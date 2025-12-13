Live TV

Viktor Orban sau Bruxelles: în cine au ungurii mai multă încredere. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Viktor Orban cu figura dezamagita
Foto: REUTERS / Bernadett Szabo
Procentul maghiarilor care au încredere în UE este mai mare decât cel al celor care au încredere în guvernul naționalist al lui Viktor Orbán, care critică frecvent Bruxelles-ul, potrivit noilor statistici din sondajul de opinie Eurobarometru.

Conform acestui sondaj, citat de TVP World, Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere a încrederii publice în blocul de 27 de țări în ultimele șase luni.

Eurobarometru, sondajul oficial de opinie publică al Uniunii Europene, a raportat că încrederea publicului în UE se situează la 57% în Ungaria, doar 40% exprimându-și neîncrederea.

Cu o creștere a nivelului de încredere de 9 puncte procentuale (pps), Ungaria reprezintă cea mai mare creștere dintre toate statele membre, în timp ce indicatorul de neîncredere, în scădere cu 6 puncte, a înregistrat cea mai mare scădere.

Între timp, încrederea publicului în guvernul naționalistului Viktor Orbán, care a fost în conflict constant cu Bruxelles-ul din cauza poziției sale eurosceptice, pro-Moscova și antiliberale, s-a situat la 41% în sondajul din octombrie, față de 53% care au declarat că nu au încredere în conducerea de la Budapesta.

Erdogan i-a garantat lui Viktor Orban că „gazul rusesc va continua să fie furnizat Ungariei”

Cu toate acestea, nivelul de încredere în guvern a fost ușor mai bun decât în sondajul anterior, realizat în martie-aprilie, când doar 36% dintre maghiari și-au exprimat încrederea în guvernul lor, față de 60% care nu aveau încredere. Aceasta se compară cu media UE de 33% încredere în guvernele naționale și 63% neîncredere.

Ungaria a înregistrat, de asemenea, cea mai mare îmbunătățire (împreună cu Austria) în ceea ce privește opiniile pozitive față de UE, care s-au situat la 42%, în linie cu media UE și în creștere cu 5 puncte procentuale față de sondajul din primăvară.

La nivelul întregului bloc, 74% dintre respondenți au declarat că țara lor a beneficiat de apartenența la UE, iar 59% s-au arătat optimiști cu privire la viitorul UE.

 

