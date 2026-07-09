UE, pe cale să aprobe planul de redresare al Ungariei. Budapesta ar putea avea acces la 10 miliarde de euro

Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene sunt așteptați să aprobe, în cadrul reuniunii ECOFIN, Planul național de redresare revizuit al Ungariei. Decizia ar deschide calea pentru deblocarea a 10 miliarde de euro din fondurile post-pandemice, blocate ani la rând din cauza preocupărilor privind corupția și statul de drept, anunță Euronews.

De ani de zile, o mare parte din fondurile de redresare și de coeziune alocate Ungariei au fost reținute de Bruxelles din cauza preocupărilor legate de riscurile de corupție sistemică.

Prim-ministrul ungar Peter Magyar, care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din aprilie, a promovat în campania electorală deblocarea fondurilor UE înghețate și, de atunci, a ajuns la un acord politic cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a avansa procesul.

Un diplomat al UE, care a vorbit sub condiția anonimatului, și-a exprimat optimismul cu privire la aprobarea Consiliului, menționând că procesul s-a desfășurat fără probleme până în prezent.

Aprobarea necesită sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre. De asemenea, Ungaria trebuie să îndeplinească toate „etapele-cheie” aferente până la sfârșitul lunii august pentru a primi fondurile.

„Va fi o reuniune importantă, întrucât acesta este ultimul pas juridic înainte ca țara noastră să poată accesa câteva mii de miliarde de forinți din fondurile UE”, a declarat ministrul maghiar al Finanțelor, Andras Karman, într-o postare pe rețelele sociale înaintea deplasării sale la Bruxelles.

În urma alegerilor parlamentare din aprilie, noul guvern al Ungariei a revizuit planul de redresare prezentat anterior de administrația Orban.

Documentul actualizat include proiecte legate de căile ferate suburbane, dezvoltarea infrastructurii energetice și locuințe. Comisia Europeană a emis o recomandare favorabilă cu privire la acest plan, înaintea votului din cadrul Consiliului.

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Editor : C.A.