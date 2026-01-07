Live TV

UE oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii de 18 ani prin noua rundă DiscoverEU

Data publicării:
tineri 18 ani resized
Din 2018, peste 1,9 milioane de tineri au solicitat 431.931 de permise de călătorie. Sursa foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a lansat o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor născuți în 2007 peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în Europa. Cei selectați vor primi și un card de reduceri pentru activități culturale, transport, cazare și alte servicii, în cadrul unui program care promovează mobilitatea tinerilor și marchează 40 de ani de călătorii fără frontiere în spațiul Schengen.

Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Pe lângă permisul de călătorie, participanţii vor beneficia de un card de reducere, care oferă mii de reduceri la activităţi culturale, cazare, transport local, alimente şi alte servicii.

DiscoverEU va contribui, de asemenea, la Busola culturală pentru Europa printr-o promovare mai puternică a rutelor culturale DiscoverEU, o colecţie de destinaţii europene îngrijite cu atenţie pentru fanii filmului, modei, produselor alimentare, artelor plastice şi multe altele. O parte din programul lor va consta în sesiuni de informare înainte de plecare şi reuniuni DiscoverEU.

Una dintre aceste reuniuni va fi organizată la Lyon (Franţa) în iulie, în contextul Săptămânii europene a tineretului 2026, axată pe solidaritate şi echitate. Peste 200 de tineri călători se vor aduna acolo din toată Europa.

DiscoverEU este o parte esenţială a programului Erasmus+ şi promovează mobilitatea tinerilor, călătoriile ecologice, schimburile culturale şi unitatea europeană. Această ediţie sărbătoreşte, de asemenea, 40 de ani de călătorie în jurul Europei fără frontiere, în urma acordului Schengen.

„DiscoverEU oferă miilor de tineri europeni şansa de a explora continentul nostru, de a cunoaşte oameni noi şi de a experimenta în mod direct valoarea liberei circulaţii. Această ediţie specială a celei de-a 40-a aniversări a spaţiului Schengen ne reaminteşte că mobilitatea este un drept pe care îl preţuim; o piatră de temelie a identităţii noastre europene comune”, a declarat Glenn Micallef, comisarul pentru echitate între generaţii, tineret, cultură şi sport.

Această rundă a fost deschisă persoanelor născute între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2007, atât din statele membre ale UE, cât şi din ţările asociate programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia şi Turcia) şi a atras 246.782 de cereri.

Din 2018, peste 1,9 milioane de tineri au solicitat 431.931 de permise de călătorie. Ca şi în ediţiile anterioare, măsurile speciale vor asigura accesul călătorilor din insule, regiuni ultraperiferice sau zone îndepărtate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
5
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Digi Sport
”A pus mâna” pe fiul prim-ministrului! Cum a numit-o premierul după ce a aflat că s-a logodit cu băiatul lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Garanții de securitate pentru Ucraina și mize interne. Nicușor Dan, declarații după reuniunea Coaliției de Voință de la Paris
gorenlanda pe harta si steagul sua
Șapte puteri europene fac front comun împotriva lui Trump: „Groenlanda aparţine poporului său”
ben hodges profimedia-0478130954
Generalul Ben Hodges: „SUA nu mai sunt considerate de încredere. Europa să fie fermă împotriva lui Trump în privința Groenlandei”
ilustratie cu un bec aprins, monede si un calculator
Prețurile la electricitate ajung tot mai des sub zero în Europa. Ce înseamnă și de ce energia verde pune presiune pe rețele
donald tusk sustine o alucutiune
Donald Tusk: Europa trebuie să se unească „altfel, suntem terminați”
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul...
nicusor in zapada
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Donald Trump și Nicolas Maduro
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui...
euro in plic
Bulgaria plătește primele pensii în euro. Polițiști și jandarmi au...
Ultimele știri
Muzeul Luvru a fost redeschis în întregime după ce angajaţii au decis să suspende greva
Primele declarații ale noului șef de cabinet al lui Zelenski, fostul conducător al spionajului militar ucrainean
Trafic intens pe DN1: se circulă greu pe sensul spre București. Care sunt rutele ocolitoare pentru a ajunge în Capitală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția virală lui Kate Middleton după ce un fan a prezis viitoarea înălțime a prințului George: „Îi ajunge...
Cancan
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Fanatik.ro
Câți bani a luat campionul de la Jocurile Olimpice pe medaliile de aur scoase la licitație. Suma este uriașă
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum au rămas bucureştenii din sectorul 2 în continuare datori chiar şi după ce şi-au plătit impozitele...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Validitate testament. Când este considerat legal
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
NU e vărul său! Cine este, de fapt, omul care l-a TRĂDAT pe Gigi Becali: ”L-am iubit ca pe un frate”
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...