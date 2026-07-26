Live TV

Un avion s-a prăbușit peste acoperișul unei case din Germania. Cei doi pasageri au murit pe loc

Data publicării:
Avionul s-a prăbușit peste acoperișul casei FOTO X
Avionul s-a prăbușit peste acoperișul casei FOTO X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un avion de mici dimensiuni, de turism, s-a prăbuşit pe acoperişul unei case, într-o zonă rezidenţială, la Ganderkesee, în apropiere de Oldenburg, în nord-vestul Germaniei, relatează AFP.

Această aeronavă uşoară a lovit sâmbătă dimineaţa acoperişul în pantă al casei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poliţia a anunţat iniţial un mort şi un dispărut şi a confirmat sâmbătă seara moartea a două persoane care se aflau la bordul avionului, doi bărbaţi, în vârstă de 65 şi 67 de ani, originari din Bremen.

În urma unor „operaţiuni de salvare îndelungate şi complexe”, epava a fost „în întregime” degajată, iar locuitorii, evacuaţi, s-au putut întoarce acasă.

Nicio persoană nu a fost rănită la sol.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza acestui accident.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Viorel scripcariu a o sedinta
3
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
aeronava f-16
4
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
Nave în Strâmtoarea Ormuz
5
„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință...
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Digi Sport
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Verteidigungsminister Pistorius besucht Wachbataillon
După decenii de prudență, Germania revoluționează modul în care produce arme. „A doua zi dimineață, soldații erau în culmea bucuriei”
Avion prăbușit Germania
Accident aviatic lângă Bremen: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste o casă
Friedrich Merz
Friedrich Merz ar putea anunța astăzi remanierea guvernului. Scandalul mamelor surogat zdruncină politica germană (Reuters)
Strâmtoarea Ormuz
Germania era pregătită să contribuie la menținerea unui acord de pace în Ormuz. Acum își recheamă navele militare în Mediterană
flags of Germany and Russia painted on cracked wall
Germania a aprobat un proiect nuclear controversat realizat în colaborare cu gigantul rus Rosatom
Recomandările redacţiei
F-16 avioane
MApN, detalii despre misiunea F-16: Drona a fost interceptată la 12...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București.
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul de Externe
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Câte drone rusești au intrat în spațiul aerian al României de la...
Maia Sandu.
Reacția Maiei Sandu după ce o a treia dronă a fost doborâtă în...
Ultimele știri
Operațiune de 10 ore pentru salvarea a doi ucraineni epuizați. Bilanțul Salvamont Maramureș: cinci misiuni în 24 de ore
Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Spania din cauza incendiilor de vegetație. Zonele vizate
SUA a luat o „pauză” din bombardamentul asupra Iranului din cauza lipsei de armament 
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Fanatik.ro
FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda: patru jucători U21! Ce se întâmplă cu Târnovanu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Prima plecare de la U Craiova, după 1-5 cu Dinamo! Oltenii îi caută înlocuitor. Exclusiv
Adevărul
Una dintre cele mai profunde traume naționale pentru unguri. Actul care a semănat discordie între români și...
Playtech
Ce pensie poate primi un român care a muncit 45 de ani fără întrerupere. Bonusul pentru cariera lungă
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, după doborârea unei noi drone: Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia
Digi Sport
FOTO ”Răzbunarea a fost brutală!” A aflat că soția i-a fost infidelă și nu s-a mai abținut: ”Cu această...
Pro FM
Thalia, criticată de fani după ce s-a fotografiat într-un prosop, la 54 de ani: „Nu știe ce să mai facă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock a împlinit 62 de ani. Dramele dureroase din spatele zâmbetului celebrei actrițe și marea ei...
Adevarul
A fost dat afară în prima zi de muncă, după un apel de 47 de secunde. Motivul pentru care a fost concediat
Newsweek
Ai fost în șomaj după anii 90? Află dacă perioada îți este recunoscută la calculul pensiei și câți bani iei
Digi FM
Mihaela Rădulescu, copleşită de emoţii în locul în care a murit Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat după ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Câți bani a câștigat actorul care îi dă voce lui Sid din „Ice Age”: „Mi-am cumpărat două case și am plătit...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...