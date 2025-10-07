Live TV

Țările baltice și Polonia, reacții dure după ce Angela Merkel a sugerat că sunt parțial responsabile pentru războiul din Ucraina

Data publicării:
angela merkel sta zgribulita
Foto: Profimedia Images

Oficialii polonezi și baltici au reacționat furios la ceea ce percep ca fiind o acuzare din partea fostei cancelare germane Angela Merkel, care le-a atribuit o parte din vina pentru invazia Rusiei în Ucraina. „Sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel”, a declarat un fost lider despre Merkel, scrie Politico.

Criticile lor la adresa celui mai important politician european din ultimele două decenii au scos din nou la iveală ceea ce criticii consideră a fi eșecul abordării lui Merkel față de Rusia și pun sub semnul întrebării moștenirea fostului cancelar, întrucât politicile sale emblematice în domeniul imigrației și energiei continuă să fie disprețuite și demontate de succesorii săi.

Într-un interviu acordat vineri presei de opoziție maghiare Partizán, Merkel a menționat refuzul țărilor est-europene de a permite discuții directe între ea, președintele rus Vladimir Putin și liderul francez Emmanuel Macron, atunci când a descris perioada premergătoare invaziei Moscovei din 2022 asupra Ucrainei.

„În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a spus Merkel, referindu-se la acordul de pace privind controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei, încheiat în urma conflictului din 2014-2015. „Și de aceea am dorit un nou format în care noi, ca Uniune Europeană, să putem discuta direct cu Putin.”

La o reuniune a Consiliului European din acea lună, Merkel și Macron au propus negocieri directe cu alți lideri ca răspuns la concentrarea trupelor ruse în apropierea frontierei Ucrainei. Dar o coaliție de țări din Europa de Est, inclusiv Polonia, s-a opus ideii.

„Aceasta nu a fost susținută de unii. Au fost în principal statele baltice, dar și Polonia s-a opus”, a spus ea.

Merkel a explicat că aceste țări se „temeau” că „nu vom avea o politică comună față de Rusia... În orice caz, acest lucru nu s-a întâmplat. Apoi am părăsit funcția, iar apoi a început agresiunea lui Putin.”

Contrazicând-o direct pe Merkel, fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš a declarat luni că, la acea vreme, multe țări nu înțelegeau Rusia, „inclusiv Germania și fosta cancelară însăși”.

„I-am spus în mod constant că nu poți trata cu Putin «cu bună-credință», dar ea credea că statele baltice greșeau. Eram bine conștient de opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă mai gândește astfel”, a spus Kariņš.

„Putin acționează așa cum acționează, iar singurele opțiuni pentru Occident sunt fie să se supună, fie să reziste. Este surprinzător că fosta cancelară germană ar spune astăzi așa ceva, când ar trebui să fie evident pentru toată lumea ce fel de regim este Rusia. Mă bucur că noul cancelar german, Friedrich Merz, nu împărtășește opiniile lui Merkel”, a spus el.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat luni că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru conflict.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este motivat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbușirea Uniunii Sovietice și ambițiile sale imperialiste neîncetate. Rusia este singura vinovată pentru această agresiune”, a scris el într-o postare pe X.

Comentariile lui Merkel au provocat, de asemenea, o serie de reacții în Polonia, în special din partea parlamentarilor de dreapta.

Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, acum vicepreședinte al partidului naționalist de opoziție Lege și Justiție (PiS), a declarat pe X: „Angela Merkel, prin interviul său nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din ultimul secol”.

Europarlamentarul polonez Waldemar Buda, membru al PiS, a declarat: „Când Merkel spune că a vrut să ajungă din nou la un acord cu Putin, acest lucru ar fi dus probabil la divizarea Ucrainei! Ei nu înțeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, fostul ambasador polonez în Rusia și actualul ministru al politicii regionale din partea partidului centrist Polonia 2050, a observat că declarațiile lui Merkel nu au făcut decât să alimenteze propaganda rusă.

„A sugera că vina pentru război aparține cuiva care nu s-a așezat la masa negocierilor cu Rusia la timp și nu s-a înclinat suficient în fața [Moscovei] este absurd. Ar fi fost și mai rău”, a spus ea.

Dar Marek Magierowski, fostul ambasador polonez în Statele Unite, a criticat mass-media pentru că a denaturat cuvintele lui Merkel.

„Fosta cancelară spune doar că țările baltice și Polonia nu au fost de acord cu un nou format al UE pentru discuțiile cu Rusia”, a scris el pe X. „De la această declarație la formularea că «Polonia este coresponsabilă pentru războiul lui Putin» este un drum destul de lung.”

Magierowski nu s-a menajat în evaluarea sa asupra lui Merkel, numind mandatul său politic „un mare dezastru pentru Germania și Europa”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
2
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin...
peisaj de toamnă în parc
Cât vor mai dura frigul și ploile în țară. Prognoza meteo actualizată...
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe...
INUNDATII CONSTANTA, ploi
Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au...
Ultimele știri
Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani
Israelienii comemorează doi ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, care a ucis 1.200 de persoane
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento. Trei persoane sunt în stare critică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
180414-N-DO281-1242
Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Apar și condițiile: „Cred că ar trebui să pun această întrebare”
Kyiv Railway Station
„Colacul de salvare al Ucrainei”. Cum a reușit Kievul să mențină funcțională calea ferată pe timp de război
parc de baterii în Ucraina
O nouă strategie pentru cea mai grea iarnă de război. Rețeaua secretă de baterii uriașe ce țin în viață sistemul energetic al Ucrainei
Anne Applebaum
Jurnalistă americană, specialistă în spațiul ex-sovietic: „Dacă aștepți SUA, vei aștepta prea mult”
Arhipelagul Novaia Zemlia.
De teama dronelor ucrainene, rușii își protejează cel mai mare poligon de teste nucleare. Măsurile luate până acum
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
„The Simpsons Movie” revine cu o continuare după două decenii. Data de lansare, stabilită
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ben Stiller, noi declarații despre separarea de soția sa, după aproape 20 de ani de căsnicie: „M-am simțit...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos