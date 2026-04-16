Autoritățile din Turcia au arestat 162 de persoane și au blocat peste 1.000 de conturi pe rețelele sociale, în urma celor două atacuri armate care au avut loc în școli din sudul și sud-estul țării, a anunțat ministrul turc al Justiției Akin Gurlek.

Oficialul a precizat că sunt vizate conturi care „difuzau conținuturi susceptibile să semene frică, anxietate și panică în rândul populației, propagând în mod public informații înșelătoare și făcând apologia crimei și criminalilor”, notează AFP preluată de News.ro.

Profesorii și sindicatele din educație protestează la Ankara împotriva atacurilor din școli, cerând demisia ministrului educației. Peste 3.500 de cadre didactice au participat la manifestație.

Într-unul dintre atacuri, un adolescent de 14 ani a deschis focul într-o școală primară din sudul Turciei, ucigând opt elevi și un profesor și rănind alte 13 persoane.

Un al doilea atac a avut loc marți, într-un liceu din districtul Siverek (sud-est), unde un fost elev a rănit 16 persoane, inclusiv elevi, după care s-a sinucis.

Reacții și proteste

Atacurile au declanșat manifestații în mai multe orașe. Zeci de profesori au protestat în fața Ministerului Educației din Ankara și au intrat într-o grevă de două zile, purtând bannere cu mesajul „Nu ne vom preda școlile violenței”.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a exprimat tristețea față de „atacul tragic” și a promis că „se va face lumină asupra acestui eveniment în toată complexitatea sa”.

