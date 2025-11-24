Live TV

Analiză „Suveranitatea digitală”: de ce UE ar putea trece de la reglementarea internetului la dezvoltarea propriilor tehnologii

Data publicării:
suvernitate digitala lacat internet inchis uniunea europeana
Foto: Profimedia
Din articol
Două paradigme politice Influența „efectului Bruxelles” O evaluare realistă... și o cale de urmat?

În ultimul deceniu, politicieni europeni proeminenți păreau să creadă că reglementarea legală ar fi suficientă pentru a controla internetul. Ei s-au concentrat în principal pe elaborarea de legi pentru a reglementa platformele străine, în loc să acorde prioritate investițiilor în dezvoltarea de alternative europene. Această concentrare a contribuit la crearea internetului pe care europenii îl cunosc astăzi, în care utilizatorii trebuie să se bazeze, de obicei, pe platforme private străine pentru necesități moderne precum motoarele de căutare, hărțile, comunicațiile, comerțul online, rețelele sociale, stocarea în cloud și software-ul de inteligență artificială, din cauza lipsei de servicii autohtone convingătoare, scrie The Conversation.

De ce au acordat legislatorii UE atât de multă importanță promisiunilor și puterii legislației? Și de ce aceiași legislatori au trecut treptat, începând din 2020 – și în special după alegerea lui Donald Trump pentru un al doilea mandat de președinte al SUA la sfârșitul anului 2024 – la un punct de vedere care subliniază mai degrabă limitele soluțiilor legale și necesitatea deținerii și controlului infrastructurii digitale?

Două paradigme politice

Liderii politici europeni au vorbit mult despre necesitatea așa-numitei suveranități digitale, un slogan care se referă de obicei la necesitatea controlului asupra tehnologiei digitale, nu doar la reglementare. Președintele francez Emmanuel Macron și fosta cancelară germană Angela Merkel au început să pună accentul pe această problemă în 2017 și, respectiv, 2019. În 2020, Merkel s-a angajat să stabilească „suveranitatea digitală ca leitmotiv al politicii digitale europene”. De atunci, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut din suveranitate „punctul central al agendei digitale a Comisiei”.

Dar, în același timp – cel puțin până în 2024 – soluția reală a politicienilor a fost „o concentrare aproape exclusivă asupra reglementării serviciilor oferite de platformele tehnologice americane”. Această concentrare se baza pe o presupunere mai optimistă: că UE ar putea să-și atingă obiectivele prin controlul platformelor tehnologice străine prin intermediul legii, deoarece blocul se afla la cârma guvernării internetului global.

Această viziune optimistă asupra rolului Europei a fost încurajată de studiile juridice din perioada 2012-2022, care au promovat o viziune pozitivă și încrezătoare asupra „puterii de reglementare globale” a Europei – ideea că UE elaborează regulamentul pentru internetul global – și ideea de „constituționalism digital” – că acest regulament are puterea de a „controla” platforme precum Meta, X și TikTok, manifestând astfel noțiunile europene de confidențialitate și statul de drept în economia platformelor online.

Dar este important să înțelegem că, spre deosebire de ideea de suveranitate digitală, care subliniază necesitatea unei schimbări concrete de politică, constituționalismul digital este în primul rând o mișcare interpretativă. Privind prin „lentila constituționalistă”, cercetătorii au reinterpretat o perioadă de privatizare intensă online ca o evoluție mai benignă, care a câștigat „atracție superficială” din vocabularul legitimator al dreptului constituțional. Acest lucru a încurajat o viziune optimistă asupra poziției Europei în economia internetului, permițând cercetătorilor și factorilor de decizie să ignore criza tot mai profundă a dependenței sale tehnologice până când a fost probabil prea târziu: revenirea lui Trump în 2024.

