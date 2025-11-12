Strategia Ursulei von der Leyen pentru a trece bugetul UE: face concesii Parlamentului și încearcă să nu înfurie țările membre

Concesiile Comisiei Europene au evitat un conflict între co-legislatorii UE, însă Parlamentul European pregătește deja noi cereri, scrie Politico.

Chiar dacă e doar luna noiembrie, în Uniunea Europeană a început deja sezonul cadourilor.

Confruntată cu un Parlament European hotărât să respingă planurile sale pentru următorul buget multianual al UE, Ursula von der Leyen a făcut concesii. Modificările aduse de președinta Comisiei Europene propunerii bugetare au reușit să mulțumească grupurile centriste din legislativul european, fără a stârni nemulțumirea statelor membre.

Cu toate acestea, eurodeputații dau deja semne că vor reveni cu cereri suplimentare.

Aplecarea Ursulei von der Leyen în fața cerințelor Parlamentului European arată noile dinamici dintre principalele instituții europene – președinta Comisiei acordând o atenție sporită unei adunări care se înclină acum mai mult ca oricând spre dreapta și care a încercat deja, de mai multe ori, să o răstoarne. Este evident că von der Leyen are nevoie de sprijinul Parlamentului și este dispusă să facă mari concesii pentru a-l obține.

De săptămâni întregi, eurodeputații erau nemulțumiți de planurile pentru următorul buget pe șapte ani al Uniunii. Mulți erau furioși în legătură cu modul în care Comisia Europeană dorea să gestioneze fondurile europene destinate regiunilor și fermierilor, amenințând că vor respinge documentul în plen.

Pentru a preveni această revoltă, Ursula von der Leyen a oferit, duminică, mai multe modificări față de propunerea inițială, printre care introducerea unui „obiectiv rural” pentru cheltuielile agricole și acordarea unei puteri mai mari liderilor regionali în privința distribuirii fondurilor.

Compromisul lui von der Leyen, o „mișcare rară” pentru Comisie

Compromisul arată că von der Leyen este dispusă să accepte o mare parte din cerințele Parlamentului European, fiiind o mișcare rară pentru Comisia Europeană în această etapă a negocierilor bugetare. În rundele anterioare, Parlamentul era aproape ignorat în cea mai mare parte a procesului.

Faptul că multe dintre schimbări se regăseau deja pe listele de dorințe ale unor state membre a ajutat, acestea urmând să fie probabil incluse oricum în textul final. Modificările vor fi adăugate acum în documentul juridic de către Consiliu, întrucât retragerea și retrimiterea propunerii Comisiei Europene ar fi întârziat considerabil procesul.

Totuși, mulți parlamentari se plâng în continuare că vor un rol mai mare în conturarea bugetului.

„Propunerea privind drepturile Parlamentului European este slabă. Ar trebui să avem mai multă putere decizională, nu grupuri de lucru consultative și întâlniri la cafea”, a spus eurodeputatul verde Rasmus Andresen, expert în buget. „Marea întrebare este dacă Consiliul va accepta ideile suplimentare sau nu”, a adăugat el.

Anul acesta, Parlamentul a depus trei moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Deși le-a respins confortabil pe toate, acestea au scos la iveală diviziunile profunde din alianța centristă care a dominat multă vreme Bruxellesl. Prin urmare, von der Leyen acordă acum mai multă atenție dorințelor eurodeputaților.

Creșterea dimensiunii grupurilor de dreapta și extremă dreapta la ultimele alegeri a destabilizat majoritatea centristă care o sprijinea în mod tradițional – formată din Partidul Popular European (PPE), socialiștii (S&D) și liberalii din Renew.

PPE a amenințat în repetate rânduri că se va alia cu extrema dreaptă, ceea ce a generat tensiuni și a blocat negocierile.

„Acesta este cel mai instabil Parlament de până acum. Este foarte greu pentru Comisie să prezică reacțiile și rezultatele voturilor, iar acest lucru creează multă frustrare în Berlaymont”, a spus un oficial european, referindu-se la sediul Comisiei. Declarația a fost făcută sub anonimat, pentru a permite vorbirea liberă.

Un precedent riscant

Prin faptul că a făcut concesii Parlamentului European, dar în limite acceptabile pentru statele membre, Ursula von der Leyen a evitat, cel puțin deocamdată, o confruntare deschisă între co-legislatorii UE.

De o parte se află Consiliul UE, reprezentând guvernele naționale, care dorește să-și păstreze statutul de principal decident și consideră că Parlamentul European ar trebui doar să aprobe bugetul, odată convenit între capitale – așa cum prevăd regulile oficiale.

De cealaltă parte se află un Parlament European mai polarizat ca oricând, hotărât să își sporească influența și puterea.

„Putem face ce vrem, putem folosi dreptul nostru de consimțământ... ar fi o prostie să nu o facem”, a declarat un oficial senior al Parlamentului după concesiile Comisiei. „Consiliul nu ar trebui să mizeze prea mult pe rolul său instituțional... avem puterea și o vom folosi până la capăt pentru a obține mai multe concesii”.

Această atitudine reflectă temerile unor diplomați europeni care, în ultimele săptămâni, au avertizat Comisia Europeană să nu cedeze prea mult în fața cererilor eurodeputaților.

„Scrisoarea Parlamentului European, transmisă la sfârșitul lui octombrie, nu are legătură cu agricultura sau regiunile. Este vorba despre o luptă interinstituțională”, a declarat un diplomat al UE. „Parlamentarii profită de slăbiciunea Comisiei pentru a-și întări rolul în negocierile bugetare.”

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Balazs Ujvari, a declarat luni că executivul european „a ascultat discuțiile și pozițiile exprimate de diferiți actori”.

„Ca regulă generală, Comisia acționează ca un mediator onest, gata să clarifice și să înainteze propuneri pentru a face progrese”, a spus el.

Noi cereri la orizont

În timp ce negociatorul-șef pe buget, eurodeputatul PPE Siegfried Mureșan, a fost rapid să revendice o victorie pentru Parlament European, reprezentanții grupurilor S&D și Renew pregătesc deja noi cereri. Acestea vor fi definite după întâlnirile conducerii politice din următoarele zile.

„Apreciem eforturile președintei von der Leyen de a aborda problemele ridicate”, a declarat un oficial S&D, „dar propunerea este o schimbare cosmetică, care nu rezolvă preocupările reale exprimate de liderii noștri”.

Oficialul a adăugat că „rolul Parlamentului European este marginalizat” și că socialiștii doresc o influență mai mare în stabilirea modului în care sunt cheltuite fondurile UE.

„Obiectivul nostru principal este un buget ambițios, adaptat provocărilor actuale și care să servească cetățenii. Acest lucru poate fi realizat doar printr-o propunere revizuită care să reflecte semnificativ cererile-cheie ale Parlamentului”, a precizat acesta.

Un oficial liberal a afirmat, la rândul său, că grupul Renew dorește mai multe surse proprii de venituri la nivelul UE – precum taxe europene – și un rol mai puternic al autorităților regionale în gestionarea fondurilor.

„Aprobarea Renew este legată și de aceste condiții”, a concluzionat oficialul.

Editor : Ana Petrescu