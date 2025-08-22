Live TV

Şeful Biroului polonez de securitate naţională, inculpat în urma declasificării ilegale a unor documente militare secrete

Military University of Land Forces in Wrocław
Soldați polonezi. Sursa foto: Profimedia Images

Procurorii polonezi l-au acuzat pe şeful Biroului de securitate naţională (BBN) şi pe un fost ministru al Apărării de declasificarea ilegală a unor planuri militare secrete pentru a fi utilizate în timpul campaniei electorale din 2023, transmite Reuters.

Acuzaţiile par să adâncească o dispută juridică legată de autorizaţia de securitate a recent numitului şef al BBN Slawomir Cenckiewicz, parte a unui conflict între preşedintele naţionalist Karol Nawrocki şi guvernul centrist condus de premierul Donald Tusk.

Şeful BBN este subordonat preşedintelui şi îl consiliază în chestiuni de securitate.

În luna iunie, Cenckiewicz a câştigat un apel împotriva unei decizii guvernamentale ce îi interzicea accesul la informaţii clasificate. Biroul premierului a înaintat atunci o plângere la o instanţă superioară solicitând menţinerea deciziei iniţiale.

Anterior în această lună, purtătorul de cuvânt al serviciilor de securitate poloneze a afirmat că în prezent Slawomir Cenckiewicz nu are acces la documente clasificate.

Acuzaţiile se referă la utilizarea unor documente militare de către Partidul Lege şi Justiţie (PiS) în timpul campaniei pentru alegerile parlamentare din 2023. La acele alegeri PiS a pierdut majoritatea, ceea ce i-a permis liderului coaliţiei pro-europene Donald Tusk să devină prim-ministru.

Nawrocki şi Cenckiewicz sunt aliaţi ai PiS.

Ministrul apărării de la acea vreme, Mariusz Blaszczak, şi Slawomir Cenckiewicz, care atunci era şef al Biroului de istorie militară, au spus că documentele indicau că Tusk era pregătit să abandoneze jumătatea de est a Poloniei în cazul unei invazii, atunci când a fost premier între 2007 şi 2014.

Procurorul l-a acuzat pe Mariusz Blaszczak de depăşirea autorităţii sale, prin înlăturarea clasificărilor «TOP SECRET» şi «SECRET» de pe fragmente de documente de planificare operaţională la nivel strategic, au indicat procurorii.

Cenckiewicz a respins acuzaţiile la adresa sa, afirmând într-o postare pe X că ele sunt provocate de răzbunare şi complet nejustificate.

Ministrul de externe Radoslaw Sikorski, membru al Coaliţiei Civice conduse de Tusk, a spus că acuzaţiile ar trebui să fie un avertisment pentru toţi politicienii că nimeni nu trebuie să aibă curajul de a se juca cu securitatea Poloniei de dragul câştigurilor electorale.