Influența „efectului Bruxelles”

În 2012, Anu Bradford, profesor de drept la Universitatea Columbia, a publicat „The Brussels Effect” (Efectul Bruxelles), un articol care a influențat o generație de cercetători în domeniul juridic și factori de decizie. Acesta a prezentat o imagine convingătoare a UE ca „hegemonie benignă în materie de reglementare” sau superputere în materie de elaborare a normelor. Pentru Bradford, cetățenii americani erau cei care se supuneau zilnic puterii europene. După cum a afirmat autorul:

„Puțini americani sunt conștienți de faptul că reglementările UE determină machiajul pe care îl aplică dimineața, cerealele pe care le mănâncă la micul dejun, software-ul pe care îl utilizează pe computer și setările de confidențialitate pe care le ajustează pe pagina lor de Facebook.”

Bradford a explicat că UE ar putea profita de accesul la imensa sa piață de consum pentru a impune standarde stricte companiilor de internet, iar aceste companii, în multe cazuri, ar aplica aceste standarde la nivel global pentru a beneficia de economii de scară, în loc să se angajeze în activități costisitoare de adaptare a serviciilor la reglementările specifice fiecărei țări. „Tot ce trebuie să facă UE”, a spus ea după publicarea versiunii tipărite a cărții The Brussels Effect în 2020, „este să-și reglementeze piața internă, iar apoi companiile globale sunt cele care globalizează aceste norme ale UE”.

În cartea sa, Bradford a demonstrat modul în care giganții tehnologici precum Facebook și Google s-au conformat standardelor UE privind confidențialitatea online și le-au aplicat la nivel global. O întrebare importantă, pe care Bradford nu a rezolvat-o însă niciodată, a fost cine a luat de fapt decizia: legiuitorul UE sau companiile din Silicon Valley? Legiuitorul UE a obligat efectiv platformele să se conformeze sau platformele, din motive proprii, au decis pur și simplu că era în interesul lor să coopereze cu UE pentru moment?

De la sfârșitul anului 2024, pare din ce în ce mai probabil că puterea aparentă a legislației UE a depins de fapt de disponibilitatea platformelor de a se conforma, iar disponibilitatea acestora s-a epuizat acum.

O evaluare realistă... și o cale de urmat?

Victoria electorală a lui Trump a zguduit convingerea politicienilor europeni în viziunea optimistă susținută de Bradford și constituționaliști. La fel au făcut și evenimentele care au urmat. La începutul lunii ianuarie 2025, Meta a anunțat schimbări majore în politicile sale de moderare a conținutului, inclusiv faptul că va înceta să colaboreze cu verificatori externi, semnalând loialitatea față de viziunea Casei Albe privind libertatea de exprimare online. Mai târziu în aceeași lună, marii directori din domeniul tehnologiei au fost prezenți în număr mare la învestirea de la Washington. A devenit din ce în ce mai dificil pentru europeni să susțină viziunea optimistă a constituționaliștilor din ultimul deceniu. Chiar și autorii asociați în mod proeminent cu constituționalismul digital au început să vadă paharul pe jumătate gol. În februarie, Giovanni De Gregorio și Simona Demková au recunoscut în Verfassungsblog o „criză iminentă a aplicării legii” și „necesitatea de a reevalua abordarea europeană privind reglementarea erei digitale”.

Publicarea în septembrie 2024 a unui raport important, „Viitorul competitivității europene”, de către fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a provocat deja valuri de șoc în comunitatea politică a UE. Cu avertismente grave privind costurile strategiilor de reglementare ale UE și profunzimea dependenței tehnologice a Europei – „UE depinde de țări străine pentru peste 80 % din produsele, serviciile, infrastructura și proprietatea intelectuală digitale”, potrivit textului – raportul a slăbit încrederea blocului în soluțiile juridice.

În urma raportului și a victoriei lui Trump, și în primul an al noii administrații americane, membri ai Parlamentului European precum Alexandra Geese, Axel Voss și Aura Salla s-au orientat cu un nou entuziasm către paradigma suveranității, adoptând o agendă de „simplificare” juridică axată pe aplicarea legii, care se apropie de dereglementare, și sprijinind cercetarea pentru finanțare și propuneri de politici care ar fi părut improbabile chiar și acum doi ani. Ideile pentru alternative de servicii publice media includ o „platformă europeană de streaming de știri” bazată pe inteligență artificială. Și apoi mai este EuroStack, o inițiativă pentru investiții în infrastructuri digitale cu sediul în Europa.

