VIDEO. Mireasă la 101 ani. Ce vârstă are mirele

Un cuplu din Ţara Galilor a dovedit că dragostea nu are vârstă. Ea are aproape 101 de ani, el are 74 de ani şi tocmai s-au căsătorit după o relaţie de 30 de ani.

Mireasa este fostă bucătăreasă la cantina unei şcoli, iar mirele - fost şofer de autobuz. S-au cunoscut la o petrecere şi s-au apropiat datorită pasiunii comune pentru dans.

Femeia, născută în 1917 a mai fost căsătorită de două ori, dar a rămas văduvă. La nuntă, ea a fost îmbrăcată cu o rochie dantelată şi a avut un buchet de trandafiri albi.

Din cauza vârstei înaintate, a stat într-un cărucior cu rotile, dar şi-a făcut intrarea pe melodia Dancing Queen şi a declarat că este fericită să fie mireasă pentru a treia oară.

30 de rude şi prieteni au fost prezenţi la eveniment.

