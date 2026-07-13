Ucrainenii apți de luptă ar putea să nu mai fie primiți în UE. Numărul uriaș de refugiați prezenți în Uniune

Uniunea Europeană intenționează să modifice regulile privind acordarea protecției temporare refugiaților ucraineni. Conform noii propuneri, vor putea obține acest statut doar femeile și bărbații din Ucraina care nu sunt supuși mobilizării și care dețin un document justificativ în acest sens, relatează ziarul polonez Rzeczpospolita.

Maciej Duszczyk, viceministrul de interne al Poloniei, a declarat că Comisia Europeană va prezenta amendamentele corespunzătoare la directivă încă din luna iulie. În cazul aprobării, noile reguli vor intra în vigoare în martie 2027 — după expirarea actualului mecanism de protecție temporară.

Publicația reamintește că, în urmă cu un an, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a relaxat regulile de ieșire din țară pentru o parte dintre bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, pentru studii și muncă în străinătate. În primele trei luni de la intrarea în vigoare a modificărilor, peste 121 de mii de bărbați ucraineni au intrat în Polonia, mulți dintre ei îndreptându-se apoi spre Germania. Aproximativ 50 de mii au depus ulterior cereri pentru obținerea protecției temporare.

Conform datelor Eurostat, aproximativ 4,3 milioane de cetățeni ucraineni beneficiază în prezent de protecție temporară în țările UE. Cel mai mare număr de refugiați ucraineni se află în Germania (1,2 milioane de persoane) și în Polonia (960 de mii). Bărbații adulți reprezintă aproximativ 26,6% dintre beneficiarii acestui statut — aproximativ 1,15 milioane de persoane. Numai în Polonia trăiesc peste 218 mii de bărbați ucraineni cu protecție temporară, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

În plus, Polonia pregătește o reformă a legislației proprii privind cetățenia, care îi va afecta și pe cei care au fugit de război. Conform informațiilor publicate de Rzeczpospolita, printre modificările propuse se numără prelungirea perioadei minime de ședere necesare pentru obținerea cetățeniei poloneze la opt ani, introducerea unui examen de limbă poloneză la nivelul B2, verificarea cunoștințelor de istorie și constituție a țării, precum și semnarea obligatorie a unei declarații de loialitate față de statul polonez. În plus, autoritățile doresc să retragă cetățenia poloneză în cazul unor acțiuni îndreptate împotriva securității naționale a Poloniei.

Editor : A.R.