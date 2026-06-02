UE pregăteşte cea mai mare operaţiune de combatere a incendiilor de vegetaţie: 777 de pompieri şi 27 de aeronave, inclusiv din România

Incendii în Grecia. FOTO: Profimedia Images

Comisia Europeană pregăteşte, pentru vara anului 2026, cel mai mare program de intervenţie împotriva incendiilor de vegetaţie, în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă. 777 de pompieri din 14 ţări vor fi prepoziţionaţi în zone cu risc ridicat din Cipru, Grecia, Italia, Franţa, Spania şi Portugalia. De asemenea, vor fi pregătite 22 de avioane de stingere a incendiilor şi 5 elicoptere. Un elicopter va fi trimis de către România.

„Având în vedere riscurile de incendii de vegetaţie în creştere în întreaga Europă, Comisia Europeană va contribui la finanţarea şi coordonarea desfăşurării unui număr record de pompieri, aeronave şi experţi în situaţii de urgenţă în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă. 777 de pompieri din 14 ţări europene vor fi prepoziţionaţi strategic în zone cu risc ridicat din Cipru, Grecia, Italia, Franţa, Spania şi Portugalia. Acesta este cel mai ridicat nivel de participare de la lansarea programului de prepoziţionare în 2022”, anunţă, marţi, Comisia Europeană, într-un comunicat de presă.

În paralel, 22 de avioane de stingere a incendiilor şi 5 elicoptere din flota UE sunt pregătite să sprijine ţările aflate sub presiune. „Pe măsură ce sezoanele incendiilor de vegetaţie devin mai lungi, mai timpurii şi mai distructive, Comisia se asigură că sunt pregătiţi pompieri, aeronave şi experţi suplimentari să sprijine serviciile naţionale atunci şi acolo unde riscul este cel mai mare. Acest răspuns este susţinut de coordonare şi sprijin non-stop”, se mai arată în documentul citat.

Pe tot parcursul sezonului incendiilor de vegetaţie, experţii de la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgenţe al UE, disponibil 24/7, vor urmări riscurile şi vor sprijini desfăşurările folosind analize meteorologice şi ştiinţifice.

Sistemul european de informaţii privind incendiile forestiere va oferi previziuni continue privind riscul de incendii de vegetaţie, în timp ce serviciile satelitare ale UE, precum Copernicus, vor furniza cartografiere de urgenţă şi analize geospaţiale pentru a sprijini luarea deciziilor pe teren.

„În plus, UE va lansa, de asemenea, în 2026, o nouă staţie regională europeană de stingere a incendiilor în Cipru pentru a consolida capacităţile de pregătire şi răspuns la incendiile de vegetaţie în Europa şi regiunea sud-mediteraneană. Staţia regională de stingere a incendiilor din Cipru va găzdui prepoziţionarea a şase aeronave şi va găzdui, de asemenea, cursuri de formare şi exerciţii pentru practicienii din domeniul protecţiei civile, cu scopul de a sprijini schimbul de cunoştinţe şi cele mai bune practici”, precizează Comisia Europeană.

La flota de vară 2026, România participă cu un elicopter. În ultimii ani, România a trimis pompieri, maşini şi aeronave de stingere a incendiilor în Franţa, Grecia şi Spania.

