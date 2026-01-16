Live TV

Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence

Imagine satelit Coreea de Nord
Foto Profimedia
Rolul Europei în sprijinirea Kiev-ului s-a extins semnificativ. Dependența Ucrainei de sistemul de informații american pare că a apus.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că Franţa asigură în prezent aproximativ două treimi din volumul de informaţii secrete utilizate de Ucraina în războiul cu Rusia, afirmând că, în urmă cu un an, Kievul era „covârşitor dependent” de sprijinul informativ al Statelor Unite, relatează Reuters, informează News.ro.

Declaraţia a fost făcută în cadrul unui discurs adresat personalului militar francez, în care Macron a subliniat că rolul Europei în sprijinirea Ucrainei s-a extins semnificativ, atât pe zona de asistenţă militară, cât şi pe cea de informaţii.

„Dacă acum un an Ucraina depindea în mare măsură de informaţii americane, astăzi două treimi sunt furnizate de Franţa”, a spus Macron, prezentând acest lucru ca pe un rezultat al consolidării cooperării europene şi al eforturilor Franţei de a-şi asuma un rol central în sprijinul operaţional al Kievului.

Schimbare de echilibru

Afirmaţiile preşedintelui francez vin pe fondul unei reconfigurări a sprijinului occidental pentru Ucraina, în care statele europene încearcă să preia o parte mai mare din povara strategică, inclusiv în domenii sensibile precum supravegherea, recunoaşterea şi analiza informaţiilor militare.

Macron a legat acest efort de „Coaliţia de Voinţă”, formată din peste 30 de state, care coordonează sprijinul militar şi planificarea pe termen mediu pentru securitatea Ucrainei. În această arhitectură, Franţa ar furniza o parte substanţială din informaţiile utilizate pentru planificare operaţională, avertizare timpurie şi evaluarea mişcărilor ruseşti.

Rezerve şi nuanţe

Declaraţia lui Macron contrastează cu evaluări anterioare ale oficialilor ucraineni şi americani, care au indicat că Statele Unite rămân esenţiale, în special pentru imagistica satelitară, interceptări şi avertizări privind lansări de rachete. Observatori militari notează că „două treimi” este o estimare politică, dificil de verificat public, având în vedere caracterul clasificat al cooperării în materie de intelligence.

Totuşi, mesajul transmis de Macron este unul politic clar: Europa, şi în special Franţa, doreşte să se poziţioneze ca pilon major al sprijinului strategic pentru Ucraina, într-un context în care dezbaterea privind „autonomia strategică europeană” capătă tot mai multă greutate.

Implicaţii

Dacă afirmaţiile reflectă realitatea operaţională, ele ar marca o schimbare importantă în arhitectura de securitate euro-atlantică, cu Franţa asumând un rol mult mai vizibil în domeniul informaţiilor militare - un sector tradiţional dominat de Statele Unite şi Marea Britanie.

Declaraţia este susceptibilă să genereze discuţii atât în cadrul NATO, cât şi la nivelul UE, privind distribuţia responsabilităţilor, capacităţile reale ale statelor europene şi sustenabilitatea sprijinului pentru Ucraina pe termen lung.

 

Citește mai multe
