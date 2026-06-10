Live TV

Una dintre cele mai mari companii auto din Europa va produce drone. Alianța strategică care ar putea schimba soarta războiului

Data publicării:
A civilian contractor embarked with the 31st Marine Expeditionary Unit, lands a V-BAT drone aboard the amphibious transport dock ship USS Green Bay (LPD-20) in the Philippine Sea, Feb. 2, 2023. The V-BAT is an autonomous drone used for surveillance and re
Foto cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Grupul auto Mercedes-Benz intenționează să inițieze o colaborare strategică cu start-up-ul din München, Tytan Technologies, care furnizează Ucrainei drone de interceptare. Informația a fost publicată de Der Spiegel.

Conform publicației, companiile vor semna un memorandum de cooperare la Salonul Internațional Aeronautic ILA din Berlin, în cadrul proiectului de apărare aeriană Drone Defender. Obiectivul acestuia este protejarea infrastructurii critice a Germaniei împotriva dronelor, care în ultimii ani au fost observate în mod regulat în apropierea aeroporturilor germane și a altor obiective importante. În același timp, sistemul poate fi utilizat și direct în zona de conflict. Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a declarat anterior într-un interviu acordat Wall Street Journal că Europa trebuie să-și consolideze capacitatea de apărare. „Dacă Mercedes poate juca un rol pozitiv în acest sens, suntem gata să o facem”, a spus el.

Un rol cheie în proiect îl va juca autovehiculul Mercedes G-Class. SUV-urile echipate cu radare și senzori vor servi drept platformă pentru lansarea dronelor de interceptare Tytan. Aceste drone sunt destinate detectării și distrugerii autonome a dronelor inamice. Lansatoarele cu drone vor putea fi utilizate pe autovehicule. În plus, companiile intenționează să creeze grupuri mobile de apărare antiaeriană. Ca puncte de comandă în astfel de grupuri pot fi utilizate autoutilitarele Mercedes Sprinter, de unde vor fi coordonate acțiunile vehiculelor echipate cu drone.

Tytan Technologies a fost fondată în toamna anului 2023 de către Balash Nadim și Batuhan Yumurtacı, absolvenți ai Universității Tehnice din München. Start-up-ul a primit deja o comandă din partea Bundeswehr pentru elaborarea unui concept de protecție a obiectivelor militare și furnizează Ucrainei drone de interceptare. Printre investitorii companiei se numără fondul NATO Innovation Fund. Volumul total al finanțării atrase se ridică la 46 de milioane de euro. În vară, Tytan intenționează să lanseze o nouă fabrică în München, care până la sfârșitul anului va putea produce până la 3.000 de drone pe lună.

Colaborarea dintre Mercedes și Tytan a devenit un nou exemplu de apropiere între industria auto europeană și industria de apărare. Anterior, furnizorul de componente auto Deutz a început să colaboreze cu producătorul de tehnologie robotizată Arx Robotics, Schaeffler — cu dezvoltatorul de drone militare Helsing, iar Daimler Truck dezvoltă proiecte împreună cu Quantum Systems. Grupurile militare și producătorii auto discută despre utilizarea fabricilor auto subutilizate. Producătorul de echipamente blindate KNDS manifestă interes pentru fabrica Mercedes din Ludwigsfeld, iar Volkswagen discută despre o posibilă vânzare a fabricii din Osnabrück către compania israeliană Rafael sau către compania germană Rheinmetall. Anterior, un pas similar a fost făcut de grupul auto francez Renault. Compania a încheiat un acord cu grupul de apărare Turgis Gaillard privind producția de drone pentru Ucraina.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
grafic crestere bani
3
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
4
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
bani-lei-inquam-ganea
5
Eugen Tomac: Legea salarizării e o problemă serioasă. Nu sunt de acord cu formula de a le...
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Digi Sport
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
explzoie drona port constanta
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după incidentele cu drone
Dead Dolphin on the beach at Saltwick Bay North Yorkshire England
Delfinii morți și eșuați pe țărmul Mării Negre scot la iveală „ecocidul catastrofal” provocat de războiul Rusiei în Ucraina
trump
Declarațiile lui Trump despre Iran, la câteva ore distanță: De la „victorie totală” în două săptămâni la acord de pace în 2-3 zile
Dronă Barracuta
Ce se ştie despre dronele marine care i-au salvat pe cei doi piloţi ai elicopterului Apache doborât de Iran
Abramovici s-a îmbogățit din afaceri cu petrol și gaze în anii ‘90 și a devenit proprietarul companiilor care controlează clubul de fotbal Chelsea în 2003. Foto: Profimedia Images
De ce i-a cerut Zelenski lui Abramovici să testeze disponibilitatea lui Putin pentru negocieri: „Îi este mai ușor să se facă auzit”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_TOMAC_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD nu va vota Guvernul Tomac dacă nici PNL și nici USR nu vor...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dragoș Pîslaru, după discuțiile cu sindicatele: Noua lege a...
Eugen Tomac
Tomac, după noua rundă de consultări: „Nu văd niciun motiv pentru...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce se întâmplă cu mandatele miniștrilor interimari care expiră...
Ultimele știri
Bill Gates, audiat de comisia Camerei Reprezentanților pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein
Bulgaria achiziționează prin SAFE şapte sisteme radar GM400 produse de grupul industrial francez Thales
CM 2026. Dănuţ Lupu: „La Mondialul din '90 am plecat din cantonament, m-a întors Lucescu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au crescut-o ca pe propria fiică. După 14 luni, familia a aflat că "fetița" avea de fapt 37 de ani și un...
Cancan
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa...
Fanatik.ro
Haos înaintea noului start de sezon! O echipă s-a retras din campionat din cauza problemelor financiare
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Veste uriaşă pentru fanii sportului! Naţionala României se vede din nou la TV
Adevărul
Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF în 2026. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
Playtech
Orașul românesc care renaște la granița cu războiul. Cum a devenit un punct-cheie pentru Europa
Digi FM
Loredana Groza și Fuego, "întâlnire pe nevăzute la piață". Ce au cumpărat cei doi artiști de la tarabele cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: Darius Olaru a zis ”DA” pentru transferul de la FCSB! Ce urmează
Pro FM
„Palermo nu este de închiriat!” Dua Lipa a blocat centrul orașului pentru nunta ei de lux, iar acum vrea să...
Film Now
A câștigat mai puțin decât Sheen în „Two and a Half Men”, dar primește și acum sume uriașe. Din ce trăiește...
Adevarul
„Războiului stelelor”. Sateliți militari ruși s-au apropiat de unul comercial finlandez care furnizează...
Newsweek
4.200 dosare de pensie la CCR, care va lua o decizie excepțională. Legea pensiilor s-ar putea schimba complet
Digi FM
Turistă revoltată de suma plătită pentru două înghețate la Roma: „Capcană pentru turiști”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit. Actrița a făcut anunțul la un an și jumătate după ce a devenit...