Platforma de știri este încă oarecum speculativă, dar inițiativa EuroStack a câștigat o popularitate semnificativă la Bruxelles. Comisarul UE pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkunnen, a luat cuvântul la un eveniment EuroStack în iunie. Discursul său a venit la puțin mai mult de șase luni după ce un document de prezentare al EuroStack a criticat reglementările blocului, axate de ani de zile pe SUA, ca fiind o greșeală care probabil a condamnat UE la un viitor „ca o «colonie americană» definitivă și ireversibilă în infrastructura digitală”. Astăzi, în timp ce Comisia Europeană „se pregătește să simplifice regulile digitale cu un nou plan omnibus”, se pare că încrederea politicienilor UE în paradigma optimistă și constituționalistă s-a deteriorat semnificativ, dacă nu chiar s-a prăbușit.

Dar vechile obiceiuri mor greu, iar UE a fost descrisă de zeci de ani ca un „stat regulator” care produce schimbări în primul rând prin elaborarea de norme juridice. Acum trebuie să reziste tentației de a reveni la acea zonă de confort și, în același timp, să aibă grijă, în timp ce simplifică regulile, să nu distrugă esența reglementărilor pe care le-a construit. Dacă UE dorește să ofere o viziune cu adevărat alternativă și conștientă de drepturi asupra internetului, trebuie să renunțe la viziunile idealiste de a obține hegemonia prin lege și să-și redirecționeze energiile către creația tehnologică. Inițiative precum Eurostack și Platforma europeană de streaming de știri par să ofere puncte de plecare promițătoare.

Citește și:

Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
5
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Digi Sport
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Negocieri privind pacea în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Contra-propunerea europeană pentru un plan de pace în Ucraina. Care sunt punctele principale ale proiectului
COP 30 _ Declaraçăo do Presidente da COP30
Compromis la COP30 privind schimbările climatice. Țările sărace primesc mai mulți bani dar acordul nu menționează combustibilii fosili
femeie laptop shutterstock
Directorul DNSC: În România sunt 12 milioane de utilizatori de internet zilnic, o suprafață de atac absolut colosală
Raffaele Fitto. Foto: Profimedia Images
Vicepreședinte al Comisiei Europene: „România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune din UE”
Man opening supermarket fridge
Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski portret
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de...
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România...
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, interviu la Digi24. Cum va...
Lviv, Ukraine, August 18, 2024 Colombian fighters of the Foreign Legion are resting in the city of Lviv in Ukraine. They take the opportunity to visit
Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii sunt...
Ultimele știri
„Reciclăm prost”. România este codașa Uniunii Europene la reciclare: doar 1,3% dintre deșeuri primesc o nouă viață. Unde greșim
Noua „Epocă aurită” a Statelor Unite. Cum au ajuns miliardarii să domine sfera politică din SUA ca nicio altă dată în istoria țării
„Intrăm într-o altă lume”. Teama președintelui francez Emmanuel Macron privind viitoarele alegeri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 24–30 noiembrie 2025. Se termină în sfârșit retrogradările! Saturn și Mercur aduc schimbări pentru...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
FCSB, la fel ca Liverpool! Comparația spumoasă a lui Mihai Stoica și marile probleme cu care se confruntă...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
„Dacă nu pleacă de la FCSB, într-un an nu mai auzi de el”. Profeția-șoc a lui Mitică Dragomir despre...
Adevărul
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat
Playtech
Câți ani trebuie să ai ca să ieși la pensie cu 10 ani mai devreme. Condiții din legea actuală
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Daniel Pancu, față în față cu galeria Rapidului! Ce s-a întâmplat după ce antrenorul și-a "demolat" echipa de...
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...