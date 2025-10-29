Ucraina intră pe piața mondială a armelor. Zelenski autorizează exportul controlat de drone și echipamente militare

Live TV

Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Ucraina va exporta echipamente militare aflate în surplus. Sursa foto: Profimedia Images
Unde ar putea ajunge armele produse în Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a aprobat lansarea exportului controlat de arme și drone produse în Ucraina, începând din noiembrie 2025, potrivit Kyiv Independent. Decizia urmărește extinderea industriei de apărare a țării și valorificarea surplusului de echipamente militare, într-un moment în care producția de drone depășește capacitatea de finanțare internă. 

Președintele Volodimir Zelenski a instruit Ministerul ucrainean al Apărării, pe 28 octombrie, să lanseze „exportul controlat” de arme ucrainene, începând din noiembrie 2025, a anunțat șeful statului pe rețelele sociale.

„Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal, trebuie, până la sfârșitul anului, să asigure îndeplinirea completă a sarcinilor privind producția și livrarea de drone, drone FPV, drone de interceptare și drone pentru misiuni de atac în adâncime”, a transmis Zelenski. „Programul de export controlat al armelor noastre ar trebui lansat luna viitoare”, a adăugat el.

Zelenski anunțase încă din 21 iunie că Ucraina va începe în curând exportul de tehnologii de apărare și deschiderea unor linii de producție de armament în țări partenere, ca parte a unui efort mai amplu de internaționalizare a industriei de apărare, în condițiile în care capacitatea de producție a dronelor ucrainene depășește finanțarea disponibilă.

Sectorul ucrainean al apărării, industria dronelor în special, a explodat de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022. Peste 200 de companii producătoare de drone au apărut, multe dintre ele realizând sisteme ieftine și adaptabile care au schimbat modul de desfășurare a războiului modern.

Unde ar putea ajunge armele produse în Ucraina

În ultimele luni, Zelenski și-a arătat disponibilitatea de a liberaliza procesul de export al armamentului produs în țară, care este în prezent puternic restricționat și necesită permise greu de obținut de la Serviciul de Export de Stat. În luna mai, producătorii ucraineni de echipamente militare au adresat o scrisoare publică președintelui Zelenski, cerându-i să ridice restricțiile privind exportul echipamentelor militare produse local, în special al dronelor.

Conform sistemului propus, Ucraina va exporta echipamente militare aflate în surplus către țări din afara Statelor Unite și va folosi profiturile pentru achiziția urgentă de arme necesare, cum ar fi dronele de interceptare.

Ucraina intenționează să încheie acorduri de export cu țări din SUA, Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a precizat anterior Zelenski, adăugând că mai multe state africane au trimis deja propuneri și că Kievul a decis deja care va fi prima țară parteneră.

Zelenski a mai declarat că Ucraina intenționează să-și extindă achizițiile de armament american în cadrul programului NATO PURL în luna octombrie și, totodată, să exporte arme produse intern.

Deși au avut loc discuții ample privind un posibil „Mega Deal”, un acord major pentru achiziția de arme americane, inclusiv rachete Tomahawk, și un „acord privind dronele”, care ar permite vânzarea sistemelor ucrainene fără pilot către SUA, nici Zelenski, nici președintele american Donald Trump nu au ajuns la un acord în timpul celei mai recente întâlniri de la Casa Albă.

Deși Trump nu s-a angajat să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, președintele american și-a exprimat deschiderea față de un posibil acord de armament cu Kievul, care ar putea include rachete fabricate în SUA și drone ucrainene.

