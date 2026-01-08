Live TV

UE rămâne dependentă de gazul lichefiat rusesc: Europa a importat GNL din Rusia în valoare de 7,2 miliarde de euro în 2025 (raport)

Working visit of Russian Prime Minister Dmitry Medvedev to the Yamalo-Nenets Autonomous Region.
În 2025, Franța a fost cel mai mare importator de GNL rusesc de la Yamal LNG. Sursa foto: Profimedia Images

Terminalul emblematic al Rusiei pentru exportul de gaz natural lichefiat (GNL), Yamal LNG, a avut exporturi de 7,2 miliarde de euro către piețele europene în 2025, potrivit unui raport publicat joi de ONG-ul german de mediu Urgewald, relatează Kyiv Independent.

Raportul urmează unui acord încheiat în decembrie 2025 de către țările UE pentru a interzice importurile de gaze rusești începând cu 1 ianuarie 2028, importurile de GNL urmând să fie interzise la începutul anului 2027.

În ciuda interdicției programate, Uniunea Europeană rămâne cel mai mare importator de GNL rusesc. Urgewald a raportat, citând date de pe site-ul global de monitorizare a comerțului Kpler, că terminalul rusesc Yamal LNG a reprezentat singur aproape 15% din totalul importurilor globale de GNL ale UE.

„Această traiectorie sugerează că UE va continua să direcționeze miliarde de euro către Moscova pentru cel puțin încă un an”, au declarat cercetătorii Urgewald într-un comunicat de presă.

Deși proiectul Yamal LNG nu reprezintă toate exporturile rusești de GNL către Europa, terminalul, situat în extremul nordic al Peninsulei Iamal din Rusia, servește drept principal hub de export al Rusiei către Europa. Din cele 19,7 milioane de tone de exporturi din Iamal, peste 15 milioane de tone, sau 76,1%, sunt expediate către porturi europene.

În 2025, Franța a fost cel mai mare importator de GNL rusesc de la Yamal LNG, reprezentând aproape 42%, sau 6,3 milioane de tone, din toate importurile, potrivit Urgewald. Alte 4,2 milioane de tone au fost livrate către terminalul din Zeebrugge, Belgia.

În ciuda volumelor mari de import către Europa, observatorii susțin că țările europene pot exercita „o influență puternică” asupra exporturilor rusești de gaz lichefiat, remarcând că dependența Moscovei de tancurile speciale de gheață de tip „Arc7” creează provocări pentru export, din cauza autonomiei acestora.

„În prezent, nu există nicio alternativă viabilă la rutele scurte care duc către porturile UE”, notează Urgewald. „Fără aceste nave, operațiunile Yamal ar ajunge la un blocaj total, în special în lunile de iarnă impenetrabile.”

În ultimele luni, președintele SUA, Donald Trump, a presat Europa să accelereze embargoul total asupra energiei rusești, inclusiv gaz, în încercarea de a spori presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.

După luni întregi în care a refuzat să impună sancțiuni suplimentare asupra exporturilor de petrol rusești, Trump a impus sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, în octombrie 2025, marcând în premieră impunerea de sancțiuni Rusiei de la preluarea mandatului în ianuarie anul trecut.

Pe 7 ianuarie, senatorul american Lindsey Graham a anunțat că Trump a aprobat continuarea unui proiect bipartizan de sancțiuni împotriva Rusiei, deschizând calea pentru un posibil vot în Senat chiar săptămâna viitoare.

Dacă va fi adoptată, legislația ar impune sancțiuni secundare asupra unor țări precum China, Brazilia și India care cumpără petrol și gaz rusesc, având ca scop restricționarea unei surse majore de finanțare pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

A rupt tăcerea, după ce Dan Șucu l-a dat afară
