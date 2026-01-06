Live TV

SUA a aprobat extinderea bazelor sale militare din Polonia. Nota de plată de 500 de milioane de dolari va fi plătită de Varșovia

Bază militară Polonia
Statele Unite au aprobat planurile de extindere și modernizare a patru baze militare din Polonia, cu un cost de peste 500 de milioane de dolari, Varșovia acoperind integral cheltuielile, a anunțat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk.

Planurile aprobate vizează facilitățile utilizate de SUA în Drawsko Pomorskie, în nord-vestul Poloniei, Powidz, în vest, Łask, în centrul Poloniei, și Wrocław, în sud-vest. Toate sunt utilizate de forțele americane staționate în țară, scrie TVP World.

„Cofinanțăm prezența americană, deoarece aceasta este una dintre cele mai puternice garanții ale securității noastre”, a scris Tomczyk vineri.

Deși formularea sugera o finanțare comună, oficialii polonezi au clarificat ulterior că Varșovia va acoperi întregul cost. Statele Unite au aprobat amploarea lucrărilor, dar nu vor contribui financiar.

Ce se va extinde?

Conform documentelor aprobate de administrația americană, Polonia va finanța extinderea zonei de antrenament Drawsko Pomorskie, modernizarea bazei forțelor terestre din Powidz și îmbunătățirea infrastructurii bazelor aeriene din Łask și Wrocław. Investiția totală este estimată la aproximativ 504 milioane de dolari.

Modernizările fac parte dintr-un efort mai amplu de a asigura condiții adecvate pentru trupele americane dislocate în Polonia, care găzduiește aproximativ 10.000 de soldați americani, unul dintre cele mai mari contingente americane din Europa. Peste 80.000 de soldați americani sunt staționați pe continent.
Prezența SUA în Europa

Separat, într-un interviu exclusiv acordat luni TVP World, ministrul polonez de externe Radosław Sikorski a declarat că Varșovia se așteaptă ca Washingtonul să își mențină prezența militară în țară, în timp ce Europa își asumă o parte mai mare din costurile de apărare.

„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul Nou

„Apreciez faptul că SUA au elaborat un document foarte realist și mai sincer cu privire la capacitățile reale ale Americii”, a spus Sikorski, referindu-se la strategia de securitate națională a Washingtonului.

„Ne spun de mult timp că nu mai au capacitatea de a lupta în două războaie majore în același timp.”

Sikorski a declarat că Polonia a primit semnale consistente că Statele Unite intenționează nu numai să mențină, ci și să investească masiv în poziția sa militară în țară. El a adăugat că modelul financiar este avantajos pentru Washington.

„SUA au un acord foarte favorabil privind statutul forțelor”, a spus el. „Este mai ieftin pentru SUA să mențină și să antreneze un soldat în Polonia decât în Statele Unite. Acest lucru este avantajos pentru ambele părți.”

Viitor

Sikorski a spus că Europa trebuie să se pregătească pentru un viitor în care va suporta cea mai mare parte a sarcinii apărării convenționale.

„Indiferent de ceea ce fac Statele Unite, trebuie să reconstruim industria noastră de apărare și armatele noastre”, a spus el. „Avem până la sfârșitul deceniului să construim o forță pe care Rusia ar fi reticentă să o provoace.”

În decembrie 2025, Congresul SUA a adoptat Legea privind autorizarea apărării naționale, semnată de președintele Donald Trump, care prevede că numărul trupelor americane din Europa nu trebuie să scadă sub 76.000 fără o justifica

 

Editor : Sebastian Eduard

