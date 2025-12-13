Viktor Orban sau Bruxelles: în cine au ungurii mai multă încredere. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Procentul maghiarilor care au încredere în UE este mai mare decât cel al celor care au încredere în guvernul naționalist al lui Viktor Orbán, care critică frecvent Bruxelles-ul, potrivit noilor statistici din sondajul de opinie Eurobarometru.

Conform acestui sondaj, citat de TVP World, Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere a încrederii publice în blocul de 27 de țări în ultimele șase luni.

Câteva cifre

Eurobarometru, sondajul oficial de opinie publică al Uniunii Europene, a raportat că încrederea publicului în UE se situează la 57% în Ungaria, doar 40% exprimându-și neîncrederea.

Cu o creștere a nivelului de încredere de 9 puncte procentuale (pps), Ungaria reprezintă cea mai mare creștere dintre toate statele membre, în timp ce indicatorul de neîncredere, în scădere cu 6 puncte, a înregistrat cea mai mare scădere.

Între timp, încrederea publicului în guvernul naționalistului Viktor Orbán, care a fost în conflict constant cu Bruxelles-ul din cauza poziției sale eurosceptice, pro-Moscova și antiliberale, s-a situat la 41% în sondajul din octombrie, față de 53% care au declarat că nu au încredere în conducerea de la Budapesta.

Ușoară îmbunătățire

Cu toate acestea, nivelul de încredere în guvern a fost ușor mai bun decât în sondajul anterior, realizat în martie-aprilie, când doar 36% dintre maghiari și-au exprimat încrederea în guvernul lor, față de 60% care nu aveau încredere. Aceasta se compară cu media UE de 33% încredere în guvernele naționale și 63% neîncredere.

Ungaria a înregistrat, de asemenea, cea mai mare îmbunătățire (împreună cu Austria) în ceea ce privește opiniile pozitive față de UE, care s-au situat la 42%, în linie cu media UE și în creștere cu 5 puncte procentuale față de sondajul din primăvară.

La nivelul întregului bloc, 74% dintre respondenți au declarat că țara lor a beneficiat de apartenența la UE, iar 59% s-au arătat optimiști cu privire la viitorul UE.

