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UE este gata să accepte noile tarife impuse de SUA, deși le consideră „nejustificate”. Care este condiția impusă de Bruxelles

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EU and US agree trade deal with 15% tariffs for European exports to America
Casa Albă și Comisia Europeană au publicat fișe informative separate despre acordul UE-SUA. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Normele UE împotriva muncii forțate

Uniunea Europeană se pregătește să accepte noile tarife pe care Statele Unite urmează să le impună în zilele următoare pe motivul muncii forțate, cu condiția ca acestea să nu depășească plafonul de 15% convenit în cadrul acordului de la Turnberry, a declarat Comisia Europeană. Casa Albă a anunțat la începutul lunii iunie că va impune noi taxe vamale partenerilor săi comerciali globali, argumentând că eforturile insuficiente de a reduce comerțul cu bunuri produse prin muncă forțată prejudiciază interesele comerciale ale SUA. Actualul regim tarifar al SUA expiră vineri, iar reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat marți că punerea în aplicare a taxelor legate de munca forțată este iminentă, anunță Euronews.

Oficialii europeni monitorizează îndeaproape nivelul noilor tarife, întrucât acordul comercial UE-SUA semnat în iulie 2025 la Turnberry, în Scoția, de către președintele SUA, Donald Trump, și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, limitează taxele vamale americane aplicate mărfurilor din UE la 15%.

„Desigur, nu suntem de acord cu concluziile privind munca forțată și am transmis acest lucru foarte clar omologilor noștri din Statele Unite”, a declarat un înalt oficial al UE. „Însă obiectivul principal este să ne asigurăm că acordul este respectat și că întreprinderile noastre pot beneficia de stabilitatea și previzibilitatea prevăzute în acesta.”

Normele UE împotriva muncii forțate

Administrația Trump a impus taxe vamale de 10 % asupra partenerilor săi comerciali din întreaga lume în luna februarie a anului trecut, după ce o hotărâre a Curții Supreme a SUA a declarat ilegale tarifele sale pentru 2025. Adăugate la taxele vamale existente în cadrul regimului națiunii celei mai favorizate, aceste tarife înseamnă că UE plătește în prezent taxe vamale medii apropiate de plafonul de 15 % stabilit prin acordul de la Turnberry.

Cu toate acestea, temeiul juridic actual al regimului tarifar al SUA nu permite ca acesta să rămână în vigoare mai mult de 150 de zile - adică până la 24 iulie - cu excepția cazului în care Congresul aprobă o prelungire, ceea ce este considerat puțin probabil în perspectiva alegerilor intermediare din SUA.

Ca parte a eforturilor sale de a înlocui regimul actual, Departamentul de Comerț al SUA a lansat o anchetă în temeiul secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974 privind munca forțată în lanțurile de aprovizionare globale, care urmează să se încheie în zilele următoare.

„Ne așteptăm să vedem în curând unele măsuri”, a declarat Greer marți la CNBC. „Nu pot preciza cu exactitate un calendar în acest moment - am responsabilitatea de a informa Congresul și alte părți interesate înainte de a dezvălui acest gen de informații. Dar ne așteptăm la măsuri în curând în această privință.”

La începutul lunii iunie, Comisia și-a apărat reglementările, afirmând că dispune de norme stricte împotriva produselor fabricate prin muncă forțată.

„UE consideră că tarifele impuse pe aceste motive sunt nejustificate”, a declarat la momentul respectiv Olof Gill, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei, într-un comunicat.

Și totuși, Comisia pare să considere acum că nu există o opțiune mai bună decât asigurarea respectării acordului de la Turnberry.

Deoarece Trump a amenințat marți că va impune tarife de 100 % asupra medicamentelor generice importate în SUA în doi ani, care vor crește la 200 % un an mai târziu, un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat miercuri că aceste medicamente sunt scutite în temeiul acordului UE-SUA.

„Proclamația SUA din 2 aprilie, în temeiul secțiunii 232, a confirmat acest angajament și ne așteptăm ca SUA să continue să-și respecte acest angajament”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

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Editor : C.A.

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