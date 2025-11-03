Live TV

Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow. Armele au penetrat fără probleme antiaeriana rusă

Data publicării:
Rachetă Storm Shadow
Rachetă Storm Shadow. Foto: Profimedia

Marea Britanie a livrat Ucrainei un nou lot de rachete Storm Shadow, pentru ca armata ucraineană să poată continua să lovească în adâncul Rusiei, scrie Bloomberg. Potrivit publicației, decizia a fost luată pentru a completa stocurile de arme ale Kievului înainte de sezonul de iarnă — la Londra se tem că în această perioadă Kremlinul va intensifica atacurile asupra populației civile din țara vecină.

Această măsură a Marii Britanii a coincis cu declarația președintelui SUA, Donald Trump, care a exclus din nou transferul către Ucraina a rachetelor americane Tomahawk cu o rază de acțiune de 1600 până la 2500 de kilometri.

Între timp, rachetele Storm Shadow au ajutat deja armata ucraineană să lovească obiective rusești care lucrează pentru industria militară. Pe 21 octombrie, aceste arme au fost folosite pentru a lovi fabrica chimică din Selțo, Briansk, care produce praf de pușcă, explozivi și componente pentru combustibilul rachetelor. Statul Major ucrainean a afirmat că rachetele britanice au depășit sistemul rus de apărare aeriană.

Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Armatei Ucrainene, Robert Brovdi (indicativul „Magyar”), a numit distrugerea fabricii chimice „o lovitură puternică asupra capacității de luptă” a armatei inamice. „Este probabil cea mai mare bază industrială și de reparații de armament greu din zona frontului, utilizată astăzi de armata rusă pe câmpul de luptă”, a explicat el. Potrivit lui Brovdi, funcționarea sistemelor rusești TOS „Solntsepech”, a sistemelor de minare cu proiectile reactive „Zemledelie”, refacerea tuturor tipurilor de RSU („Grad”, „Uragan”, „Tornado”), precum și producția de muniție pentru artileria cu țeavă și rachetele cu aripi X-59.

Atacul asupra uzinei chimice din Bryansk a fost primul caz confirmat de utilizare a rachetelor Storm Shadow împotriva țintelor de pe teritoriul Rusiei de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Marea Britanie a început să furnizeze aceste rachete Ucrainei în toamna anului 2024. Potrivit surselor Bloomberg, era vorba de câteva zeci de rachete. Forțele armate ucrainene au folosit pentru prima dată Storm Shadow pe 20 noiembrie pentru a lovi un punct de comandă din satul Marino, regiunea Kursk. Londra a dat undă verde pentru lovituri în interiorul Rusiei, deoarece aceasta a început să fie ajutată de Coreea de Nord, care și-a trimis trupele pentru a participa la luptele împotriva forțelor armate ucrainene. În același timp, SUA au acordat o autorizație similară pentru rachetele americane ATACMS.

Până în martie 2025, utilizarea rachetelor Storm Shadow a încetat. Anterior, New York Times scria că UAF își epuizase stocurile. De atunci, nu s-a mai raportat nimic despre noi livrări.

Storm Shadow sunt rachete aeriene de înaltă precizie, cu o rază de acțiune de peste 250 de kilometri. Acestea zboară la altitudine mică, cu viteză mare, folosind navigația inerțială și satelitară, și sunt capabile să se orienteze după relieful terenului. Marea Britanie nu dezvăluie câte rachete Storm Shadow a transferat Ucrainei în timpul războiului și nu comunică astfel de livrări în mod regulat.

Pe 27 octombrie, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că armata ucraineană se pregătește să extindă aria de acțiune a atacurilor în interiorul Rusiei, numind acest lucru „sancțiuni de lungă distanță”. „Industria petrolieră rusă plătește deja un preț considerabil pentru război și va plăti și mai mult”, a subliniat el.

