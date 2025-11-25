Violența online împotriva femeilor crește alarmant în Europa. Avertisment ONU: Este „o oglindă a societății”

Violența digitală îndreptată împotriva femeilor se extinde rapid în Europa, alimentată de ușurința cu care agresorii atacă din spatele anonimatului, fără consecințe. Deepfake-uri, amenințări și hărțuire online împing tot mai multe femei la tăcere. ONU avertizează că acest val de abuzuri este „o oglindă a societății” și reflectă sexismul adânc înrădăcinat care le afectează zilnic viața.

Ura online îndreptată împotriva femeilor este în creștere și amplifică tensiunile de gen în situațiile din viața reală, a declarat pentru Euronews șefa diviziei ONU pentru femei în Europa, avertizând asupra unui mediu tot mai ostil pentru fete și femei tinere.

„Violența digitală este violență reală”, a spus Belén Sanz, Directoare pentru UN Women Europa și Asia Centrală. „Femeile și fetele o trăiesc, iar consecințele sunt enorme, deoarece le suprimă vocea, drepturile și alegerile”, a adăugat ea.

Cele mai nocive forme de abuz online la adresa femeilor

74% dintre femeile din Europa fie s-au confruntat personal cu violență online, fie au fost martore la astfel de abuzuri îndreptate împotriva altei femei, potrivit unui studiu din 2021 al Economist Intelligence Unit.

„Este esențial să existe o reglementare privind dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor digitale”, a spus Sanz, adăugând că este important, de asemenea, ca oamenii, în special băieții și fetele tinere, să poată discerne informațiile pe care le primesc.

Printre cele mai nocive forme de abuz online se numără pornografia deepfake, care folosește fețele femeilor pentru a simula acte sexuale fără consimțământul lor.

Pornografia deepfake reprezintă aproximativ 98% din totalul videoclipurilor deepfake de pe internet, iar 99% dintre ținte sunt femei, potrivit unui raport din 2023 al firmei de securitate cibernetică Home Security Heroes.

Campanie ONU împotriva violenței bazate pe gen

În acest context, campania anuală a ONU „16 Zile de activism împotriva violenței bazate pe gen” se va concentra pe eliminarea violenței digitale împotriva tuturor femeilor și fetelor. Campania va fi lansată la nivel global marți.

„Este important să înțelegem, ca societate, că acest tip de violență nu trebuie să rămână nepedepsit”, a spus directoarea ONU, Sanz. Ea a subliniat că violența online reflectă violența fizică și sexuală pe care femeile și fetele o experimentează în viața de zi cu zi într-un număr tot mai mare.

Una din trei femei din UE a experimentat un tip de violență fizică sau sexuală de-a lungul vieții, conform Institutului European pentru Egalitatea de Gen.

Între 2014 și 2024, procentul femeilor cu vârste între 18 și 74 de ani care au experimentat un tip de violență bazată pe gen nu s-a îmbunătățit semnificativ, scăzând cu mai puțin de un punct procentual în zece ani (de la 31,4% la 30,7%), ceea ce reflectă comportamente profund înrădăcinate în sexism.

„Este foarte clar că nu există un progres liniar; este nevoie de un efort susținut și de sprijin din partea țărilor la toate nivelurile pentru a ne asigura că progresele din ultimii ani nu regresează”, a spus Sanz.

Crește opoziția față de egalitatea de gen în rândul bărbaților tineri

Totuși, ea a avertizat asupra unui recul recent la nivel social și politic, alimentat de dezinformare în creștere, care influențează direct modul în care societatea percepe progresul femeilor.

„Vedem generațiile tinere de bărbați punând sub semnul întrebării egalitatea de gen, ca și cum balanța ar fi înclinat prea mult în favoarea femeilor și ca și cum acest lucru i-ar pune pe bărbați într-o situație riscantă”, a afirmat Sanz.

Un sondaj din 2025, realizat pe mai mult de 24.000 de persoane din 30 de țări, a constatat că 57% dintre bărbații din Generația Z și 56% dintre bărbații mileniali consideră că țara lor „a mers prea departe în promovarea egalității femeilor”. Generația Z se referă la adulții născuți între 1997 și 2012.

Directoarea ONU a subliniat că această percepție nu este neapărat legată de progresele reale, ci reflectă provocări sociale mai ample, precum accesul la locuri de muncă și instabilitatea economică.

Femeile din funcții publice, ținte ale violenței și discriminării

Reprezentarea femeilor în politică a crescut lent în ultimul deceniu. În UE, femeile dețineau 33,4% din locurile din parlamentele naționale în 2024, cu aproximativ nouă puncte procentuale mai mult decât în 2010. Totuși, reprezentarea femeilor la nivel local rămâne scăzută și inegală, variind între 25% și 43%, în funcție de țară.

Pe lângă barierele tradiționale în accesul femeilor la politică, precum stereotipurile de gen privind rolurile politice și dificultățile legate de echilibrul între profesie și viața personală, femeile care activează în funcții publice experimentează niveluri disproporționate de violență.

„Femeile care se confruntă cu cel mai ridicat nivel de discriminare și atacuri sunt cele care au un rol public”, a spus Sanz, adăugând că politicienele sunt mult mai intens monitorizate și ținute la standarde mai ridicate decât colegii lor bărbați.

Aproximativ 32% dintre femeile din politică în Europa declară că au experimentat violență, aproape una din trei confruntându-se cu violență cibernetică, inclusiv amenințări, hărțuire și abuzuri pe platformele digitale, potrivit datelor Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene.

„O democrație puternică este una în care avem mai multe femei în poziții de decizie”, a argumentat Sanz. „Pentru a realiza acest lucru, trebuie să ne asigurăm că sunt protejate, așa cum oricine ar trebui să fie protejat atunci când își exercită dreptul de a participa la viața publică”.

Editor : M.I.