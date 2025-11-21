Ucrainenii din zonele ocupate de Rusia, presați să instaleze aplicația MAX, instrumentul de control al regimului lui Vladimir Putin

Autoritățile din zonele Ucrainei ocupate de Rusia ar exercita presiuni asupra locuitorilor pentru a instala o aplicație de mesagerie controlată de Moscova, percheziționând locuințele și telefoanele mobile, relatează TVP World.

Potrivit mișcării de rezistență ucrainene Yellow Ribbon, poliția și personalul militar rus au efectuat săptămâna aceasta o serie de percheziții în orașul Henicesk, din regiunea Herson, din sudul Ucrainei.

Grupul a precizat că autoritățile exercită presiuni asupra locuitorilor orașului portuar de la Marea Neagră pentru a instala aplicația MAX, susținută de statul rus, care a fost lansată în Rusia la începutul acestui an ca rival intern al altor servicii de mesagerie, precum WhatsApp și Telegram.

„În această săptămână, poliția rusă, împreună cu reprezentanți ai comandamentului militar, intră în case și apartamente private sub pretextul «verificărilor de securitate»”, a transmis Yellow Ribbon.

„Oamenilor li se cere să arate telefoanele... autoritățile verifică fotografiile și mesajele. Locuitorii sunt presați să instaleze aplicația MAX”, a adăugat grupul.

La începutul acestui an, Moscova a luat măsuri pentru a înăspri controlul asupra utilizării rețelelor sociale în Rusia, impunând restricții asupra WhatsApp și Telegram, acuzând platformele străine că nu au împărtășit informații cu autoritățile de aplicare a legii în cazuri de fraudă și terorism.

Din septembrie, legislația rusă prevede ca MAX să fie preinstalat pe toate telefoanele mobile și tabletele vândute în Rusia – o cerință descrisă de critici ca o încercare de a spori supravegherea cetățenilor de către stat, lucru negat de Moscova.

Herson este una dintre cele patru regiuni ucrainene care au fost anexate unilateral de Moscova după referendumurile fictive din septembrie 2022, în ciuda faptului că Rusia nu deținea controlul militar deplin asupra acestor zone.

Rusificarea celor patru regiuni ucrainene anexate de Rusia în 2022 – Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson – a reprezentat un obiectiv strategic cheie pentru Kremlin încă de la începutul războiului.

Una dintre principalele justificări ale președintelui rus Vladimir Putin pentru invazia în Ucraina a fost că populația vorbitoare de limbă rusă din estul țării era persecutată de Kiev.

Autoritățile de ocupație susținute de Kremlin au exercitat presiuni asupra cetățenilor ucraineni din regiuni pentru a-i determina să adopte cetățenia rusă, impunând, potrivit unor informații, această condiție pentru accesul la servicii de bază, precum asistența medicală și educația, și au fost acuzate că recrutează rezidenți ucraineni în forțele armate ruse.

Citește și:

Rusia introduce cartela SIM pentru copii: minorii vor putea fi urmăriți fără ordin judecătoresc

Cum vrea Putin să țină rușii prizonieri într-un „gulag digital”: serviciul WhatsApp va fi interzis și înlocuit cu aplicația-spion Max

Editor : A.M.G.