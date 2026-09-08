Patru tablouri, în valoare de 9 milioane de euro, furate din Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer. O pictură a fost abandonată de hoți

Patru tablouri au fost furate în cursul unui jaf care a avut loc în noaptea de luni spre marţi la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, informează BFMTV. Valoarea pagubei nu a fost încă estimată. Cazul a fost preluat de poliţia judiciară.

ACTUALIZARE 11:28 „În această dimineaţă, două persoane au pătruns prin efracţie în Muzeul Renoir şi au furat patru opere de artă”, a declarat Bryan Masson, primarul de extremă dreapta al oraşului Cagnes-sur-Mer. „Fiind surprinşi de camerele de supraveghere video ale oraşului, cei doi au fugit, abandonând unul dintre tablourile furate în timp ce fugeau”, a spus el, adăugând că primăria a estimat valoarea operelor furate la 9 milioane de euro.

Primarul a declarat că autorităţile au reacţionat în cinci minute. „Alarma muzeului s-a declanşat la ora 5:48 dimineaţa. La ora 5:53 dimineaţa, adică doar cinci minute mai târziu, poliţia noastră municipală era deja la faţa locului”, a spus el.

Știrea inițială

Amplasat în ultima reşedinţă a lui Pierre-Auguste Renoir, domeniul Collettes, muzeul adăposteşte o colecţie relativ restrânsă, cu zece tablouri originale ale lui Renoir, patruzeci de sculpturi, dar şi mobilierul său, obiecte personale, fotografii şi arhive, scrie News.ro.

Doi hoţi au păstruns aici în timpul nopţii. Pe imaginile camerelor de supraveghere, aceştia apar tăind tablourile până când s-a declanşat alarma de securitate, la ora 5:48, scrie Le Figaro.

Cei doi au reuşit să fugă cu patru tablouri în mână, înainte de sosirea poliţiei la faţa locului.

Conform primelor informaţii, hoţii au pătruns în muzeu spărgând un geam.

Anchetatorii au găsit în grădina muzeului două genţi cu fermoar care ar putea să le aparţină hoţilor.

Editor : B.E.