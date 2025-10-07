Țările baltice și Polonia, reacții dure după ce Angela Merkel a sugerat că sunt parțial responsabile pentru războiul din Ucraina

Oficialii polonezi și baltici au reacționat furios la ceea ce percep ca fiind o acuzare din partea fostei cancelare germane Angela Merkel, care le-a atribuit o parte din vina pentru invazia Rusiei în Ucraina. „Sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel”, a declarat un fost lider despre Merkel, scrie Politico.

Criticile lor la adresa celui mai important politician european din ultimele două decenii au scos din nou la iveală ceea ce criticii consideră a fi eșecul abordării lui Merkel față de Rusia și pun sub semnul întrebării moștenirea fostului cancelar, întrucât politicile sale emblematice în domeniul imigrației și energiei continuă să fie disprețuite și demontate de succesorii săi.

Într-un interviu acordat vineri presei de opoziție maghiare Partizán, Merkel a menționat refuzul țărilor est-europene de a permite discuții directe între ea, președintele rus Vladimir Putin și liderul francez Emmanuel Macron, atunci când a descris perioada premergătoare invaziei Moscovei din 2022 asupra Ucrainei.

„În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a spus Merkel, referindu-se la acordul de pace privind controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei, încheiat în urma conflictului din 2014-2015. „Și de aceea am dorit un nou format în care noi, ca Uniune Europeană, să putem discuta direct cu Putin.”

La o reuniune a Consiliului European din acea lună, Merkel și Macron au propus negocieri directe cu alți lideri ca răspuns la concentrarea trupelor ruse în apropierea frontierei Ucrainei. Dar o coaliție de țări din Europa de Est, inclusiv Polonia, s-a opus ideii.

„Aceasta nu a fost susținută de unii. Au fost în principal statele baltice, dar și Polonia s-a opus”, a spus ea.

Merkel a explicat că aceste țări se „temeau” că „nu vom avea o politică comună față de Rusia... În orice caz, acest lucru nu s-a întâmplat. Apoi am părăsit funcția, iar apoi a început agresiunea lui Putin.”

Contrazicând-o direct pe Merkel, fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš a declarat luni că, la acea vreme, multe țări nu înțelegeau Rusia, „inclusiv Germania și fosta cancelară însăși”.

„I-am spus în mod constant că nu poți trata cu Putin «cu bună-credință», dar ea credea că statele baltice greșeau. Eram bine conștient de opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel”, a spus Kariņš.

„Putin acționează așa cum acționează, iar singurele opțiuni pentru Occident sunt fie să se supună, fie să reziste. Este surprinzător că fosta cancelară germană ar spune astăzi așa ceva, când ar trebui să fie evident pentru toată lumea ce fel de regim este Rusia. Mă bucur că noul cancelar german, Friedrich Merz, nu împărtășește opiniile lui Merkel”, a spus el.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat luni că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru conflict.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este motivat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbușirea Uniunii Sovietice și ambițiile sale imperialiste neîncetate. Rusia este singura vinovată pentru această agresiune”, a scris el într-o postare pe X.

Comentariile lui Merkel au provocat, de asemenea, o serie de reacții în Polonia, în special din partea parlamentarilor de dreapta.

Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, acum vicepreședinte al partidului naționalist de opoziție Lege și Justiție (PiS), a declarat pe X: „Angela Merkel, prin interviul său nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din ultimul secol”.

Europarlamentarul polonez Waldemar Buda, membru al PiS, a declarat: „Când Merkel spune că a vrut să ajungă din nou la un acord cu Putin, acest lucru ar fi dus probabil la divizarea Ucrainei! Ei nu înțeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, fostul ambasador polonez în Rusia și actualul ministru al politicii regionale din partea partidului centrist Polonia 2050, a observat că declarațiile lui Merkel nu au făcut decât să alimenteze propaganda rusă.

„A sugera că vina pentru război aparține cuiva care nu s-a așezat la masa negocierilor cu Rusia la timp și nu s-a înclinat suficient în fața [Moscovei] este absurd. Ar fi fost și mai rău”, a spus ea.

Dar Marek Magierowski, fostul ambasador polonez în Statele Unite, a criticat mass-media pentru că a denaturat cuvintele lui Merkel.

„Fosta cancelară spune doar că țările baltice și Polonia nu au fost de acord cu un nou format al UE pentru discuțiile cu Rusia”, a scris el pe X. „De la această declarație la formularea că «Polonia este coresponsabilă pentru războiul lui Putin» este un drum destul de lung.”

Magierowski nu s-a menajat în evaluarea sa asupra lui Merkel, numind mandatul său politic „un mare dezastru pentru Germania și Europa”.

