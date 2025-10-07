Live TV

Un nor de gaz a acoperit două oraşe din Germania. Intervenție de amploare a serviciilor de urgenţă

Data publicării:
gas cloud that was released in an industrial plant as a result of an incident in the municipality of Mainaschaff, germany
Biroul Federal de Protecţie Civilă a declarat că norul de gaz ar putea fi toxic. Foto: Profimedia

O intervenţie de amploare a serviciilor de urgenţă germane a fost declanșată în oraşul Mainaschaff, după ce un nor de gaz s-a răspândit deasupra localităţii în urma unui incident petrecut într-o unitate industrială, au anunţat marţi seară autorităţile germane.

Norul s-a deplasat apoi deasupra oraşului vecin Aschaffenburg, determinând autorităţile să îi îndemne pe localnici să rămână în case şi să aducă înăuntru toate persoanele aflate în exterior, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Biroul Federal de Protecţie Civilă a declarat că acest nor de gaz ar putea fi toxic.

Locuitorilor li s-a cerut să ajute copiii şi persoanele vulnerabile, să îi primească în locuinţele lor pe cei aflaţi în pericol şi să urmeze instrucţiunile Poliţiei şi Brigăzii de pompieri.

De asemenea, autorităţile locale le-au recomandat rezidenţilor să ţină ferestrele şi uşile închise şi să oprească sistemele de ventilaţie şi aer condiţionat.

Cauza incidentului de la uzină şi amploarea acestuia rămân deocamdată necunoscute.

Mainaschaff şi Aschaffenburg sunt două oraşe învecinate, situate la doar câţiva kilometri distanţă unul de celălalt, iar Frankfurt se află la nord-vest de ele.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
4
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de nerecunoscut
Digi Sport
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de nerecunoscut
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania - June 17, 2020: The cars are waiting at the red traffic light during the rain on Kiseleff Boulevard in Bucharest.
A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ro-Alert: „Evitați...
raed arafat face declaratii de presa la guvern
Cum s-au pregătit autoritățile pentru ciclonul Barbara. Raed Arafat...
Este cod roșu de ploi abundente în sud-estul României, din cauza ciclonului Barbara.
Meteorolog: Zonele afectate de codul roșu ar putea înregistra cea mai...
cod rosu bucuresti
Primarul interimar al Capitalei: Transportul în comun va fi redus în...
Ultimele știri
„O simplă eroare umană”: A fost dezvăluită cauza morţii tragice a lui Felix Baumgartner
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a face reformă”. Ce propune vicepremierul UDMR
TikTok, Instagram și Snapchat ar putea fi interzise copiilor sub 15 ani în Danemarca. „Am eliberat un monstru”, spune premierul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Scurgere Nord Stream
Donald Tusk nu vrea să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat pentru detonarea gazoductului Nord Stream
Stabbed - Mayoress of Herdecke injured
O politiciană din Germania, abia aleasă primar, a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare gravă
Dmitri Medvedev.
Teoriile halucinante ale lui Medvedev privind dronele care au perturbat spațiul aerian din Europa: Cârtițele noastre așteaptă o comandă
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în spatele dronelor care au survolat Germania
Fritzlar, Georg-Friedrich-Kaserne, 24.09.2024, Einziges Kampfhubschrauberregiment des Deutschem Heeres praesentiert sich
Germania va avea din nou armata obligatorie. Explicațiile cancelarului Friedrich Merz
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Nu se pot mări pensiile până în anul 2032. Totul ne costă 40.000.000.000 €. Cine pierde?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația