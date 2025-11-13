Live TV

Volodimir Zelenski merge în Grecia la sfârșitul săptămânii pentru a semna un acord energetic

Ukrainian President Zelenskyy and Greek Prime Minister Mitsotakis Visit Odessa Port
Zelenski în portul Odesa, în așteptarea premierului grec. Rușii spun că prezența acestora în momentul atacului a fost „o coincidență fericită”. Foto: Profimedia Images

Președintele Volodimir Zelenski este așteptat să viziteze Grecia în weekend pentru a semna un acord în sectorul energetic, a declarat o sursă apropiată Biroului Prezidențial pentru Kyiv Independent, pe 13 noiembrie. Vizita are loc în plin scandal de corupție în Ucraina. Zelenski a cerut miercuri demisia miniştrilor Justiţiei şi Energiei, transmite AFP.

Vizita a fost anunțată anterior de ziarul grec Kathimerini, care a scris că Zelenski urmează să se întâlnească cu președintele grec Konstantinos Tasoulas și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, printre alți înalți oficiali guvernamentali și parlamentari, în cadrul unei vizite de o zi pe 16 noiembrie.

Dacă se confirmă, călătoria raportată ar marca a doua vizită a lui Zelenski la Atena de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei. Z

Volodimir Zelenski a vizitat anterior capitala Greciei în august 2023, în cadrul unei cine mai ample cu liderii UE.

Acordul raportat vine în contextul în care orașele ucrainene continuă să fie lovite de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice, Rusia încercând să arunce din nou țara într-o iarnă grea.

Pe 8 noiembrie, orașele ucrainene au suferit „unul dintre cele mai mari atacuri directe cu rachete balistice asupra instalațiilor energetice” de la începutul invaziei rusești pe scară largă, a declarat ministrul energiei de atunci, Svitlana Hrynchuk. Atacul a forțat orașele ucrainene, inclusiv Kievul, să implementeze peste 12 ore de întreruperi de curent de urgență pentru a stabiliza situația energetică.

