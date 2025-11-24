În ultimul deceniu, politicieni europeni proeminenți păreau să creadă că reglementarea legală ar fi suficientă pentru a controla internetul. Ei s-au concentrat în principal pe elaborarea de legi pentru a reglementa platformele străine, în loc să acorde prioritate investițiilor în dezvoltarea de alternative europene. Această concentrare a contribuit la crearea internetului pe care europenii îl cunosc astăzi, în care utilizatorii trebuie să se bazeze, de obicei, pe platforme private străine pentru necesități moderne precum motoarele de căutare, hărțile, comunicațiile, comerțul online, rețelele sociale, stocarea în cloud și software-ul de inteligență artificială, din cauza lipsei de servicii autohtone convingătoare, scrie The Conversation.

De ce au acordat legislatorii UE atât de multă importanță promisiunilor și puterii legislației? Și de ce aceiași legislatori au trecut treptat, începând din 2020 – și în special după alegerea lui Donald Trump pentru un al doilea mandat de președinte al SUA la sfârșitul anului 2024 – la un punct de vedere care subliniază mai degrabă limitele soluțiilor legale și necesitatea deținerii și controlului infrastructurii digitale?

Două paradigme politice

Liderii politici europeni au vorbit mult despre necesitatea așa-numitei suveranități digitale, un slogan care se referă de obicei la necesitatea controlului asupra tehnologiei digitale, nu doar la reglementare. Președintele francez Emmanuel Macron și fosta cancelară germană Angela Merkel au început să pună accentul pe această problemă în 2017 și, respectiv, 2019. În 2020, Merkel s-a angajat să stabilească „suveranitatea digitală ca leitmotiv al politicii digitale europene”. De atunci, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut din suveranitate „punctul central al agendei digitale a Comisiei”.

Dar, în același timp – cel puțin până în 2024 – soluția reală a politicienilor a fost „o concentrare aproape exclusivă asupra reglementării serviciilor oferite de platformele tehnologice americane”. Această concentrare se baza pe o presupunere mai optimistă: că UE ar putea să-și atingă obiectivele prin controlul platformelor tehnologice străine prin intermediul legii, deoarece blocul se afla la cârma guvernării internetului global.

Această viziune optimistă asupra rolului Europei a fost încurajată de studiile juridice din perioada 2012-2022, care au promovat o viziune pozitivă și încrezătoare asupra „puterii de reglementare globale” a Europei – ideea că UE elaborează regulamentul pentru internetul global – și ideea de „constituționalism digital” – că acest regulament are puterea de a „controla” platforme precum Meta, X și TikTok, manifestând astfel noțiunile europene de confidențialitate și statul de drept în economia platformelor online.

Dar este important să înțelegem că, spre deosebire de ideea de suveranitate digitală, care subliniază necesitatea unei schimbări concrete de politică, constituționalismul digital este în primul rând o mișcare interpretativă. Privind prin „lentila constituționalistă”, cercetătorii au reinterpretat o perioadă de privatizare intensă online ca o evoluție mai benignă, care a câștigat „atracție superficială” din vocabularul legitimator al dreptului constituțional. Acest lucru a încurajat o viziune optimistă asupra poziției Europei în economia internetului, permițând cercetătorilor și factorilor de decizie să ignore criza tot mai profundă a dependenței sale tehnologice până când a fost probabil prea târziu: revenirea lui Trump în 2024.

Influența „efectului Bruxelles”

În 2012, Anu Bradford, profesor de drept la Universitatea Columbia, a publicat „The Brussels Effect” (Efectul Bruxelles), un articol care a influențat o generație de cercetători în domeniul juridic și factori de decizie. Acesta a prezentat o imagine convingătoare a UE ca „hegemonie benignă în materie de reglementare” sau superputere în materie de elaborare a normelor. Pentru Bradford, cetățenii americani erau cei care se supuneau zilnic puterii europene. După cum a afirmat autorul:

„Puțini americani sunt conștienți de faptul că reglementările UE determină machiajul pe care îl aplică dimineața, cerealele pe care le mănâncă la micul dejun, software-ul pe care îl utilizează pe computer și setările de confidențialitate pe care le ajustează pe pagina lor de Facebook.”

Bradford a explicat că UE ar putea profita de accesul la imensa sa piață de consum pentru a impune standarde stricte companiilor de internet, iar aceste companii, în multe cazuri, ar aplica aceste standarde la nivel global pentru a beneficia de economii de scară, în loc să se angajeze în activități costisitoare de adaptare a serviciilor la reglementările specifice fiecărei țări. „Tot ce trebuie să facă UE”, a spus ea după publicarea versiunii tipărite a cărții The Brussels Effect în 2020, „este să-și reglementeze piața internă, iar apoi companiile globale sunt cele care globalizează aceste norme ale UE”.

