să voteze prin procură.
Parlamentul European a adoptat joi o măsură considerată istorică, care ar putea permite eurodeputatelor să voteze prin procură în timpul concediului de maternitate. Decizia vine după ani de presiuni și după numeroase situații în care reprezentantele alese au fost nevoite să aleagă între rolul de mamă și mandatul politic, într-un legislativ unde multe voturi se decid la limită.

Parlamentul European a adoptat joi o măsură menită să garanteze participarea la vot a eurodeputatelor în timp ce acestea sunt însărcinate şi imediat după ce au născut, informează Agerpres. „Este un adevărat progres”, a salutat eurodeputata franceză Chloe Ridel, care urmează să nască în mai puţin de o lună primul său copil.

Potrivit regulilor încă în vigoare, nu se permite ca eurodeputatele să voteze de la distanţă în timpul concediului lor de maternitate, nici să încredinţeze votul lor unui coleg sau unei colege.

„Cred că lumea politică nu este încă pregătită să primească această parte din viaţa noastră”, şi-a exprimat regretul eurodeputata socialistă de 33 de ani.

O problemă ignorată ani la rând

Măsura adoptată joi, care le va permite eurodeputatelor să voteze prin procură, este cu atât mai importantă cu cât unele voturi din Parlament se tranşează „aproape cu un vot”, susţine ea.

„Este ca şi cum ar trebui să alegi între bebeluşul tău şi alegătorii tăi”, subliniază şi Leila Chaibi, eurodeputată a grupului stângii radicale franceze Franţa Nesupusă (LFI).

Eurodeputata de 43 de ani a născut în 2023 o fetiţă şi la acea dată fusese interpelată de preşedinta Parlamentului European asupra acestei chestiuni. Înregistrarea video cu această intervenţie a făcut peste 1,5 milioane de vizualizări pe contul său de TikTok, unde ea documentează deja viaţa sa de zi cu zi de tânără mamă eurodeputată, între drumurile spre creşă pentru a-şi lăsa acolo copilul şi gestiunea întregii sale „jonglerii logistice”.

Solidaritatea eurodeputatelor accelerează reforma

Un grup de discuţii pe WhatsApp denumit „United in Motherhood” (Unite în Maternitate) a fost de asemenea înfiinţat de circa zece eurodeputate din grupuri politice diferite, pentru a face schimb de bune practici - unde sunt cele mai bune locuri pentru a schimba un bebeluş? - şi de a pune presiune pe Parlament pentru a-şi schimba regulile.

Votul de joi, salutat cu aplauze entuziaste în sala Parlamentului, nu este însă decât o primă etapă. Pentru a intra în vigoare, măsura mai trebuie să fie validată de cele 27 de state membre ale UE şi ratificată de parlamentele lor naţionale. Unii eurodeputaţi insistă în paralel pentru includerea tinerilor taţi în acest nou dispozitiv.

„Faptul că noi facem asta acum pentru mame este un pas în direcţia bună, însă eu cred că aceasta ar fi trebuit să fie extins la toţi partenerii”, a pledat europarlamentarul german Daniel Freund joi în Parlamentul European.

„La rândul meu, eu a trebuit să fac o alegere de două ori (...), să vin aici pentru a vota asupra unor legi importante şi strânse sau să fiu prezent la naşterea copiilor mei”, a explicat acest ecologist de 41 de ani. „Iar în 2025, deputaţii nu ar trebui să fie nevoiţi să facă această alegere”, a subliniat el.

