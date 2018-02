Tensiuni. Orașelul devenit butoiul cu pulbere al Italiei

La o săptămână după vânătoarea de oameni dintr-un oraş din centrul Italiei, tensiunea încă sufocă cei 43 de mii de localnici printre care 500 de români. Tânărul care a început să împuşte imigranţi africani într-o încercare de a răzbuna uciderea unei fete a deschis Cutia Pandorei. Extremiştii de dreapta şi de stânga se întrec în proteste care se pot transforma în alte violenţe, cred locuitorii.

Micul şi liniştitul orăşel Macerata a devenit butoiul cu pulbere al Italiei. După ce un tânăr de 28 de ani a tras la întâmplare pe stradă după oameni de culoare şi a împuşcat şase persoane, au urmat proteste şi spaimă.

Alina Caraman este o româncă stabilită în Italia și a discutat cu jurnalistul Sergiu Balaban, corespondentul Digi24, despre acest incident.

- Evident, nu e modul în care să-ţi faci dreptate.

- Cum vă afectează pe voi, românii, toată treaba asta?

- Ne afectează. Ne este frică în primul rând, în al doilea rând, acum s-a revoltat lumea şi nu se mai ştie care e cu care. Toată chestia asta a plecat de la rasism.

Oraşul Macerata şi-a schimbat total înfăţişarea după atacuri şi proteste. Până de curând, străzile şi pieţele erau animate.

„Macerata este un oraş pe care eu îl cunosc foarte bine, am venit aici să documentez pentru Digi24 cutremurele de anul trecut şi de acum doi ani. Pe această stradă centrală, lungă de doi km, sunt multe magazine cu specific străin şi odinioară întâlneam la tot pasul oameni de culoare. Astăzi, deşi am parcurs toată această stradă nu am întâlnit nici măcar unul, iar explicaţia ar fi că cei care nu se feresc de autorităţi din cauza documentelor, se tem pur şi simplu să mai iasă din case”, relatează Sergiu Balaban, jurnalist Digi24.

Teama este justificată. În furia lui necontrolată, atacatorul a tras la întâmplare. Urmele gloanţelor şi traumele localnicilor sunt încă vii.

„Agresorul a mers mai apoi către gară unde a tras prima oară. A întâlnit un grup de persoane de culoare şi a reuşit să rănească câteva. Apoi, venind pe această stradă, pe care o puteţi vedea în spatele meu, a ajuns în punctul în care mă aflu eu în acest moment şi a început din nou să tragă în persoane de culoare. Magazinul din dreapta mea, după cum vedeţi, păstrează urmele acestui atac armat. Pe aici a trecut un glonţ, din fericire aici nu a fost nimeni rănit, în magazin nu se afla nimeni, dar de aici agresorul şi-a continuat drumul pentru a face ceea ce şi-a propus”, povestește Sergiu Balaban.

Două ore a durat haosul. Timp în care atacatorul a traversat Macerata de mai multe ori, plus câteva sate din jurul orăşelului.

„Eram acasă şi m-a chemat mama că era un om care împuşca lume pe stradă şi mi-a zis să mă încui în casă. Am auzit două împuşcături aici aproape”, povestește un puști de origine română.

Localnicii de la Macerata spun că suportă tot mai greu presiunea valului de imigranţi care sufocă Italia în ultimii ani. Politicienii profită ca să apese pedala rasismului şi naţionalismului, în timp ce autorităţile centrale şi locale par depăşite de situaţie.

- Sunt foarte mulţi străini aici. Cel puţin în faţa gării găseşti mereu străini, spune Alina Caraman, românca stabilită în Italia.

- Dar sunt periculoşi? Au de ce să se teamă italienii?

- Da, sunt mulţi care te agresează, mulţi care te agresează verbal.

Raidul împotriva străinilor a costat cât un pachet de ţigări. Arma şi muniţia folosite au fost cumpărate dintr-un magazin din oraş şi era în posesia italianului de cel puţin trei ani.

Sergiu Balaban: „De la magazinul de arme şi muniţii pe care îl vedeţi în spatele meu, în 2015, italianul îşi cumpăra pistolul şi muniţia în scop de autoapărare. 7 euro şi câţiva eurocenţi este preţul acestui atac armat, 24 de eurocenţi pentru fiecare glonţ tras”.

Joi seară, poliţia a dispersat un protest neautorizat al extremei drepte. 20 de activişti neonazişti au ajuns în arest. Autorităţile italiene au scos scutierii în stradă pentru că aveau informaţii că adepţii formaţiunii Forza Nuova, de extremă-dreaptă, voiau să ajungă în piaţa în care protestau deja activişti de stânga. Pentru sâmbătă este programat un mare miting antirasism la Macerata, la care organizatorii aşteaptau câteva mii de oameni.