În cartea sa, Bradford a demonstrat modul în care giganții tehnologici precum Facebook și Google s-au conformat standardelor UE privind confidențialitatea online și le-au aplicat la nivel global. O întrebare importantă, pe care Bradford nu a rezolvat-o însă niciodată, a fost cine a luat de fapt decizia: legiuitorul UE sau companiile din Silicon Valley? Legiuitorul UE a obligat efectiv platformele să se conformeze sau platformele, din motive proprii, au decis pur și simplu că era în interesul lor să coopereze cu UE pentru moment?

De la sfârșitul anului 2024, pare din ce în ce mai probabil că puterea aparentă a legislației UE a depins de fapt de disponibilitatea platformelor de a se conforma, iar disponibilitatea acestora s-a epuizat acum.

O evaluare realistă... și o cale de urmat?

Victoria electorală a lui Trump a zguduit convingerea politicienilor europeni în viziunea optimistă susținută de Bradford și constituționaliști. La fel au făcut și evenimentele care au urmat. La începutul lunii ianuarie 2025, Meta a anunțat schimbări majore în politicile sale de moderare a conținutului, inclusiv faptul că va înceta să colaboreze cu verificatori externi, semnalând loialitatea față de viziunea Casei Albe privind libertatea de exprimare online. Mai târziu în aceeași lună, marii directori din domeniul tehnologiei au fost prezenți în număr mare la învestirea de la Washington. A devenit din ce în ce mai dificil pentru europeni să susțină viziunea optimistă a constituționaliștilor din ultimul deceniu. Chiar și autorii asociați în mod proeminent cu constituționalismul digital au început să vadă paharul pe jumătate gol. În februarie, Giovanni De Gregorio și Simona Demková au recunoscut în Verfassungsblog o „criză iminentă a aplicării legii” și „necesitatea de a reevalua abordarea europeană privind reglementarea erei digitale”.

Publicarea în septembrie 2024 a unui raport important, „Viitorul competitivității europene”, de către fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a provocat deja valuri de șoc în comunitatea politică a UE. Cu avertismente grave privind costurile strategiilor de reglementare ale UE și profunzimea dependenței tehnologice a Europei – „UE depinde de țări străine pentru peste 80 % din produsele, serviciile, infrastructura și proprietatea intelectuală digitale”, potrivit textului – raportul a slăbit încrederea blocului în soluțiile juridice.

În urma raportului și a victoriei lui Trump, și în primul an al noii administrații americane, membri ai Parlamentului European precum Alexandra Geese, Axel Voss și Aura Salla s-au orientat cu un nou entuziasm către paradigma suveranității, adoptând o agendă de „simplificare” juridică axată pe aplicarea legii, care se apropie de dereglementare, și sprijinind cercetarea pentru finanțare și propuneri de politici care ar fi părut improbabile chiar și acum doi ani. Ideile pentru alternative de servicii publice media includ o „platformă europeană de streaming de știri” bazată pe inteligență artificială. Și apoi mai este EuroStack, o inițiativă pentru investiții în infrastructuri digitale cu sediul în Europa.

Platforma de știri este încă oarecum speculativă, dar inițiativa EuroStack a câștigat o popularitate semnificativă la Bruxelles. Comisarul UE pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkunnen, a luat cuvântul la un eveniment EuroStack în iunie. Discursul său a venit la puțin mai mult de șase luni după ce un document de prezentare al EuroStack a criticat reglementările blocului, axate de ani de zile pe SUA, ca fiind o greșeală care probabil a condamnat UE la un viitor „ca o «colonie americană» definitivă și ireversibilă în infrastructura digitală”. Astăzi, în timp ce Comisia Europeană „se pregătește să simplifice regulile digitale cu un nou plan omnibus”, se pare că încrederea politicienilor UE în paradigma optimistă și constituționalistă s-a deteriorat semnificativ, dacă nu chiar s-a prăbușit.

Dar vechile obiceiuri mor greu, iar UE a fost descrisă de zeci de ani ca un „stat regulator” care produce schimbări în primul rând prin elaborarea de norme juridice. Acum trebuie să reziste tentației de a reveni la acea zonă de confort și, în același timp, să aibă grijă, în timp ce simplifică regulile, să nu distrugă esența reglementărilor pe care le-a construit. Dacă UE dorește să ofere o viziune cu adevărat alternativă și conștientă de drepturi asupra internetului, trebuie să renunțe la viziunile idealiste de a obține hegemonia prin lege și să-și redirecționeze energiile către creația tehnologică. Inițiative precum Eurostack și Platforma europeană de streaming de știri par să ofere puncte de plecare promițătoare.

