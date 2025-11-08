Live TV

UE ar putea acorda concesii giganților tech în contextul unor posbile relaxări ale regulilor privind inteligența artificială

Data publicării:
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Foto. Reuters

Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea obţine concesii în Europa, în cadrul unei revizuiri a legislaţiei Comisiei Europene privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern consultat de Reuters.

Iniţiativa face parte dintr-un efort mai amplu al Comisiei Europene de a simplifica reglementările adoptate în ultimii doi ani, pe fondul presiunilor tot mai mari din partea industriei şi a guvernului american.

Documentul, numit „Digital Omnibus”, urmează să fie prezentat de comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, pe 19 noiembrie.

Conform proiectului, Comisia propune „măsuri de simplificare ţintite” menite să asigure o aplicare mai „proporţională şi eficientă” a regulilor privind AI.

Printre modificările avute în vedere se numără excluderea de la obligativitatea înregistrării în baza de date europeană pentru sistemele de inteligenţă artificială considerate „cu risc ridicat”, în cazul în care acestea sunt folosite doar pentru sarcini limitate sau procedurale.

De asemenea, se introduce o perioadă de graţie de un an, în care autorităţile nu vor putea aplica sancţiuni decât începând cu 2 august 2027.

O altă prevedere amânată vizează etichetele obligatorii pentru conţinutul generat de AI, măsură destinată combaterii fenomenelor precum deepfake-urile sau dezinformarea. Aceasta ar urma să fie aplicată gradual, în cadrul unei perioade de tranziţie.

Decizia vine după ce executivul european a mai relaxat recent o serie de norme de mediu, ca urmare a reacţiilor negative din partea mediului de afaceri şi a administraţiei americane.

Dacă modificările vor fi adoptate, ele ar putea reprezenta o victorie pentru Big Tech, care a criticat frecvent complexitatea şi costurile de conformare impuse de AI Act – primul cadru legislativ major din lume destinat reglementării inteligenţei artificiale.

Editor : Bogdan Enache

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
bani lei
4
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
"Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme!" Detalii despre transformarea îngrijorătoarea a antrenorului de 57 de ani
Digi Sport
"Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme!" Detalii despre transformarea îngrijorătoarea a antrenorului de 57 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că...
loc accident in bucuresti
Accident grav în București: un stâlp de electricitate s-a prăbușit pe...
Aliia Roza, fostă spioană din Rusia
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure...
primar in calduri
Primarii care se cred dumnezei locali. Edilii care uită de ce au fost...
Ultimele știri
Victorie majoră pentru Viktor Orban. Donald Trump acordă Ungariei o scutire de la sancţiunile importului de petrol și gaz rusesc
Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Inteligența artificială. Foto- Shutterstock
Val de disponibilizări în SUA: efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială (Corriere della sera)
Flat lay of Russian passport and Schengen visa paper, international travel concept, migration crisis, tourism under sanctions, document for emigration
„A te deplasa liber în Europa este un privilegiu, nu un drept”. UE înăsprește regulile pentru vizele rușilor
salariu-oracle-romania
Oracle a început un nou val de concedieri în România. Ce se întâmplă cu angajații disponibilizați
A French soldier stands near an Armored Infantry Fighting Vehicle
Planul unui „Schengen militar” va fi prezentat de UE în 19 noiembrie. Scopul: accelerarea mişcările trupelor şi armamentului
logo apple pe un telefon
Funcția de traducere în timp real cu ajutorul căștilor AirPods va fi disponibilă și în Europa pentru utilizatorii Apple
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară: ”Iubesc liniștea și luxul, în același timp”
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ce meserie are soția lui Mihai Popescu de la FCSB. Larisa câștigă mulți bani de pe urma muncii sale
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Pensia de întreținere în România 2025: Cine are dreptul să o primească
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Bruce Willis, vizibil fragil, sprijinit de îngrijitorul său, la o rară apariție în public. În ciuda bolii...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Pensionar cu grupe pierde 2.200 lei din pensie la recalculare. Altul cu condiții normale câștigă 1.400. De ce
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Hărțuire sau prietenie? Millie Bobby Brown și David Harbour, îmbrățișări la premiera "Stranger Things", după...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...