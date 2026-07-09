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UE, pe cale să aprobe planul de redresare al Ungariei. Budapesta ar putea avea acces la 10 miliarde de euro

Data publicării:
Hungary Election
Peter Magyar Foto: Profimedia
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Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene sunt așteptați să aprobe, în cadrul reuniunii ECOFIN, Planul național de redresare revizuit al Ungariei. Decizia ar deschide calea pentru deblocarea a 10 miliarde de euro din fondurile post-pandemice, blocate ani la rând din cauza preocupărilor privind corupția și statul de drept, anunță Euronews.

De ani de zile, o mare parte din fondurile de redresare și de coeziune alocate Ungariei au fost reținute de Bruxelles din cauza preocupărilor legate de riscurile de corupție sistemică.

Prim-ministrul ungar Peter Magyar, care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din aprilie, a promovat în campania electorală deblocarea fondurilor UE înghețate și, de atunci, a ajuns la un acord politic cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a avansa procesul.

Un diplomat al UE, care a vorbit sub condiția anonimatului, și-a exprimat optimismul cu privire la aprobarea Consiliului, menționând că procesul s-a desfășurat fără probleme până în prezent.

Aprobarea necesită sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre. De asemenea, Ungaria trebuie să îndeplinească toate „etapele-cheie” aferente până la sfârșitul lunii august pentru a primi fondurile.

„Va fi o reuniune importantă, întrucât acesta este ultimul pas juridic înainte ca țara noastră să poată accesa câteva mii de miliarde de forinți din fondurile UE”, a declarat ministrul maghiar al Finanțelor, Andras Karman, într-o postare pe rețelele sociale înaintea deplasării sale la Bruxelles.

În urma alegerilor parlamentare din aprilie, noul guvern al Ungariei a revizuit planul de redresare prezentat anterior de administrația Orban.

Documentul actualizat include proiecte legate de căile ferate suburbane, dezvoltarea infrastructurii energetice și locuințe. Comisia Europeană a emis o recomandare favorabilă cu privire la acest plan, înaintea votului din cadrul Consiliului.

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Editor : C.A.

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