Spania a trimis trei avioane de luptă Eurofighter Typhoon în România. Misiunea lor, alături de piloții români și germani

Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde, timp de aproximativ trei săptămâni, vor executa, alături de militari români şi germani, misiuni sub comandă NATO.

„Aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Spaniole au ajuns în România! Trei aeronave de luptă, alături de un detaşament format din aproximativ 60 de militari spanioli (piloţi şi personal tehnic), a aterizat la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Timp de aproximativ trei săptămâni, partenerii noştri vor face echipă cu militarii Forţelor Aeriene Române şi ai Forţelor Aeriene Germane”, se arată joi pe pagina de Facebook a Ministerul Apărării Naţionale.

Aeronavele vor executa misiuni de Vigilenţă Aeriană Întărită (enhanced Vigilance Activity) sub comandă NATO.

„Aceste acţiuni comune au un rol esenţial pentru securitatea noastră: apără şi asigură integritatea spaţiului aerian al României; dezvoltă capacitatea de reacţie şi descurajare; consolidează interoperabilitatea între toate forţele aliate participante”, subliniază MApN.

