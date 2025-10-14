Strategie cu miză mare. Cum vrea UE vrea să oblige companiile chineze să transfere tehnologie către firmele europene

Uniunea Europeană are în vedere obligarea firmelor chineze să cedeze tehnologia companiilor europene, dacă acestea doresc să opereze la nivel local, într-o nouă inițiativă agresivă de a face industria blocului comunitar mai competitivă, potrivit Bloomberg.

Măsurile s-ar aplica companiilor care doresc acces la piețe digitale și de producție cheie, precum cele ale automobilelor și bateriilor, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile. De asemenea, regulile ar impune firmelor să utilizeze o cantitate fixă ​​de bunuri sau forță de muncă din UE și să adauge valoare produselor pe teritoriul UE.

Impunerea unor asocieri în participațiune este o altă opțiune luată în considerare.

Deși regulile — așteptate în noiembrie — s-ar aplica din punct de vedere tehnic tuturor firmelor din afara UE, obiectivul este de a împiedica puterea producătoare a Chinei să copleșească industria europeană, au declarat sursele citate de Bloomberg, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Manevra cu miză mare vine într-un moment crucial pentru Europa. Produsele chinezești subvenționate au depășit industriile UE, iar restricțiile iminente impuse de Beijing asupra mineralelor din pământuri rare amenință să-i pună sub presiune pe producătorii continentului.

Însă vizarea Chinei – folosind practic chiar exemplul strategiei protecționiste a Beijingului – este probabil să provoace o reacție adversă, putând deteriora ceea ce rămâne o relație comercială critică.

„Se iau în considerare mai multe măsuri pentru a promova o industrie europeană puternică, competitivă și decarbonizată”, a declarat Thomas Grenier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, organul executiv al UE care pregătește regulamentele. El a adăugat că „nu a fost luată nicio decizie finală cu privire la domeniul de aplicare și natura exactă a acestor măsuri”.

Tensiunile sunt deja mari între cele două puteri. UE a trecut recent la dublarea tarifelor la importurile de oțel, ceea ce ar afecta importurile ieftine din China.

Câteva zile mai târziu, Beijingul a declarat că va adopta noi controale la exportul de minerale vitale din pământuri rare, ceea ce a determinat apeluri din partea UE pentru a limita și mai mult dependența economică a blocului comunitar de China.

UE a petrecut ultimii ani promițând să protejeze producătorii autohtoni de China. Viitoarele reglementări vor accelera acest efort, fiind emise ca parte a unei propuneri legislative numite Legea privind accelerarea industrială.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris legislația în septembrie ca pe o modalitate de a stimula industriile de generație viitoare ale Europei.

„Viitorul tehnologiei curate va continua să fie construit în Europa”, a declarat ea într-un discurs anual adresat Parlamentului European. „Dar pentru asta, trebuie să ne asigurăm și că industria noastră are materialele necesare aici, în Europa.”

Ea a adăugat: „Pe scurt, când vine vorba de tehnologie digitală și curată: mai rapidă, mai inteligentă și mai europeană.”

Prin planul său, UE imită Beijingul, care a impus mult timp parametri stricți firmelor externe care doresc să intre pe piața sa. Simultan, China a investit masiv în Europa și în alte părți ale lumii prin intermediul Inițiativei sale „Centura și Drumul”, acumulând cunoștințe tehnice în acest proces.

Între timp, Europa se confruntă cu o creștere economică anemică și investiții slabe, afectate de performanța lentă a Germaniei, cea mai mare economie a sa.

În timp ce industria europeană caută modalități de a-și proteja modelele de afaceri, grupurile de lobby au cerut Comisiei să ia în considerare măsuri drastice pentru a obține acces la tehnologii în care China a obținut un avantaj.

„Este esențial ca investițiile străine, cum ar fi cele în baterii și alte tehnologii curate, să fie însoțite de transferul de tehnologie și de calificarea forței de muncă europene”, a declarat Victor van Hoorn, director al grupului industrial Cleantech for Europe. „Acest lucru trebuie convenit la nivelul UE.”

Un element cheie al viitoarei propuneri va avea ca scop sprijinirea industriei europene a vehiculelor electrice, aflată la început de drum, au declarat persoane familiarizate cu planul. Aceasta se va concentra în special pe transferurile de know-how în domeniul tehnologiei bateriilor, având în vedere că producătorii auto din UE se bazează adesea pe China pentru aceste componente din vehiculele electrice, lăsându-i în urma competitorilor chinezi, precum BYD.

Companiile auto chineze și-au extins deja prezența în Europa, BYD investind într-o fabrică în Ungaria și promițând să intensifice producția de baterii pentru vehicule electrice pe întreg continentul.

CATL, unul dintre cei mai avansați producători de baterii din China, intenționează să trimită 2.000 de lucrători pentru a construi și a angaja personal o fabrică de baterii în Spania, în valoare de 4 miliarde de euro, într-o asociere mixtă cu Stellantis.

Conform propunerii, producătorii auto străini care doresc să vândă mașini în UE ar trebui să se aprovizioneze local cu o anumită cantitate de bunuri și servicii.

De asemenea, se are în vedere și o cerință ca fabricile deținute de străini să angajeze lucrători din UE, potrivit uneia dintre persoane. Pachetul va simplifica și procesul de autorizare pentru companiile europene.

Editor : Ș.R.