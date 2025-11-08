UE ar putea acorda concesii giganților tech în contextul unor posbile relaxări ale regulilor privind inteligența artificială

Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea obţine concesii în Europa, în cadrul unei revizuiri a legislaţiei Comisiei Europene privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern consultat de Reuters.

Iniţiativa face parte dintr-un efort mai amplu al Comisiei Europene de a simplifica reglementările adoptate în ultimii doi ani, pe fondul presiunilor tot mai mari din partea industriei şi a guvernului american.

Documentul, numit „Digital Omnibus”, urmează să fie prezentat de comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, pe 19 noiembrie.

Conform proiectului, Comisia propune „măsuri de simplificare ţintite” menite să asigure o aplicare mai „proporţională şi eficientă” a regulilor privind AI.

Printre modificările avute în vedere se numără excluderea de la obligativitatea înregistrării în baza de date europeană pentru sistemele de inteligenţă artificială considerate „cu risc ridicat”, în cazul în care acestea sunt folosite doar pentru sarcini limitate sau procedurale.

De asemenea, se introduce o perioadă de graţie de un an, în care autorităţile nu vor putea aplica sancţiuni decât începând cu 2 august 2027.

O altă prevedere amânată vizează etichetele obligatorii pentru conţinutul generat de AI, măsură destinată combaterii fenomenelor precum deepfake-urile sau dezinformarea. Aceasta ar urma să fie aplicată gradual, în cadrul unei perioade de tranziţie.

Decizia vine după ce executivul european a mai relaxat recent o serie de norme de mediu, ca urmare a reacţiilor negative din partea mediului de afaceri şi a administraţiei americane.

Dacă modificările vor fi adoptate, ele ar putea reprezenta o victorie pentru Big Tech, care a criticat frecvent complexitatea şi costurile de conformare impuse de AI Act – primul cadru legislativ major din lume destinat reglementării inteligenţei artificiale.

