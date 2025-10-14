Live TV

Strategie cu miză mare. Cum vrea UE vrea să oblige companiile chineze să transfere tehnologie către firmele europene

Data publicării:
china ue shutterstock_116484256
Foto: Shutterstock

Uniunea Europeană are în vedere obligarea firmelor chineze să cedeze tehnologia companiilor europene, dacă acestea doresc să opereze la nivel local, într-o nouă inițiativă agresivă de a face industria blocului comunitar mai competitivă, potrivit Bloomberg.

Măsurile s-ar aplica companiilor care doresc acces la piețe digitale și de producție cheie, precum cele ale automobilelor și bateriilor, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile. De asemenea, regulile ar impune firmelor să utilizeze o cantitate fixă ​​de bunuri sau forță de muncă din UE și să adauge valoare produselor pe teritoriul UE.

Impunerea unor asocieri în participațiune este o altă opțiune luată în considerare.

Deși regulile — așteptate în noiembrie — s-ar aplica din punct de vedere tehnic tuturor firmelor din afara UE, obiectivul este de a împiedica puterea producătoare a Chinei să copleșească industria europeană, au declarat sursele citate de Bloomberg, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Manevra cu miză mare vine într-un moment crucial pentru Europa. Produsele chinezești subvenționate au depășit industriile UE, iar restricțiile iminente impuse de Beijing asupra mineralelor din pământuri rare amenință să-i pună sub presiune pe producătorii continentului.

Însă vizarea Chinei – folosind practic chiar exemplul strategiei protecționiste a Beijingului – este probabil să provoace o reacție adversă, putând deteriora ceea ce rămâne o relație comercială critică.

„Se iau în considerare mai multe măsuri pentru a promova o industrie europeană puternică, competitivă și decarbonizată”, a declarat Thomas Grenier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, organul executiv al UE care pregătește regulamentele. El a adăugat că „nu a fost luată nicio decizie finală cu privire la domeniul de aplicare și natura exactă a acestor măsuri”.

Citește și:

ANALIZĂ Tarifele mari și concurența chineză, provocările industriei auto din UE. Producătorii vor să investească în motoarele pe benzină

Tensiunile sunt deja mari între cele două puteri. UE a trecut recent la dublarea tarifelor la importurile de oțel, ceea ce ar afecta importurile ieftine din China.

Câteva zile mai târziu, Beijingul a declarat că va adopta noi controale la exportul de minerale vitale din pământuri rare, ceea ce a determinat apeluri din partea UE pentru a limita și mai mult dependența economică a blocului comunitar de China.

UE a petrecut ultimii ani promițând să protejeze producătorii autohtoni de China. Viitoarele reglementări vor accelera acest efort, fiind emise ca parte a unei propuneri legislative numite Legea privind accelerarea industrială.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris legislația în septembrie ca pe o modalitate de a stimula industriile de generație viitoare ale Europei.

„Viitorul tehnologiei curate va continua să fie construit în Europa”, a declarat ea într-un discurs anual adresat Parlamentului European. „Dar pentru asta, trebuie să ne asigurăm și că industria noastră are materialele necesare aici, în Europa.”

Ea a adăugat: „Pe scurt, când vine vorba de tehnologie digitală și curată: mai rapidă, mai inteligentă și mai europeană.”

Prin planul său, UE imită Beijingul, care a impus mult timp parametri stricți firmelor externe care doresc să intre pe piața sa. Simultan, China a investit masiv în Europa și în alte părți ale lumii prin intermediul Inițiativei sale „Centura și Drumul”, acumulând cunoștințe tehnice în acest proces.

Între timp, Europa se confruntă cu o creștere economică anemică și investiții slabe, afectate de performanța lentă a Germaniei, cea mai mare economie a sa.

În timp ce industria europeană caută modalități de a-și proteja modelele de afaceri, grupurile de lobby au cerut Comisiei să ia în considerare măsuri drastice pentru a obține acces la tehnologii în care China a obținut un avantaj.

„Este esențial ca investițiile străine, cum ar fi cele în baterii și alte tehnologii curate, să fie însoțite de transferul de tehnologie și de calificarea forței de muncă europene”, a declarat Victor van Hoorn, director al grupului industrial Cleantech for Europe. „Acest lucru trebuie convenit la nivelul UE.”

Un element cheie al viitoarei propuneri va avea ca scop sprijinirea industriei europene a vehiculelor electrice, aflată la început de drum, au declarat persoane familiarizate cu planul. Aceasta se va concentra în special pe transferurile de know-how în domeniul tehnologiei bateriilor, având în vedere că producătorii auto din UE se bazează adesea pe China pentru aceste componente din vehiculele electrice, lăsându-i în urma competitorilor chinezi, precum BYD.

Companiile auto chineze și-au extins deja prezența în Europa, BYD investind într-o fabrică în Ungaria și promițând să intensifice producția de baterii pentru vehicule electrice pe întreg continentul. 

CATL, unul dintre cei mai avansați producători de baterii din China, intenționează să trimită 2.000 de lucrători pentru a construi și a angaja personal o fabrică de baterii în Spania, în valoare de 4 miliarde de euro, într-o asociere mixtă cu Stellantis.

Conform propunerii, producătorii auto străini care doresc să vândă mașini în UE ar trebui să se aprovizioneze local cu o anumită cantitate de bunuri și servicii.

De asemenea, se are în vedere și o cerință ca fabricile deținute de străini să angajeze lucrători din UE, potrivit uneia dintre persoane. Pachetul va simplifica și procesul de autorizare pentru companiile europene.

Citește și:

Europa riscă să își piardă principalul aliat și să ajungă în vizorul a două superputeri. Dilemele cheie care vor decide viitorul UE

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a arătat cum se acordă...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Screenshot 2025-10-14 170459
Europol: 2 polițiști riscau „să ardă” în mașină din cauza unui...
accident
Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat...
Ultimele știri
CNA vrea ca „educația media” să devină parte a Strategiei Naționale de Apărare. Anunțul lui Valentin Jucan
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
OMS a emis o alertă cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India, după moartea a zeci de copii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Thames House, the headquarters of the British Security Service (MI5) is seen in London
Avertisment rar al celebrului serviciu secret britanic MI5. Ce mesaj public are pentru politicienii din Marea Britanie
Xi Jinping
Disparițiile sinistre ale unora dintre cei mai bogați patroni din China. Ce se întâmplă cu magnații de pe lista neagră a lui Xi Jinping
Brusselsí EU quarter
Un polițist din Bruxelles, care avea acces la diplomați acreditați în Belgia, a fost acuzat de spionaj
imagini generate de AI cu magazine false de bijuterii și haine
Oamenii comandă bijuterii scumpe, dar primesc „gunoi de plastic”. Cum cad în capcana imaginilor AI clienții magazinelor online false
Tourists visit Palace Museum in Beijing
China oferă recompense pentru prinderea unor ofițeri ai „unității de război psihologic” a armatei Taiwanului
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
Adevărul
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după...
Playtech
Pensii militare în 2026. Când se măresc şi ce se întâmplă cu veniturile foştilor militari din ianuarie
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
OUT! A aflat că va fi dat afară chiar după România - Austria
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...