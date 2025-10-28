Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii ţărilor nordice s-au declarat marţi încrezători în găsirea unei soluţii, în luna decembrie, pentru a finanţa nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor ruseşti îngheţate.

''Sprijin cu forţă ideea unui împrumut de reparaţie. Să fiu sinceră, cred că aceasta este singura cale de urmat. Şi îmi place mult ideea ca Rusia să plătească pentru pagubele pe care ea le-a cauzat şi comis în Ucraina. Pentru mine, nu există alternativă la împrumutul de reparaţie'', a spus şefa guvernului danez Mette Frederiksen.

''Cred că este necesar să ajungem la o concluzie în timpul reuniunii noastre europene din decembrie pentru a putea avansa începând de acolo'', a adăugat Frederiksen în cadrul reuniunii anuale a Consiliului Nordic, desfăşurată la Stockholm.

Uniunea Europeană doreşte să folosească o parte a activelor ruseşti pentru a finanţa un nou împrumut, în valoare de 140 de miliarde de euro, pentru Ucraina, o operaţiune total inedită. Ideea este de a împrumuta această sumă de la Euroclear, ce are sediul la Bruxelles, şi de a împrumuta Ucraina. Kievul nu ar urma să ramburseze suma împrumutată decât dacă Rusia îi plăteşte Ucrainei despăgubiri de război.

În absenţa unui acord săptămâna trecută la Bruxelles, liderii statelor UE i-au solicitat Comisiei Europene să exploreze mijloacele de finanţare a Ucrainei, lăsând totuşi deschisă posibilitatea acestui împrumut legat de activele ruseşti îngheţate.

''Este vorba despre o propunere valabilă juridic, care nu este neînsemnată'', a subliniat şefa executivului UE, invitată la acest summit nordic consacrat apărării şi competitivităţii. ''Mesajul adresat Rusiei este foarte clar: suntem acolo pentru mult timp. Suntem pregătiţi să acoperim nevoile financiare ale Ucrainei, la fel cum vom rămâne alături de ea atât timp cât va fi nevoie'', a adăugat Ursula von der Leyen.

Această propunere de împrumut se va afla pe agenda summitului UE din decembrie. Ea este formulată în termeni vagi din cauza rezervelor exprimate de Belgia, ţara unde se află cea mai mare parte a fondurilor respective şi care doreşte o bază juridică solidă pentru utilizarea acestor active, precum şi o mutualizare a riscurilor.

