UE face un pas important spre „Schengenul militar”. Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru apărarea Europei

Uniunea Europeană face pași decisivi către crearea unui „Schengen militar”, un sistem care va permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul statelor membre. Noul pachet prezentat de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă are ca obiectiv creșterea capacității Europei de a reacționa în situații de criză, în contextul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

Prin acest pachet, Comisia a propus pentru prima dată un set unitar de reguli europene privind mobilitatea militară.

Procedurile care până acum necesitau zile sau chiar săptămâni vor fi simplificate, iar aprobările pentru trecerile transfrontaliere vor avea un termen maxim de trei zile.

Sunt prevăzute și formalități vamale reduse, astfel încât convoaiele militare să nu mai fie oprite inutil la granițe.

Obiectivul este ca până în 2027 să existe un spațiu european în care deplasările militare să se desfășoare la fel de eficient cum circulă persoanele în spațiul Schengen civil.

„Mișcarea rapidă a forțelor armate europene este esențială pentru apărarea Europei. Pregătirea pentru apărare depinde în mod fundamental de capacitatea ta de a-ți duce tancurile și trupele acolo unde ai nevoie de ele, atunci când ai nevoie de ele”, a transmis Kaja Kallas, Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în comunicatul de presă.

Răspuns rapid în situații de urgență

Un element esențial este noul sistem european pentru mobilitate militară în regim de urgență, numit EMERS.

Acesta va permite intervenții rapide atunci când Uniunea sau NATO se confruntă cu o amenințare majoră.

Prin EMERS, trupele vor avea acces prioritar la infrastructuri precum drumuri, poduri și căi ferate, iar procedurile administrative vor fi mult mai rapide.

Ideea centrală este construirea unei capacități reale de reacție, astfel încât Europa să fie pregătită pentru scenarii neprevăzute.

Infrastructură modernizată pentru transporturi militare

Pentru ca mobilitatea militară să fie eficientă, infrastructura din statele membre trebuie adaptată, iar pachetul prevede modernizarea principalelor coridoare europene, astfel încât acestea să poată suporta greutatea echipamentelor militare moderne.

De asemenea, infrastructura strategică va fi protejată prin măsuri de reziliență, care includ întărirea securității cibernetice și energetice.

În acest fel, Europa își consolidează nu doar infrastructura civilă, ci și capacitatea militară, într-o perioadă în care amenințările hibride sunt în creștere.

Coordonare europeană și un sistem digital comun

Comisia a propus și introducerea unei rezerve de solidaritate în domeniul mobilității militare, un concept care va permite statelor membre să pună la dispoziție resurse sau echipamente atunci când este nevoie.

De asemenea, va fi creat un sistem digital european care să ofere în timp real informații despre rutele disponibile, capacități logistice și starea infrastructurii.

Pentru coordonarea tuturor acestor eforturi, fiecare stat membru va avea un coordonator pentru transportul militar transfrontalier, iar la nivel european va funcționa un grup special dedicat mobilității militare.

Transformarea industriei europene de apărare

În paralel cu acest pachet, Comisia a lansat și o foaie de parcurs pentru transformarea industriei de apărare europene.

Războiul din Ucraina a arătat cât de repede evoluează tehnologiile militare, de la drone și inteligență artificială până la sisteme cuantice și tehnologie spațială.

„Europa nu își mai poate permite să rămână în urmă și are nevoie de o industrie capabilă să dezvolte și să producă echipamente moderne într-un ritm mult mai rapid”, mai arată comunicatul.

Noua strategie urmărește să apropie industria de apărare de comunitatea tehnologică, să încurajeze investițiile în companii inovatoare, inclusiv startup-uri, și să accelereze dezvoltarea noilor tehnologii cu aplicabilitate militară.

În plus, se pune accent pe pregătirea forței de muncă și pe competențele necesare pentru ca Europa să își mențină avantajul tehnologic într-un domeniu extrem de competitiv.

Toate aceste inițiative fac parte dintr-o viziune mai largă a UE privind pregătirea pentru 2030.

În martie 2025, Comisia a prezentat Cartea albă privind apărarea europeană, un document strategic care identifică investițiile și schimbările necesare pentru a întări capacitatea de apărare a continentului.

Iar pachetul privind mobilitatea militară și foaia de parcurs pentru transformarea industriei de apărare sunt considerate piloni esențiali ai acestei strategii.

În perioada următoare, regulamentul privind mobilitatea militară va fi transmis Consiliului și Parlamentului European pentru a fi adoptat.

În paralel, Comisia va începe implementarea imediată a acțiunilor prevăzute în foaia de parcurs, cu scopul de a consolida industria de apărare a Europei și de a-i crește capacitatea de reacție.

Ce înseamnă pentru cetățeni

Pentru cetățenii europeni, „Schengenul militar” înseamnă în primul rând un nivel mai mare de siguranță.

UE va putea reacționa mai rapid în situații de criză, iar acest lucru contribuie la protejarea populației.

Modernizarea infrastructurii necesare pentru transporturile militare, drumuri, poduri, căi ferate, va aduce beneficii și traficului civil, prin rute mai bune și mai sigure.

Noile investiții în industria de apărare pot crea locuri de muncă și pot stimula economia, iar măsurile de securitate cibernetică incluse în pachet protejează indirect și serviciile folosite de cetățeni.

Singurele efecte vizibile în viața de zi cu zi pot fi, ocazional, treceri ale unor convoaie militare sau restricții temporare de trafic, dar acestea vor fi rare și de scurtă durată.

În ansamblu, măsurile urmăresc să întărească securitatea Europei și să crească reziliența infrastructurii de care beneficiază și populația civilă.

