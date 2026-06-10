Una dintre cele mai mari companii auto din Europa va produce drone. Alianța strategică care ar putea schimba soarta războiului

Grupul auto Mercedes-Benz intenționează să inițieze o colaborare strategică cu start-up-ul din München, Tytan Technologies, care furnizează Ucrainei drone de interceptare. Informația a fost publicată de Der Spiegel.

Conform publicației, companiile vor semna un memorandum de cooperare la Salonul Internațional Aeronautic ILA din Berlin, în cadrul proiectului de apărare aeriană Drone Defender. Obiectivul acestuia este protejarea infrastructurii critice a Germaniei împotriva dronelor, care în ultimii ani au fost observate în mod regulat în apropierea aeroporturilor germane și a altor obiective importante. În același timp, sistemul poate fi utilizat și direct în zona de conflict. Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a declarat anterior într-un interviu acordat Wall Street Journal că Europa trebuie să-și consolideze capacitatea de apărare. „Dacă Mercedes poate juca un rol pozitiv în acest sens, suntem gata să o facem”, a spus el.

Un rol cheie în proiect îl va juca autovehiculul Mercedes G-Class. SUV-urile echipate cu radare și senzori vor servi drept platformă pentru lansarea dronelor de interceptare Tytan. Aceste drone sunt destinate detectării și distrugerii autonome a dronelor inamice. Lansatoarele cu drone vor putea fi utilizate pe autovehicule. În plus, companiile intenționează să creeze grupuri mobile de apărare antiaeriană. Ca puncte de comandă în astfel de grupuri pot fi utilizate autoutilitarele Mercedes Sprinter, de unde vor fi coordonate acțiunile vehiculelor echipate cu drone.

Tytan Technologies a fost fondată în toamna anului 2023 de către Balash Nadim și Batuhan Yumurtacı, absolvenți ai Universității Tehnice din München. Start-up-ul a primit deja o comandă din partea Bundeswehr pentru elaborarea unui concept de protecție a obiectivelor militare și furnizează Ucrainei drone de interceptare. Printre investitorii companiei se numără fondul NATO Innovation Fund. Volumul total al finanțării atrase se ridică la 46 de milioane de euro. În vară, Tytan intenționează să lanseze o nouă fabrică în München, care până la sfârșitul anului va putea produce până la 3.000 de drone pe lună.

Colaborarea dintre Mercedes și Tytan a devenit un nou exemplu de apropiere între industria auto europeană și industria de apărare. Anterior, furnizorul de componente auto Deutz a început să colaboreze cu producătorul de tehnologie robotizată Arx Robotics, Schaeffler — cu dezvoltatorul de drone militare Helsing, iar Daimler Truck dezvoltă proiecte împreună cu Quantum Systems. Grupurile militare și producătorii auto discută despre utilizarea fabricilor auto subutilizate. Producătorul de echipamente blindate KNDS manifestă interes pentru fabrica Mercedes din Ludwigsfeld, iar Volkswagen discută despre o posibilă vânzare a fabricii din Osnabrück către compania israeliană Rafael sau către compania germană Rheinmetall. Anterior, un pas similar a fost făcut de grupul auto francez Renault. Compania a încheiat un acord cu grupul de apărare Turgis Gaillard privind producția de drone pentru Ucraina.

Editor : A.R.