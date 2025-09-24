Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, chiar dacă Donald Trump va cere acest lucru. „Aceasta nu e o opțiune”

Ungaria nu va înceta să cumpere petrol rusesc, chiar dacă aliatul său, preşedintele american Donald Trump, îi va cere să facă acest lucru, a declarat marţi seară ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, care a invocat constrângerile geografice ale unei ţări fără ieşire la mare, transmite Bloomberg.

Într-o discuţie cu reporterii, cu prilejul întâlnirii sale cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc marţi la Naţiunile Unite, Trump a declarat că ar putea folosi relaţia sa bună cu Viktor Orban pentru a-i cere premierului ungar să oprească achiziţiile de ţiţei rusesc.

Cu toate acestea, ministrul ungar al Afacerilor Externe spune că aceasta nu este o opţiune.

„Suntem o naţiune fără ieşire la mare”, a declarat Szijjarto într-un interviu acordat marţi seara pentru ATV. „Ar fi minunat dacă am avea acces la mare, am putea construi o rafinărie sau un terminal GNL pe coastă şi am putea accesa întreaga piaţă globală. Dar nu este cazul”, a adăugat Szijjarto.

Comentariile lui Szijjarto scot în evidenţă poziţia precară a Ungariei, în contextul în care premierul Orban vrea să menţină legături strânse atât cu Trump, cât şi cu preşedintele rus Vladimir Putin. Uniunea Europeană a avut dificultăţi în a depăşi opoziţia Ungariei şi Slovaciei faţă de sancţiuni mai stricte asupra importurilor de energie rusească.

Bloomberg a dezvăluit anterior că executivul comunitar analizează o serie de măsuri comerciale care să vizeze importurile de petrol rusesc prin conducta Drujba, care alimentează Ungaria şi Slovacia. Până acum, Budapesta şi Bratislava au fost reticente în a-şi diversifica furnizorii şi a renunţa la petrolul rusesc, şi chiar au blocat o serie de măsuri vizând petrolul rusesc, despre care spun că le pun în pericol securitatea energetică.

Criticii spun că guvernul Orban, care şi-a dublat achiziţiile de petrol şi gaze naturale ruseşti după debutul invaziei ruseşti din Ucraina în 2022, nu a făcut suficient pentru a-şi diversifica achiziţiile de energie.

Guvernul ungar a preferat importurile de petrol rusesc în locul unei conducte alternative prin Croaţia, spunând că taxele percepute de acesta din urmă sunt prea mari şi totodată susţinând că nu are capacitatea suficientă pentru a acoperi consumul Ungariei.

La rândul său, Slovacia, care primeşte şi ea petrol din Rusia, prin Ungaria, a declarat săptămâna trecută că trebuie să existe alternative înainte de eliminarea treptată a energiei ruseşti.

Ungaria şi Slovacia au primit scutiri temporare de la regimul sancţiunilor adoptate de UE cu privire la achiziţiile de petrol rusesc prin conducte. În prezent, blocul comunitar analizează cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni, care ar putea include sancţiuni pentru companiilor din India şi China care facilitează comerţul cu petrol al Rusiei.

