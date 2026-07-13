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UE a cumpărat o cantitate record de gaze de la uzina emblematică a Rusiei, Yamal. Valoarea este estimată la 6 miliarde de euro

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Instalație a uzinei Yamal, Rusia. Foto: Profimedia
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Europa a importat mai mult gaz natural lichefiat decât oricând în prima jumătate a anului 2026 din principalul proiect GNL al Rusiei, Yamal, absorbind aproape toată producția instalației siberiene cu câteva luni înainte de intrarea în vigoare a unei interdicții UE privind importurile de gaze rusești, potrivit Financial Times.

Achizițiile UE de la Yamal LNG, controlată de compania privată rusă Novatek, au atins un nivel record de 9,89 milioane de tone în primele șase luni ale anului - cu 18% mai mult decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de compania de analiză Kpler.

Cifrele subliniază rolul crucial pe care Europa îl joacă în continuare în menținerea în funcțiune a principalului complex energetic al Rusiei, în timp ce războiul Moscovei împotriva Ucrainei se prelungește în al cincilea an.

Europa ar fi putut plăti până la 6 miliarde de euro pentru aceste transporturi, potrivit estimărilor Urgewald, o organizație non-guvernamentală. Principalii cumpărători europeni au fost Franța, Belgia și Spania, care au importat 3,6 milioane, 2,9 milioane, respectiv, 2,7 milioane de tone de la Yamal în prima jumătate a anului 2026, arată datele Kpler.

Sebastian Rötters, un activist pro-sancțiuni la Urgewald, a numit cifrele „sumbre”, mai ales că acestea „nu se întâmplă în vid” și reflectă perioada de când Rusia și-a intensificat atacul asupra infrastructurii energetice și a siturilor civile din Ucraina.

Regulile UE interzic deja achizițiile de GNL rusesc în baza unor contracte pe termen scurt, ceea ce înseamnă că fiecare încărcătură Yamal cu destinația Europa necesită confirmarea din partea autorității vamale a țării importatoare că vânzarea a fost efectuată în baza unui contract pe termen lung.

Începând cu 1 ianuarie 2027, intră în vigoare o interdicție UE privind importurile pe termen lung de gaz natural lichefiat din Rusia. Aceasta va obliga Moscova să caute rute alternative. Gazul prin conducte va fi interzis mai târziu în același an.

Disponibilitatea Europei de a primi încărcături Yamal a fost crucială pentru proiect, care se află în Arctica rusă și depinde de o mică flotă de petroliere specializate din clasa gheții Arc7. Cantitatea pe care instalația o poate transporta depinde în mare măsură de rapiditatea cu care astfel de nave ajung în porturile europene, în timp ce alternativa de a lua Ruta Mării Nordului pentru a ajunge în Asia este mai riscantă și durează mult mai mult.

În timp ce Europa a primit mai mult GNL de la Yamal în prima jumătate a anului, volumele către Asia au scăzut cu 74%, la puțin peste 510.000 de tone. Livrările Yamal către Asia cresc de obicei vara, dar volume mai mici s-au îndreptat spre est până acum în acest an. Acest lucru este parțial ca urmare a faptului că unele companii internaționale de transport maritim, firme de asigurări și finanțatori sunt îngrijorați de expunerea la sancțiunile UE, potrivit unor persoane care au cunoștințe despre această problemă.

Navele care transportă producția Yamal se bazează în continuare în mare măsură pe șantierele navale europene pentru reparații, inclusiv pe serviciile furnizate de șantierul naval Damen din Brest, Franța, și de Fayard A/S din Danemarca.

Yamal LNG depinde de o flotă mică și specializată, de porturi europene și de servicii europene pentru a menține fluxul de exporturi. Europa continuă să le furnizeze pe toate trei”, a declarat Rötters.

Inaugurat de președintele Vladimir Putin în 2017, Yamal rămâne cel mai mare producător de gaz lichefiat din Rusia, cu o capacitate proiectată de 17,4 milioane de tone pe an, deși producția reală depășește adesea acest nivel.

Pe lângă Novatek, proprietarul majoritar, TotalEnergies din Franța și CNPC din China dețin participații la proiect. În februarie, directorul executiv al TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a declarat că grupul, care deține contracte de export pe termen lung la Yamal, ar putea fi forțat să înceteze complet exportul de gaze nu doar către UE, ci și din cadrul proiectului, invocând „ambiguități” în interdicția impusă de blocul comunitar.

Editor : Ș.R.

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