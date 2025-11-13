SUA au trimis cel mai temut bombardier nuclear la granița Rusiei și au simulat atacuri

Bombardierul strategic american B-52H Stratofortress, în timpul unui zbor de antrenament deasupra Finlandei, a exersat lovirea țintelor de pe poligonul Sotipuro, situat lângă granița cu Rusia, în estul țării, a informat Forțele Aeriene Finlandeze (FAF). După aceea, bombardierul a intrat în spațiul aerian al Estoniei și s-a apropiat de granița cu Rusia la o distanță de aproximativ 50 km.

În Finlanda, avionul american a fost acoperit de avioane de vânătoare finlandeze F/A-18 Hornet, iar în Estonia – de avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice. De asemenea, în timpul zborului de antrenament al B-52H, în cerul deasupra Estoniei a zburat un avion NATO E-3A Sentry de detectare și control radar la distanță. Anterior, Comandamentul Forțelor Aeriene ale SUA

în Europa a anunțat că la baza aeriană Morón din Spania a sosit un grup de bombardiere strategice B-52H „pentru a desfășura exerciții multilaterale împreună cu Finlanda, Lituania, Suedia și alți aliați și parteneri”. În total, trei bombardiere au fost transferate în Spania de la baza aeriană Barksdale din statul Louisiana.

Comandamentul american a menționat că B-52H va efectua o serie de zboruri de antrenament, imitând acțiuni în condiții de „grad ridicat de amenințare”. De asemenea, au adăugat că desfășurarea forțelor și mijloacelor în cadrul exercițiilor multilaterale permite echipajelor bombardierelor strategice ale Forțelor Aeriene ale SUA să perfecționeze tactica de reacție rapidă și să mențină un potențial de descurajare fiabil de-a lungul flancului estic al NATO și în Extremul Nord.

La sfârșitul lunii septembrie, în cadrul consolidării forțelor NATO în Marea Baltică, SUA au amplasat în apropierea granițelor Rusiei avioane de recunoaștere capabile să detecteze și să distrugă submarine, precum și să participe la operațiuni împotriva navelor. Cel puțin trei Boeing P-8A Poseidon au fost amplasate în cel mai mare aeroport din Norvegia, Gardermoen.

Pe 28 septembrie, unul dintre aceste avioane, potrivit serviciului Flightradar24, s-a ridicat în cerul deasupra Mării Baltice și a zburat câteva ore deasupra apelor maritime din apropierea regiunii Kaliningrad, unde se află unul dintre punctele de bază ale Flotei Baltice a Rusiei. Comandamentul operațional al forțelor armate norvegiene a explicat zborul avionului ca fiind „sprijin pentru acțiunile aliaților” în Marea Baltică.

